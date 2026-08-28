Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • 6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
...Режим предпросмотра

6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей

Восемь матчей шестого тура пройдут с пятницы по воскресенье – с 28 по 30 августа. «Краснодар» продолжает штамповать победы – пять из пяти, и теперь «быки» принимают «Ростов» в южном дерби. «Зенит» пытается оправиться после поражения от «Спартака», но в Воронеж едет без ключевого бомбардира. ЦСКА ждeт первый выезд в сезоне, а «Локомотив» и «Динамо» сойдутся в кризисном дерби – у обоих клубов свои проблемы, но амбиций меньше не стало.

Главные вопросы тура:

  • Сможет ли «Краснодар» продлить победную серию до шести матчей?
  • Как «Зенит» справится без Глушенкова в Воронеже?
  • Выдержит ли ЦСКА первый выезд в сезоне?
  • Кто возьмeт верх в московском дерби – «Локомотив» или «Динамо»?

Расписание 6-го тура:

  • 28 августа, 18:00 – «Акрон» – ЦСКА (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 29 августа, 15:00 – «Факел» – «Зенит» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 29 августа, 17:30 – «Краснодар» – «Ростов» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 29 августа, 20:00 – «Локомотив» – «Динамо» Москва (Матч ТВ – бесплатно)
  • 29 августа, 20:00 – «Ахмат» – «Крылья Советов» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 30 августа, 15:00 – «Родина» – «Балтика» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 30 августа, 17:30 – «Спартак» – «Оренбург» (Матч ПРЕМЬЕР)
  • 30 августа, 20:00 – «Рубин» – «Динамо» Махачкала (Матч ПРЕМЬЕР)

«Акрон» – ЦСКА (пятница, 18:00 МСК)

Для ЦСКА это не просто рядовой матч – команда Дмитрия Игдисамова впервые в сезоне сыграет на выезде в РПЛ. До этого «армейцы» провели пять домашних встреч подряд, в которых набрали 11 очков и закрепились на третьем месте. Теперь красно-синим предстоит проверить себя в гостях. Милан Гаич уже заявил, что ЦСКА должен забирать три очка в этом матче. Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв, впрочем, ждeт нелeгкой игры – даже несмотря на место «Акрона» в таблице.

У «Акрона» всe печально: команда Срджана Благоевича идeт на последнем месте с двумя очками, трижды проиграла и дважды сыграла вничью. В прошлом туре тольяттинцы разгромно уступили «Крыльям Советов» (0:3). При этом есть любопытная деталь: единственная победа «Акрона» в этом сезоне была одержана именно над ЦСКА – в Кубке России тольяттинцы выиграли 1:0. Армейцы наверняка горят желанием взять реванш.

Матч пройдeт на «Солидарность Самара Арене». Главный судья – Павел Шадыханов.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:55)

«Факел» – «Зенит» (суббота, 15:00 МСК)

«Зенит» подходит к этому матчу в непростом настроении. В прошлом туре команда Сергея Семака потерпела разгромное поражение от «Спартака» (0:2) и теперь отстаeт от лидирующего «Краснодара» уже на шесть очков. А тут ещe кадровые потери: Максим Глушенков, лучший бомбардир команды с пятью голами, получил две жeлтые карточки в матче со «Спартаком» и пропустит встречу с «Факелом» из-за дисквалификации.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал предстоящий выезд непростым: «Традиционно выезд в Воронеж складывается непросто, но команда соперника сейчас идeт внизу турнирной таблицы».

У «Факела» свои проблемы: вернувшиеся в РПЛ воронежцы пока не одержали ни одной победы – две ничьи и три поражения. В прошлом туре сыграли 0:0 с «Оренбургом». Однако дома «Факел» уже дважды завершал матчи вничью (с «Ахматом» и «Оренбургом») – не исключeн и третий «сухарь» подряд.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 14:55)

«Краснодар» – «Ростов» (суббота, 17:30 МСК)

«Краснодар» – единственная команда РПЛ, выигравшая все пять матчей на старте. В прошлом туре «быки» добыли волевую победу в Махачкале благодаря чудо-голу Жубала – ударом через себя. Теперь команда Мурада Мусаева принимает «Ростов» в южном дерби.

Ростовчане пока выглядят неубедительно: пять очков и 11-е место. Команда провела четыре из пяти стартовых матчей в гостях и продолжает эту серию. В прошлом туре «Ростов» крупно уступил «Ахмату» (1:4). Добавим и исторический фактор: ростовчане не побеждали в гостях у «Краснодара» в РПЛ с апреля 2014 года.

У «Краснодара» кадровая проблема: Никита Кривцов, один из лидеров команды, выбыл на несколько месяцев из-за серьeзной травмы бедра. До зимней паузы он уже не выйдет на поле. У «Ростова» из-за травмы не сыграет Дмитрий Чистяков.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:25)

«Локомотив» – «Динамо» Москва (суббота, 20:00 МСК)

Центральный матч тура – и единственный, который покажут бесплатно на «Матч ТВ». Но по вывеске это дерби двух кризисных команд.

«Локомотив» переживает тяжeлый период: клуб лишился Алексея Батракова, Артeма Карпукаса и Дмитрия Воробьeва, а победы в чемпионате нет до сих пор. Три очка за пять туров – худший старт в истории клуба. В прошлом туре «Локо» уступил ЦСКА (2:3), хотя в атаке впервые за долгое время проявил себя ярко. Главный тренер Михаил Галактионов уверен, что команда не будет бороться за выживание.

«Динамо» Сандро Шварца набрало ход – в прошлом туре команда уверенно обыграла «Родину» (3:1). Однако есть плохая новость: Константин Тюкавин из-за небольшого повреждения пропустит матч с «Локомотивом». В рамках РПЛ «Динамо» не побеждало «Локомотив» с лета 2024 года.

Трансляция: «Матч ТВ» (бесплатно) и «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:00)

«Ахмат» – «Крылья Советов» (суббота, 20:00 МСК)

Обе команды в прошлом туре наконец одержали первые победы в сезоне. «Ахмат» разгромил «Ростов» (4:1), «Крылья Советов» уверенно переиграли «Акрон» (3:0). Теперь очная встреча в Грозном.

Станислав Черчесов не проигрывал «Крыльям» в семи матчах подряд. После возвращения в РПЛ тренер победил самарцев дома в августе 2025-го (3:1) и сыграл вничью 2:2 в гостях. При этом «Крылья» стали максимально выездной командой: оба их поражения случились в Самаре, а вне родной арены они пока не проигрывали. В очных встречах на «Ахмат Арене» команды забивали в 6 из 7 последних матчей.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:55)

«Родина» – «Балтика» (воскресенье, 15:00 МСК)

«Родина» – сама непредсказуемость. После сенсационной победы над «Зенитом» в Петербурге команда устроила перестрелку с «Акроном» (3:3), а затем уступила московскому «Динамо» (1:3). Матчи «Родины» – самые результативные в лиге: 22 гола за пять встреч (восемь забито, 14 пропущено).

«Балтика» Андрея Талалаева идeт на шестом месте. Калининградцы в этом сезоне не уходили с поля без забитого мяча. В прошлом туре команда спаслась в концовке с «Рубином» (1:1). Талалаев дисквалифицирован на четыре тура за нецензурные жесты, так что руководить командой будет кто-то из его штаба.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 14:55)

«Спартак» – «Оренбург» (воскресенье, 17:30 МСК)

«Спартак» подходит к матчу на эмоциональном подъeме – команда Хуана Карлоса Карседо разгромила «Зенит» (2:0) и поднялась на второе место, отставая от «Краснодара» на три очка. Домашняя статистика красно-белых впечатляет: за девять домашних матчей во всех турнирах «Спартак» выиграл восемь раз и уступил лишь однажды (1:2 в сентябре 2019-го – после чего Олег Кононов ушeл в отставку). «Оренбург» «Спартак» обыгрывал на своeм поле в четырeх последних очных встречах в чемпионате.

У «Оренбурга» свои проблемы: команда не побеждает уже четыре матча (три ничьи и поражение). На выезде с учeтом прошлого сезона – всего одна победа в десяти последних встречах. При этом «Оренбург» – лидер РПЛ по ожидаемым очкам, что говорит о том, что команда могла бы идти гораздо выше. Но реализация подводит: в матче с «Локомотивом» не забили пенальти, с «Факелом» – тоже.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:25)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала (воскресенье, 20:00 МСК)

Махачкалинское «Динамо» – одно из открытий сезона. Команда Вадима Евсеева идeт в группе лидеров и забила девять мячей за пять туров – больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». При этом махачкалинцы не сидят в «автобусе», а стараются играть в атакующий футбол. В прошлом туре уступили «Краснодару» с минимальным счeтом (0:1), но по игре выглядели достойно.

«Рубин» Франка Артиги пока разочаровывает. Казанцы идут в середине таблицы с шестью очками. После ухода Мирлинда Даку команда потеряла остриe в атаке. Во всех встречах «Рубина» в нынешнем сезоне забивали обе команды.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:55)

Турнирная картина перед 6-м туром

  • Лидер (15 очков): «Краснодар» – пять побед из пяти.
  • 12 очков: «Спартак» – второе место.
  • 11 очков: ЦСКА – третье место.
  • 9 очков: «Зенит», «Динамо» Махачкала.
  • 7 очков: «Балтика».
  • Зона вылета: «Акрон» (2 очка) и «Факел» (2 очка).
  • Зона стыков: «Родина» (4 очка), «Локомотив» (3 очка).
  • Лучшие бомбардиры: Максим Глушенков («Зенит») – 5 голов; Александр Соболев («Зенит») – 4 гола.

Где смотреть матчи 6-го тура

В шестом туре РПЛ бесплатный эфир на «Матч ТВ» получит только одна игра – московское дерби «Локомотив» – «Динамо» в субботу, 29 августа, в 20:00. Остальные семь встреч – эксклюзивно на платном канале «Матч ПРЕМЬЕР».

Часто задаваемые вопросы

Когда стартует 6-й тур РПЛ?
В пятницу, 28 августа, и завершится в воскресенье, 30 августа 2026 года.

Какой матч покажут бесплатно?
Только «Локомотив» – «Динамо» 29 августа в 20:00 на «Матч ТВ».

Кто лидирует в РПЛ после пяти туров?
«Краснодар» с 15 очками – единственная команда без потерь.

Почему Глушенков не сыграет с «Факелом»?
Получил две жeлтые карточки в матче со «Спартаком» и был удалeн.

Кто фаворит в центральном матче тура?
В дерби «Локомотива» и «Динамо» букмекеры практически уравнивают шансы – оба клуба в кризисе, но у «Динамо» лучше форма в последнем туре.

Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Факел Зенит Краснодар Ростов Локомотив Динамо Динамо Мх Ахмат Крылья Советов Родина Балтика Спартак Оренбург Рубин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
2
Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
19:43
2
Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
1
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
9
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
4
Ямаль: «Месси, Роналду и Марадона не выигрывали столько в моем возрасте»
17:47
10
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
17:10
6
Семин назвал условие для участия «Спартака» в чемпионской гонке РПЛ
16:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+