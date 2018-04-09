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  • Гончаренко: «Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет»

Гончаренко: «Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет»

9 апреля 2018, 21:50
22

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором армейцы проиграли «Динамо» (1:2).

Из последних девяти домашних игр против бело-голубых москвичи побеждали лишь раз.

«Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет. Гораздо лучше играем и привозим очков с выезда. Это не может не тревожить. Все матчи идут по одному сценарию. В первом тайме не было энергии, чтобы побыстрее играть. Потом удалось выровнять игру, но могли лучше сыграть.

Наверное, это футбол, когда ты переживаешь 3-4 дня яркие эмоции, а потом тебя возвращает в суровые реалии», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Динамо» – ужасный соперник для ЦСКА. Только факты

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Боцман59rus
1523300236
как раз - таки в вашу рамку все лезет даже оч. хорошо)))
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maygli
1523300764
Да не было настроя на аутсайдера, Думали так - "одной левой сделаем!". Вот и поплатились. А перенастроиться в игре уже не сумели или опоздали. ну тут тренер должен был мотивировать. Как-то странно Виктор Михайлович слышать от вас такое. И какие яркие эмоции вы переживали? Можно подумать, что это вы 4:1 выиграли и ветали в облаках, а Динамо вас на земю в реалии опустило.
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Полная Канистра
1523300796
то ли ещё будет
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kvm5
1523300994
да еще и от динамо
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pul
1523301822
да видно было как ЦСКА сдала матч,какие моменты ещё нужны, что бы забить....
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pfc--cska
1523303593
позор ганчаренке, самый слабый тренер цска в 21 веке
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Mr Green
1523306146
Странно винить в неудачах Гончаренко, человек делает что может в команде, где нет оборонительной линии вообще. Поставь такую оборону любой другой команде, они будут всасывать от всех подряд как пылесос.
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Dominator777
1523307758
Нужны трансферы в каждую линию, кроме вратарской.
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dendiesel
1523308716
бывают спады, нестабильность игры!!!! это присуще каждой команде!!! надо продолжать трудиться и успех придёт!!!!
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Юрий Б.
1523343821
Останутся без ЛЧ
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