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    Фернандиньо ждет помощи от опытных игроков «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо считает, что его команда все еще способна побороться за выход в полуфинал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    «Сейчас слово за опытными игроками, которые должны взять ситуацию под свой контроль и обеспечить настрой на высоком уровне. Пережить два поражения подряд нелегко. Нужно продолжать делать то, что мы делали на протяжении всего сезона. Мы близки к чемпионскому титулу и располагаем шансом пройти дальше в Лиге чемпионов.

    Легко не будет, но мы намерены биться. С нами будут наши болельщики, и мы будем бороться до самого конца.

    «Ливерпуль» – команда, которая любит играть длинными забросами и биться за матч, насыщая игроками полузащиту. Мы будем готовы к такой игре», – заявил Фернандиньо.

    Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» пройдет во вторник, 10 апреля, в 21:45 по московскому времени. Счет первого матча – 0:3.

    Источник: УЕФА

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    10.04.2018 10:40
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