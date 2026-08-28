Восемь матчей шестого тура пройдут с пятницы по воскресенье – с 28 по 30 августа. «Краснодар» продолжает штамповать победы – пять из пяти, и теперь «быки» принимают «Ростов» в южном дерби. «Зенит» пытается оправиться после поражения от «Спартака», но в Воронеж едет без ключевого бомбардира. ЦСКА ждeт первый выезд в сезоне, а «Локомотив» и «Динамо» сойдутся в кризисном дерби – у обоих клубов свои проблемы, но амбиций меньше не стало.

Главные вопросы тура:

Сможет ли «Краснодар» продлить победную серию до шести матчей?

Как «Зенит» справится без Глушенкова в Воронеже?

Выдержит ли ЦСКА первый выезд в сезоне?

Кто возьмeт верх в московском дерби – «Локомотив» или «Динамо»?

Расписание 6-го тура:

28 августа, 18:00 – «Акрон» – ЦСКА (Матч ПРЕМЬЕР)

29 августа, 15:00 – «Факел» – «Зенит» (Матч ПРЕМЬЕР)

29 августа, 17:30 – «Краснодар» – «Ростов» (Матч ПРЕМЬЕР)

29 августа, 20:00 – «Локомотив» – «Динамо» Москва (Матч ТВ – бесплатно)

29 августа, 20:00 – «Ахмат» – «Крылья Советов» (Матч ПРЕМЬЕР)

30 августа, 15:00 – «Родина» – «Балтика» (Матч ПРЕМЬЕР)

30 августа, 17:30 – «Спартак» – «Оренбург» (Матч ПРЕМЬЕР)

30 августа, 20:00 – «Рубин» – «Динамо» Махачкала (Матч ПРЕМЬЕР)

«Акрон» – ЦСКА (пятница, 18:00 МСК)

Для ЦСКА это не просто рядовой матч – команда Дмитрия Игдисамова впервые в сезоне сыграет на выезде в РПЛ. До этого «армейцы» провели пять домашних встреч подряд, в которых набрали 11 очков и закрепились на третьем месте. Теперь красно-синим предстоит проверить себя в гостях. Милан Гаич уже заявил, что ЦСКА должен забирать три очка в этом матче. Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв, впрочем, ждeт нелeгкой игры – даже несмотря на место «Акрона» в таблице.

У «Акрона» всe печально: команда Срджана Благоевича идeт на последнем месте с двумя очками, трижды проиграла и дважды сыграла вничью. В прошлом туре тольяттинцы разгромно уступили «Крыльям Советов» (0:3). При этом есть любопытная деталь: единственная победа «Акрона» в этом сезоне была одержана именно над ЦСКА – в Кубке России тольяттинцы выиграли 1:0. Армейцы наверняка горят желанием взять реванш.

Матч пройдeт на «Солидарность Самара Арене». Главный судья – Павел Шадыханов.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:55)

«Зенит» подходит к этому матчу в непростом настроении. В прошлом туре команда Сергея Семака потерпела разгромное поражение от «Спартака» (0:2) и теперь отстаeт от лидирующего «Краснодара» уже на шесть очков. А тут ещe кадровые потери: Максим Глушенков, лучший бомбардир команды с пятью голами, получил две жeлтые карточки в матче со «Спартаком» и пропустит встречу с «Факелом» из-за дисквалификации.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал предстоящий выезд непростым: «Традиционно выезд в Воронеж складывается непросто, но команда соперника сейчас идeт внизу турнирной таблицы».

У «Факела» свои проблемы: вернувшиеся в РПЛ воронежцы пока не одержали ни одной победы – две ничьи и три поражения. В прошлом туре сыграли 0:0 с «Оренбургом». Однако дома «Факел» уже дважды завершал матчи вничью (с «Ахматом» и «Оренбургом») – не исключeн и третий «сухарь» подряд.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 14:55)

«Краснодар» – «Ростов» (суббота, 17:30 МСК)

«Краснодар» – единственная команда РПЛ, выигравшая все пять матчей на старте. В прошлом туре «быки» добыли волевую победу в Махачкале благодаря чудо-голу Жубала – ударом через себя. Теперь команда Мурада Мусаева принимает «Ростов» в южном дерби.

Ростовчане пока выглядят неубедительно: пять очков и 11-е место. Команда провела четыре из пяти стартовых матчей в гостях и продолжает эту серию. В прошлом туре «Ростов» крупно уступил «Ахмату» (1:4). Добавим и исторический фактор: ростовчане не побеждали в гостях у «Краснодара» в РПЛ с апреля 2014 года.

У «Краснодара» кадровая проблема: Никита Кривцов, один из лидеров команды, выбыл на несколько месяцев из-за серьeзной травмы бедра. До зимней паузы он уже не выйдет на поле. У «Ростова» из-за травмы не сыграет Дмитрий Чистяков.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:25)

«Локомотив» – «Динамо» Москва (суббота, 20:00 МСК)

Центральный матч тура – и единственный, который покажут бесплатно на «Матч ТВ». Но по вывеске это дерби двух кризисных команд.

«Локомотив» переживает тяжeлый период: клуб лишился Алексея Батракова, Артeма Карпукаса и Дмитрия Воробьeва, а победы в чемпионате нет до сих пор. Три очка за пять туров – худший старт в истории клуба. В прошлом туре «Локо» уступил ЦСКА (2:3), хотя в атаке впервые за долгое время проявил себя ярко. Главный тренер Михаил Галактионов уверен, что команда не будет бороться за выживание.

«Динамо» Сандро Шварца набрало ход – в прошлом туре команда уверенно обыграла «Родину» (3:1). Однако есть плохая новость: Константин Тюкавин из-за небольшого повреждения пропустит матч с «Локомотивом». В рамках РПЛ «Динамо» не побеждало «Локомотив» с лета 2024 года.

Трансляция: «Матч ТВ» (бесплатно) и «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:00)

Обе команды в прошлом туре наконец одержали первые победы в сезоне. «Ахмат» разгромил «Ростов» (4:1), «Крылья Советов» уверенно переиграли «Акрон» (3:0). Теперь очная встреча в Грозном.

Станислав Черчесов не проигрывал «Крыльям» в семи матчах подряд. После возвращения в РПЛ тренер победил самарцев дома в августе 2025-го (3:1) и сыграл вничью 2:2 в гостях. При этом «Крылья» стали максимально выездной командой: оба их поражения случились в Самаре, а вне родной арены они пока не проигрывали. В очных встречах на «Ахмат Арене» команды забивали в 6 из 7 последних матчей.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:55)

«Родина» – «Балтика» (воскресенье, 15:00 МСК)

«Родина» – сама непредсказуемость. После сенсационной победы над «Зенитом» в Петербурге команда устроила перестрелку с «Акроном» (3:3), а затем уступила московскому «Динамо» (1:3). Матчи «Родины» – самые результативные в лиге: 22 гола за пять встреч (восемь забито, 14 пропущено).

«Балтика» Андрея Талалаева идeт на шестом месте. Калининградцы в этом сезоне не уходили с поля без забитого мяча. В прошлом туре команда спаслась в концовке с «Рубином» (1:1). Талалаев дисквалифицирован на четыре тура за нецензурные жесты, так что руководить командой будет кто-то из его штаба.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 14:55)

«Спартак» подходит к матчу на эмоциональном подъeме – команда Хуана Карлоса Карседо разгромила «Зенит» (2:0) и поднялась на второе место, отставая от «Краснодара» на три очка. Домашняя статистика красно-белых впечатляет: за девять домашних матчей во всех турнирах «Спартак» выиграл восемь раз и уступил лишь однажды (1:2 в сентябре 2019-го – после чего Олег Кононов ушeл в отставку). «Оренбург» «Спартак» обыгрывал на своeм поле в четырeх последних очных встречах в чемпионате.

У «Оренбурга» свои проблемы: команда не побеждает уже четыре матча (три ничьи и поражение). На выезде с учeтом прошлого сезона – всего одна победа в десяти последних встречах. При этом «Оренбург» – лидер РПЛ по ожидаемым очкам, что говорит о том, что команда могла бы идти гораздо выше. Но реализация подводит: в матче с «Локомотивом» не забили пенальти, с «Факелом» – тоже.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 17:25)

Махачкалинское «Динамо» – одно из открытий сезона. Команда Вадима Евсеева идeт в группе лидеров и забила девять мячей за пять туров – больше только у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара». При этом махачкалинцы не сидят в «автобусе», а стараются играть в атакующий футбол. В прошлом туре уступили «Краснодару» с минимальным счeтом (0:1), но по игре выглядели достойно.

«Рубин» Франка Артиги пока разочаровывает. Казанцы идут в середине таблицы с шестью очками. После ухода Мирлинда Даку команда потеряла остриe в атаке. Во всех встречах «Рубина» в нынешнем сезоне забивали обе команды.

Трансляция: «Матч ПРЕМЬЕР» (с 19:55)

Турнирная картина перед 6-м туром

Лидер (15 очков): «Краснодар» – пять побед из пяти.

«Краснодар» – пять побед из пяти. 12 очков: «Спартак» – второе место.

«Спартак» – второе место. 11 очков: ЦСКА – третье место.

ЦСКА – третье место. 9 очков: «Зенит», «Динамо» Махачкала.

«Зенит», «Динамо» Махачкала. 7 очков: «Балтика».

«Балтика». Зона вылета: «Акрон» (2 очка) и «Факел» (2 очка).

«Акрон» (2 очка) и «Факел» (2 очка). Зона стыков: «Родина» (4 очка), «Локомотив» (3 очка).

«Родина» (4 очка), «Локомотив» (3 очка). Лучшие бомбардиры: Максим Глушенков («Зенит») – 5 голов; Александр Соболев («Зенит») – 4 гола.

Где смотреть матчи 6-го тура

В шестом туре РПЛ бесплатный эфир на «Матч ТВ» получит только одна игра – московское дерби «Локомотив» – «Динамо» в субботу, 29 августа, в 20:00. Остальные семь встреч – эксклюзивно на платном канале «Матч ПРЕМЬЕР».

Часто задаваемые вопросы

Когда стартует 6-й тур РПЛ?

В пятницу, 28 августа, и завершится в воскресенье, 30 августа 2026 года.

Какой матч покажут бесплатно?

Только «Локомотив» – «Динамо» 29 августа в 20:00 на «Матч ТВ».

Кто лидирует в РПЛ после пяти туров?

«Краснодар» с 15 очками – единственная команда без потерь.

Почему Глушенков не сыграет с «Факелом»?

Получил две жeлтые карточки в матче со «Спартаком» и был удалeн.

Кто фаворит в центральном матче тура?

В дерби «Локомотива» и «Динамо» букмекеры практически уравнивают шансы – оба клуба в кризисе, но у «Динамо» лучше форма в последнем туре.