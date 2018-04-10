РФС допустил стадион «Амкара» к проведению матчей

Достали.
Учите матчасть.
Например, в США (географически более южной стране, чем мы) никаких проблем относительно искусственного покрытия.
На вскидку, Сенчури Линк-филд , Джилетт Стэдиум , Провиденс Парк - арены MLS и никто клубы, играющие на них в никакую условную фнл не гонит. Кстати, совсем еще недавно Лужа тоже была с ковром (если кто забыл).
Дело в географии, в Сибири, на Урале, в Верхнем Поволжье чисто климатически трава не может расти ни в феврале, ни в марте, порой даже в апреле. Выбор - играть в грязном болоте или на ровном ковре? Думаю ковер лучше. Не надо было переходить на систему осень-весна , которая в реальности зима-зима. Для примера, Чемпионат СССР начинался в районе 8 марта и заканчивался не позднее 16 ноября. При этом играло 18 команд. А это лишних 4 тура по сравнению с нынешним положением.
И последнее, надо определиться первенство ЧЕГО разыгрывается? Первенство Питер-Москва++ или первенство России?
Если первенство России, то представительство регионов должно быть максимально обширным, конечно с полным учетом спортивно-конкурентной составляющей.
Во вторник, 10 апреля, состоялось заседание представителей РФС и РФПЛ, на котором обсуждались итоги повторного визита совместной комиссии на стадион «Амкара» «Звезда». В результате было принято решение допустить арену в Перми к проведению матчей.
Таким образом домашние встречи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая) «Амкар» сыграет на «Звезде».
«Решение принято. Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены. Есть ли указание поменять газон к следующему сезону? Есть такая рекомендация», – сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.
После четвертьфинального матча Кубка России с «Авангардом», прошедшем в конце февраля, комиссия признала состояние искусственного газона пермского стадиона неудовлетворительным и отозвала у него лицензию. По этой причине «Амкару» пришлось провести матчи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) в Уфе и Москве соответственно.