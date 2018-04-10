Бабаев заявил, что вопрос с контрактами Натхо и Вернблума будет решен до конца сезона

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вопрос с будущим полузащитников Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо решится до завершения сезона. Контракты обоих футболистов истекают в июне.

Ранее сообщалось, что швед, скорее всего, покинет армейский клуб и перейдет в «Хельсингборг».

«Мы еще не поставили точку в переговорах с Понтусом и Бибрасом, но в ближайшее время, до окончания сезона, этот вопрос так или иначе будет решен. Мы надеемся, что он решится положительно, потому что у большой группы игроков истекают контракты. Понятно, желание есть, есть определенные нюансы, но это переговорный процесс, так что все нормально. К ребятам никаких претензий нет, их позиции тоже понятны. Надеюсь, мы найдем компромисс.

Понтус действительно говорит о том, как может сложиться ситуация, он этого не скрывает, не играет в игры. Он говорит, что есть план Б и открыто в этом признается. Надо немного подождать, тогда все узнаете», – сказал Бабаев.

Напомним, Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. Натхо защищает цвета красно-синих с августа 2014 года.