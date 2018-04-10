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  • Силкин предложил Гончаренко отвезти Мусу в аэропорт и дать африканцу под зад

Силкин предложил Гончаренко отвезти Мусу в аэропорт и дать африканцу под зад

10 апреля 2018, 19:43
38

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между бело-голубыми и московским ЦСКА (2:1). Нападающий армейцев Ахмед Муса проигнорировал после замены своего главного тренера.

«Правильно ли сделал Виктор Гончаренко, публично отчитавший Мусу? Когда идeт игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он даeт ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить.

Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он ещe и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвeз Мусу в аэропорт и под зад бы ему дал», – сказал эксперт.

Силкин работал с «Динамо» с 2011 по 2012 годы.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Силкин Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (38)
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OfaZavr
1523379256
все верно сказал.
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Shogun
1523381146
Пусть Витиньо, Миланова и Набабкина с собой возьмет
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пряник929
1523383615
Силкин дебил, поэтому он и бывший тренер. В проигрыше команды всегда виноват тренер - плохо подготовил, не тот состав вывел, не вовремя скорректиравал ход игры, не настроил команду на игру... Гончаренко дважды не прав: с Арсеналом и с Динамо, будет так срываться - вся команда встанет, а от Дзагоева еще и сам получит....
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zigbert
1523384353
Обижаться надо на себя а не на тренера.
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rammax fcsm
1523389440
и дать ему плетей!!
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belrus21
1523389826
Воспитывать, конечно, надо... Но скамейка у ЦСКА и так коротыш...
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fhnv
1523391398
а под зад дали тебе в своё время
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Мары
1523392294
Здорево.В команде итак играть не кому, а этот ещё под зад предлагает.Феерично.
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Axe111
1523394417
Эту мусу на кол мало натянуть.Ну просто максимальный ноль,строит из себя хрен пойми кого,клоун вася
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арейская
1523404432
Эх, не такого Мусу мы ждали, во всех смыслах...
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