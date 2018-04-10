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    Бабаев заявил, что вопрос с контрактами Натхо и Вернблума будет решен до конца сезона

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что вопрос с будущим полузащитников Понтуса Вернблума и Бибраса Натхо решится до завершения сезона. Контракты обоих футболистов истекают в июне.

    Ранее сообщалось, что швед, скорее всего, покинет армейский клуб и перейдет в «Хельсингборг».

    «Мы еще не поставили точку в переговорах с Понтусом и Бибрасом, но в ближайшее время, до окончания сезона, этот вопрос так или иначе будет решен. Мы надеемся, что он решится положительно, потому что у большой группы игроков истекают контракты. Понятно, желание есть, есть определенные нюансы, но это переговорный процесс, так что все нормально. К ребятам никаких претензий нет, их позиции тоже понятны. Надеюсь, мы найдем компромисс.

    Понтус действительно говорит о том, как может сложиться ситуация, он этого не скрывает, не играет в игры. Он говорит, что есть план Б и открыто в этом признается. Надо немного подождать, тогда все узнаете», – сказал Бабаев.

    Напомним, Вернблум выступает за ЦСКА с января 2012 года. Натхо защищает цвета красно-синих с августа 2014 года.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2018 12:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +648

      shahor 10 апреля 2018, 13:28

      Потеря Вернблума будет просто катастрофой для армейского клуба.Наряду с Акинфеевым Понтус является столпом ЦСКА-универсал с большой буквы.По кандидатуре же Натхо-Бибрас давно уже не торт.Но без него дефицит квалифицировнных футболистов у красно-синих только усилится.Короче-поживём-увидим с кем останемся к лету...

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