Вальехо, Бэйл и Роналду – в стартовом составе «Реала» на матч с «Ювентусом»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Вальехо, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Бэйл, Роналду, Иско.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Матьюди, Коста, Игуаин, Манджукич.

Первая игра завершилась крупной победой сливочных – 3:0. Ответная пройдет в Мадриде и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляции игры.

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