Гончаренко: «Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РФПЛ, в котором армейцы проиграли «Динамо» (1:2).

Из последних девяти домашних игр против бело-голубых москвичи побеждали лишь раз.

«Столько очков теряем дома. Это ни в какие рамки не лезет. Гораздо лучше играем и привозим очков с выезда. Это не может не тревожить. Все матчи идут по одному сценарию. В первом тайме не было энергии, чтобы побыстрее играть. Потом удалось выровнять игру, но могли лучше сыграть.

Наверное, это футбол, когда ты переживаешь 3-4 дня яркие эмоции, а потом тебя возвращает в суровые реалии», – передает слова Гончаренко корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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