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    РФС допустил стадион «Амкара» к проведению матчей

    Во вторник, 10 апреля, состоялось заседание представителей РФС и РФПЛ, на котором обсуждались итоги повторного визита совместной комиссии на стадион «Амкара» «Звезда». В результате было принято решение допустить арену в Перми к проведению матчей.

    Таким образом домашние встречи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая) «Амкар» сыграет на «Звезде».

    «Решение принято. Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены. Есть ли указание поменять газон к следующему сезону? Есть такая рекомендация», – сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов​.

    После четвертьфинального матча Кубка России с «Авангардом», прошедшем в конце февраля, комиссия признала состояние искусственного газона пермского стадиона неудовлетворительным и отозвала у него лицензию. По этой причине «Амкару» пришлось провести матчи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) в Уфе и Москве соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 16:43
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +47

      Gory One 10 апреля 2018, 20:13

      Достали.
      Учите матчасть.
      Например, в США (географически более южной стране, чем мы) никаких проблем относительно искусственного покрытия.
      На вскидку, Сенчури Линк-филд , Джилетт Стэдиум , Провиденс Парк - арены MLS и никто клубы, играющие на них в никакую условную фнл не гонит. Кстати, совсем еще недавно Лужа тоже была с ковром (если кто забыл).
      Дело в географии, в Сибири, на Урале, в Верхнем Поволжье чисто климатически трава не может расти ни в феврале, ни в марте, порой даже в апреле. Выбор - играть в грязном болоте или на ровном ковре? Думаю ковер лучше. Не надо было переходить на систему осень-весна , которая в реальности зима-зима. Для примера, Чемпионат СССР начинался в районе 8 марта и заканчивался не позднее 16 ноября. При этом играло 18 команд. А это лишних 4 тура по сравнению с нынешним положением.
      И последнее, надо определиться первенство ЧЕГО разыгрывается? Первенство Питер-Москва++ или первенство России?
      Если первенство России, то представительство регионов должно быть максимально обширным, конечно с полным учетом спортивно-конкурентной составляющей.

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gory One 10 апреля 2018, 20:28

      Там клубы у которых на стадионах еще играют в регби искусственное, а так у остальных нормальное. С учетом того что у них лига существует с 96 года и осталось несколько стадионов с искусственным что говорит ? Отчего же в Питере некрытый Петровский был всегда с хорошим газоном ? Ответ потому что там деньги на это шли, а если в Амкаре стелят искусственное чтоб бабла сэкономить так пусть экономят в фнл и захватят туда Ростов Ахмат и Ска и Уфу

      -1
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      Рейтинг: +47

      Gory One > кузнецов артем 10 апреля 2018, 20:45

      1. Для справки..... Еще Пеле с Бекенбауэром играли за Космос в 70-х, 80-х в бывшей Северо-Американской лиге на искуственных газонах поколения зеро и не ныли.
      2. Причем тут Питер, говорю?
      Ты в Сибири или на Урале жил? Это совсем не Питер, не Самара, не Ростов, не Москва и не Краснодар ... - это Новосиб, *****, Пермь, Красноярск, Тюмень, Томск и т.д.. тут минус 15 может быть в апреле. Это другой климат. Тут даже климатические добавки к зарплате.
      Но те и другие - одна страна. А это важно.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gory One 10 апреля 2018, 21:03

      Я про то что в Питере тоже условия погодные уникальные и сложные и с ними справлялись на ура. Может еще все поля на чм надо было искусственными сделать, Пеле же на них играл и не ныл. Футбол игра на траве и в нее не должны играть при минусовых температурах, а если как ты говоришь там минус 15 может быть в апреле так и тем более пусть Амкар летит в Фнл или создает условия для комфортной игры

      -1
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      Рейтинг: +3

      DanialaP > кузнецов артем 11 апреля 2018, 16:30

      В Питере стадион под крышей, в него бабок вбухали больше чем во весь Амкар, вы сравниваете, то что нельзя сравнивать

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > DanialaP 11 апреля 2018, 16:39

      Кто виноват что на Амкар за весь сезон приходит 50к человек?Ответ руководство Амкара, клуб никому не нужный живущий за счет региональных денег. Думаешь если в Перми построили стадион ровню Питерскому туда ходило по 20-30к человек на матч ? Вон человек выше писал в Перми в апреле может быть -15, делайте условия или в фнл уходите.

      -1
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      Рейтинг: +3

      DanialaP > кузнецов артем 11 апреля 2018, 16:42

      Извините, что Зенит в свое время нашел хорошего спонсора, который сейчас дает деньги на лапу, Газпрому не нужны результаты. А суть Амкара в том, что в этом регионе нет никаких крупных компаний, готовых финансировать весь спорт Пермского края. А если команда тянет уровень РФПЛ, ее и не получится выгнать )

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > DanialaP 11 апреля 2018, 16:49

      Стадионы к чм построили из бюджетных денег, Зениту в том числе, просто смысла вкладываться в Амкар когда на его матчи за сезон приходят 50к человек нету. Да они все равно скоро вылетят, состав надо омолаживать, а денег то у них нету, а на продаже игроков они не заработают. В Перми есть нефтянная и горнодобывающая промышленность, просто никому не хочется спонсировать убыточные клубы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 10 апреля 2018, 18:00

      Да, ладно! Как так?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 апреля 2018, 17:59

      Запретить уже пора поля искусственные , мы в 21 веке живем, в эпоху генно модифицированного всего, уверен можно купить газон который выдерживал при правильном использовании и ухаживании климатические условия Амкара Уфы Ска. На Петровском всегда хорошее поле было, даже когда Зенит начинал в феврале еврокубки. Нет денег на нормальное поле ну и делать вам нечего в РФПЛ.

      -3
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu > кузнецов артем 10 апреля 2018, 19:07

      не сравнивай бюджет бомжей с амкаром и уфой

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Lakhamu 10 апреля 2018, 19:31

      Ну так и играйте в фнл раз у вас бюджет не позволяет тянуть нормальные(как во всех топ лигах) требования

      -2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Lakhamu 10 апреля 2018, 19:36

      Следовательно если у вас типо денег нет то и молодежь у вас в бедных клубах тренируются абы как и тренируют ее абы кто, региональные деньги только на вас траться и толку 0 следовательно, зачем вообще вам премьер лига ?

      -2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > кузнецов артем 10 апреля 2018, 20:26

      Желаю тебе, чтобы твой Спартак обанкротился, тогда я посмотрю, как ты запоёшь. Есть игроки, которые вышли в РФПЛ, есть у них и болельщики, которые любят свой клуб. Так в чем они виноваты? А в Европе у тебя есть любимый клуб? Наверное, Реал и любимый Кристинка?

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Антибиотик 10 апреля 2018, 20:51

      На Амкар за сезон ходит максимум 60к человек при том, что в городе проживает больше миллиона. Какой смысл содержать его за региональные деньги и еще портить большим клубам страны жизнь ?

      -2
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      Рейтинг: +3

      DanialaP > кузнецов артем 11 апреля 2018, 16:27

      Бюдежет именно позволяет тянуть нормальные требования, поэтому они играют. Какие требования, такой и футбол, зачем заморачиваться? )

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > DanialaP 11 апреля 2018, 16:56

      Ты мой пост начал комментировать где я пишу, что пора запретить искусственный газон, таким образом ввести требования на натуральный для премьер лиги и пишешь "какие требования такой и футбол, зачем заморачиваться ?"

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 10 апреля 2018, 17:13

      Правильно. Заработали, теперь домой. Пора и честь знать.

      -2
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Viper for CSKA 10 апреля 2018, 20:32

      Вот поставили левый пенальти в матче Анжи- Спартак и заметь, никто на этой ветке из болельщиков Локомотива не возмущается, что было, то было- проехали. А ты, как девочка в пятом классе, всё плачешь и плачешь. Вчера нужно было выигрывать и за свой клуб болеть, а не теперь гадить под каждой новостью.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Антибиотик 10 апреля 2018, 20:46

      Если бы ты не возмущался то пропустил его пост, а от того что горит от его поста решил ответить

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      Рейтинг: +2251

      kvm 10 апреля 2018, 16:57

      Эта афёра не помогла паровозам

      3
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