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    Акинфеев: «Много травм в РФПЛ? Нужно, наконец, что-нибудь сделать с полями в стране»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину большого количества травм крестообразных связок колена у российских игроков.

    В нынешнем сезоне подобные повреждения получили нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник армейского клуба Виктор Васин и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

    – Вы упомянули о травмах. Тема эта неприятная, но все же ее не обойти. В этом сезоне в Премьер-лиге целая эпидемия разрывов передней крестообразной связки, потери не обошли стороной ни ЦСКА, ни «Динамо», ни многие другие клубы. С чем ты связываешь эту пугающую тенденцию?

    – Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная.

    У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма – не только частые суставные травмы, но и мышечные. Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь – жестче контролировать их качество.

    – Механизмы каждой травмы, безусловно, различаются, но трудно не согласиться с этой мыслью, ведь страдают в конечном итоге не только игроки и их клубы, но и сборная, которая уже осталась без Васина, Кокорина, Джикии. Кстати, что может в подобной ситуации восхищать, так это настоящее футбольное братство, когда представители разных команд поддерживают своих товарищей и соперников вне зависимости от клубных пристрастий...

    – Я прекрасно понимаю, через что проходят люди из-за серьезных повреждений, поэтому тоже не остаюсь в стороне. Признаюсь, пересмотрел свое отношение к этой проблеме, переоценил какие-то жизненные моменты. Плохого никогда никому не желал, но мог не отреагировать. Ну, получил человек травму и получил. Теперь сознаю, что мы все едим общий хлеб, делаем общее дело, и в данном случае абсолютно не важно, из ЦСКА ты, «Зенита», «Динамо» или «Спартака». Просто желаю, чтобы у всех со здоровьем все было хорошо.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.04.2018 15:59
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +840

      vovan55 9 апреля 2018, 23:58

      весна-поздняя осень, грязь месят, зато летом загорают на кипрах...такое впечатление, что чинуши под себя календарь игр составляют...

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 апреля 2018, 19:59

      Не в одних полях дело. Переход на систему "весна-осень", футболом должны заниматься профессионалы своего дела, а не коммерсанты. Строительство крытых стадионов с подогревом полей, позволяющих играть как в начале марта, так и в конце ноября. Финансы вкладывать в развитие детского футбола. Это целый комплекс. А "жёсткий контроль", это всего лишь половинчатое решение, которое ничего не даёт.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 апреля 2018, 19:42

      кто не может играть на больших полях пусть играют в мини футбол или на песке тоже пользу принесут стране

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 9 апреля 2018, 19:26

      Играть в футбол в нашей стране надо в летние месяцы, а не в феврале-марте и ноябре-декабре

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Федорыч-НН 9 апреля 2018, 19:33

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > directorpg 9 апреля 2018, 19:40

      вы глупец в нынешнем международном календаре играть летом не возможно то что было 20 лет назад надо забыть и не мечтать о том времени

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Федорыч-НН 9 апреля 2018, 19:40

      ерунды не пишите господин Федя

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg > Garrincha58 9 апреля 2018, 19:50

      Простите, умный человек, а Вы сами в футбол играете?

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Garrincha58 9 апреля 2018, 22:04

      Господин Гарринча. Если в основных европейских чемпионатах зимний перерыв составляет 1-2 недели (за исключением Германии) то у нас 3-4 месяца. За эти месяцы можно 2 раза набрать форму и 3 раза потерять. И осенью, после 3 месяцев отдыха, мы выходя на поле, как в первый раз видим мяч. Отсюда стандартные провалы в еврокубках весной и уже ставшие привычными провалы в сентябре. Вспомни, кому мы только не проигрывали в квалификации. В сезоне "весна-осень" наши команды к сентябрю подходили в оптимальной форме и провалов практически не допускали, и даже с грандами, у которых сезон только начинался играли практически на равных (если ты еще застал те годы).

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 19:03

      да проблем целая куча и не только с полями, а подвижек в их решений не очень то и видно.

      2
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 апреля 2018, 18:41

      ногами футболистов

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 9 апреля 2018, 18:41

      и руками варатарей

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2018, 18:08

      Может игроки растренированы? Зенит играл в Уфу, по снегу и на резин, травм нет. А в Питере, в идеальных условиях, Шатов вылетел.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 апреля 2018, 17:59

      Чтобы у нас в стране начал развиваться футбол надо в регламент правки вносить причем, целую кучу: 1. О составлении календаря, нельзя чтоб в северных регионах играли в ноябре декабре феврале марте, исключение города с крытыми стадионами, так же равномерные календарь по отношению матчи с топ командами и нетоп(не так как у Спартака сейчас) 2. В премьер лиге не должно быть искусственных полей. 3 Матчи переносить нельзя на поле соперника или на мой взгляд было бы лучше, не готово поле к туру тех.поражение. 4 Конечно же отмена лимита (например у цска вылетит любой игрок и заменить его будет трудно, а так хоть можно будет расширить свою скамейку из того что цены на Русских упадут и зп упадут). 5 Ввести лимит на инфраструктуру, то есть без определенных условий работы клуба не допускать в премьер лигу. 6 Можно ввести требования к легионерам (но это в самую последнюю очередь). 7 Ограничить государственное/региональное финансирование клуба определенной цифрой, а рас регион будет финансировать то и тогда сможет с деньгами добавить требование к месту по окончании сезона, чтоб народ региона все видел(деньги вкладываются не просто так, а с клуба еще спрашивают за все потраченное), а остальное деньги на финансирование клуб пусть зарабатывает как хочет и может. 8 Финансирование клуба регионом должно прекращаться если в его городе не посещают матчи определенное количество людей. 9. Определенная посещаемость для выхода в премьер лигу. 10 Вводить повышенные стандарты тренировок детей в клубы начиная с фнл. 11 Освобождать от лимита на инфраструктуру у которых фарм клуб играет в Фнл (Это не про тот лимит, что сейчас. Но на мой взгляд команды у которых фарм клуб в фнл и сейчас должны быть освобождены от лимита). 12. Умное управление призовыми (по окончании сезона анализировать ситуацию с призовыми в лиге и кубке, например если в кубке в высокие стадии выходит мало команд пл то повысить там призовые из призовых которые получают за места в лиге ) 13. Поощрительные денежные выплаты по окончании сезона (например самой молодой команде лиги, самой чисто играющей и тд). 14. Самый важны на мой взгляд, контроль за интернет трансляцией нужно очень сильно ужесточить (ввести штрафы за распространение нелегального контента). 15 Популяризация лиги (отказ на бесплатных каналах от трансляции иностранных лиг, лч тоже показывать только свои клубы на бесплатных каналах. На платных пусть что хотят то и показывают)

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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:30

      Поля надо распахать и засеять.

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 > maygli 10 апреля 2018, 00:03

      коноплёй

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