Силкин предложил Гончаренко отвезти Мусу в аэропорт и дать африканцу под зад

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между бело-голубыми и московским ЦСКА (2:1). Нападающий армейцев Ахмед Муса проигнорировал после замены своего главного тренера.

«Правильно ли сделал Виктор Гончаренко, публично отчитавший Мусу? Когда идeт игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он даeт ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить.

Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он ещe и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвeз Мусу в аэропорт и под зад бы ему дал», – сказал эксперт.

Силкин работал с «Динамо» с 2011 по 2012 годы.