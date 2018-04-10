РФС допустил стадион «Амкара» к проведению матчей

Во вторник, 10 апреля, состоялось заседание представителей РФС и РФПЛ, на котором обсуждались итоги повторного визита совместной комиссии на стадион «Амкара» «Звезда». В результате было принято решение допустить арену в Перми к проведению матчей.

Таким образом домашние встречи с «Рубином» (14 апреля), «Спартаком» (29 апреля) и «Ахматом» (13 мая) «Амкар» сыграет на «Звезде».

«Решение принято. Теперь «Амкар» может проводить матчи в Перми. Комиссия убедилась, что необходимые работы выполнены. Есть ли указание поменять газон к следующему сезону? Есть такая рекомендация», – сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов​.

После четвертьфинального матча Кубка России с «Авангардом», прошедшем в конце февраля, комиссия признала состояние искусственного газона пермского стадиона неудовлетворительным и отозвала у него лицензию. По этой причине «Амкару» пришлось провести матчи с «Арсеналом» (0:2) и «Локомотивом» (2:1) в Уфе и Москве соответственно.