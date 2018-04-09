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    Гончаренко: «Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором армейцы проиграли «Динамо» (1:2).

    Из последних девяти домашних игр против бело-голубых москвичи побеждали лишь раз.

    «Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет. Гораздо лучше играем и привозим очков с выезда. Это не может не тревожить. Все матчи идут по одному сценарию. В первом тайме не было энергии, чтобы побыстрее играть. Потом удалось выровнять игру, но могли лучше сыграть.

    Наверное, это футбол, когда ты переживаешь 3-4 дня яркие эмоции, а потом тебя возвращает в суровые реалии», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 21:50
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 10 апреля 2018, 10:31

      Сами возможности и не используют

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 10 апреля 2018, 10:03

      Останутся без ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 10 апреля 2018, 08:41

      Ганчаренко-трепло. Языком молоть не мешки ворочать.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 апреля 2018, 07:02

      Конифеева на лавку и защита заиграет намного ответственней. Сейчас же можно сказать про оборону ЦСКА словами :"Мотор был очень похож на настоящий, но не работал".

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 10 апреля 2018, 02:42

      Гончаренко выжимает из ЦСКА всё, что можно..Но без обновлениЯ, трансферов армейцы рискуют без еврокубков остаться.. Защитники просто не успевают

      0
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      Рейтинг: +422

      TRELL 10 апреля 2018, 01:00

      Нет игроков у Цска,а может и тренер виноват. Хотя с другой стороны,дай ему более опытных и вовсе провалит всё... Практически все команды буксуют в этом сезоне... Концовка чемпионата будет интересная.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 10 апреля 2018, 00:18

      бывают спады, нестабильность игры!!!! это присуще каждой команде!!! надо продолжать трудиться и успех придёт!!!!

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 10 апреля 2018, 00:02

      Нужны трансферы в каждую линию, кроме вратарской.

      3
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА > Dominator777 10 апреля 2018, 08:42

      Бабла нет у Гинера. Трансферов нет и не будет. Такова реальность.

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 апреля 2018, 00:00

      Бывает всякое.

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      Рейтинг: +961

      Mr Green 9 апреля 2018, 23:35

      Странно винить в неудачах Гончаренко, человек делает что может в команде, где нет оборонительной линии вообще. Поставь такую оборону любой другой команде, они будут всасывать от всех подряд как пылесос.

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