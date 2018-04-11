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    Вальехо, Бэйл и Роналду – в стартовом составе «Реала» на матч с «Ювентусом»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Бэйл, Роналду, Иско.

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матьюди, Коста, Игуаин, Манджукич.

    Первая игра завершилась крупной победой сливочных – 3:0. Ответная пройдет в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляции игры.

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    Источник: УЕФА

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    11.04.2018 20:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 апреля 2018, 21:36

      вот засранец, напрашивается вопрос - а нельзя было этот состав в первом матче ставить, экспериментатор хренов

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 11 апреля 2018, 21:27

      один вопрос, сколько отгрузит Роналду?

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 11 апреля 2018, 21:04

      после разгрома Барсы есть чего опасаться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +102

      Shogun 11 апреля 2018, 20:49

      У Реала только вопрос по Вальехо и неужели все таки дошло до Масси, что надо в состав ставить всю элиту - Пьянич, Матьюди и Манджукич, а правый фланг опять битый, привезет моменты опять

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