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    Силкин предложил Гончаренко отвезти Мусу в аэропорт и дать африканцу под зад

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал эпизод из матча 25 тура РФПЛ между бело-голубыми и московским ЦСКА (2:1). Нападающий армейцев Ахмед Муса проигнорировал после замены своего главного тренера.

    «Правильно ли сделал Виктор Гончаренко, публично отчитавший Мусу? Когда идeт игра, нерв натянут до такой степени, что какие-то решения могут быть поспешными. С другой стороны, когда тренер выпускает игрока, он даeт ему установку. А получается, что футболист не может себя проявить.

    Кто в этом виноват? Конечно, тренер злится. А если он ещe и видит такое свинское отношение — любой закипит. Я бы прямо со стадиона отвeз Мусу в аэропорт и под зад бы ему дал», – сказал эксперт.

    Силкин работал с «Динамо» с 2011 по 2012 годы.

    Источник: Euro-football.ru

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    10.04.2018 19:43
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 11 апреля 2018, 19:38

      Да тут без Вуду проблем бы не обобрались. СМИ Свободного Мира подали бы это как расовую дискриминацию и ФИФА завело бы дело.

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 апреля 2018, 19:13

      Поосторожнее с советами,Силкин ! У Мусы в Африке вся родня-колдуны Вуду !

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 апреля 2018, 10:05

      Олонаре сейчас лучше выглядит!!!

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 06:32

      Согласен.Москва.Аэропорт.Лестер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2018, 02:53

      Эх, не такого Мусу мы ждали, во всех смыслах...

      6
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 11 апреля 2018, 01:29

      Как вы думаете сейчас ЦСКА заработает деньги с еврокубков я правда хз после матча им выплачивается или по завершению турнира ,потратит ли эти деньги на покупку игроков?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 11 апреля 2018, 00:06

      Эту мусу на кол мало натянуть.Ну просто максимальный ноль,строит из себя хрен пойми кого,клоун вася

      3
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 10 апреля 2018, 23:59

      правильно назад на пальму. цска вы и без этого чёрного жеребца неплохо играли.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 23:31

      Здорево.В команде итак играть не кому, а этот ещё под зад предлагает.Феерично.

      -2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега > Мары 11 апреля 2018, 01:19

      Ну как сказать нет то,есть Жамалетдинов,Чалов,есть те кто не играли ,Жиронкин,Меренчуков,Рубенис. Это нападающие ,Муса забил только Лиону пока что .Одно радует помог пройти Лион и он взят в аренду Толи бесплатно толи за копейки

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > г.Онега 11 апреля 2018, 12:37

      Необстрелянная молодёжь ?
      Ну скажем так.Жигули то же машина, но лучше ездить на БМВ.

      -2
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 10 апреля 2018, 23:16

      а под зад дали тебе в своё время

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > fhnv 11 апреля 2018, 00:11

      это единственный тренер при котором было приятно наблюдать игру Динамо.А после того как его не стало,мусарята успели даже в ПерДив съездить так на секундочку

      0
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