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РФС допустил стадион «Амкара» к проведению матчей

10 апреля 2018, 16:43
27

Во вторник, 10 апреля, состоялось заседание представителей РФС и РФПЛ, на котором обсуждались итоги повторного визита совместной комиссии на стадион «Амкара» «Звезда». В результате было принято решение допустить арену в Перми к проведению матчей.

Таким образом домашние встречи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая) «Амкар» сыграет на «Звезде».

«Решение принято. Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены. Есть ли указание поменять газон к следующему сезону? Есть такая рекомендация», – сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов​.

После четвертьфинального матча Кубка России с «Авангардом», прошедшем в конце февраля, комиссия признала состояние искусственного газона пермского стадиона неудовлетворительным и отозвала у него лицензию. По этой причине «Амкару» пришлось провести матчи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) в Уфе и Москве соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (27)
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kvm
1523368637
Эта афёра не помогла паровозам
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Viper for CSKA
1523369588
Правильно. Заработали, теперь домой. Пора и честь знать.
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кузнецов артем
1523372395
Запретить уже пора поля искусственные , мы в 21 веке живем, в эпоху генно модифицированного всего, уверен можно купить газон который выдерживал при правильном использовании и ухаживании климатические условия Амкара Уфы Ска. На Петровском всегда хорошее поле было, даже когда Зенит начинал в феврале еврокубки. Нет денег на нормальное поле ну и делать вам нечего в РФПЛ.
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woyser
1523372434
Да, ладно! Как так?
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Gory One
1523380437
Достали. Учите матчасть. Например, в США (географически более южной стране, чем мы) никаких проблем относительно искусственного покрытия. На вскидку, Сенчури Линк-филд , Джилетт Стэдиум , Провиденс Парк - арены MLS и никто клубы, играющие на них в никакую условную фнл не гонит. Кстати, совсем еще недавно Лужа тоже была с ковром (если кто забыл). Дело в географии, в Сибири, на Урале, в Верхнем Поволжье чисто климатически трава не может расти ни в феврале, ни в марте, порой даже в апреле. Выбор - играть в грязном болоте или на ровном ковре? Думаю ковер лучше. Не надо было переходить на систему осень-весна , которая в реальности зима-зима. Для примера, Чемпионат СССР начинался в районе 8 марта и заканчивался не позднее 16 ноября. При этом играло 18 команд. А это лишних 4 тура по сравнению с нынешним положением. И последнее, надо определиться первенство ЧЕГО разыгрывается? Первенство Питер-Москва++ или первенство России? Если первенство России, то представительство регионов должно быть максимально обширным, конечно с полным учетом спортивно-конкурентной составляющей.
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