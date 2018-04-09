Акинфеев: «Много травм в РФПЛ? Нужно, наконец, что-нибудь сделать с полями в стране»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал причину большого количества травм крестообразных связок колена у российских игроков.

В нынешнем сезоне подобные повреждения получили нападающий «Динамо» Кирилл Панченко, защитник «Спартака» Георгий Джикия, защитник армейского клуба Виктор Васин и форвард «Зенита» Александр Кокорин.

– Вы упомянули о травмах. Тема эта неприятная, но все же ее не обойти. В этом сезоне в Премьер-лиге целая эпидемия разрывов передней крестообразной связки, потери не обошли стороной ни ЦСКА, ни «Динамо», ни многие другие клубы. С чем ты связываешь эту пугающую тенденцию?

– Я недавно был на консультации у врача, который до этого оперировал меня по поводу «крестов», и задал ему точно такой же вопрос. Он начал расспрашивать, в каких именно условиях мы играем. А играем мы каждые три-четыре дня на абсолютно разных покрытиях. В таких условиях мышцы не успевают восстановиться, или, к примеру, восстанавливается одна группа мышц, но на другом газоне задействуется в первую очередь уже не она, а совсем иная.

У нас то песок, то искусственное поле, то грунт, то трава, и все это вперемешку. Поэтому и случаются такие осечки организма – не только частые суставные травмы, но и мышечные. Мнение это, повторюсь, не мое, а авторитетного европейского хирурга. Думаю, к нему можно прислушаться и что-нибудь сделать наконец с полями в стране, а в первую очередь – жестче контролировать их качество.

– Механизмы каждой травмы, безусловно, различаются, но трудно не согласиться с этой мыслью, ведь страдают в конечном итоге не только игроки и их клубы, но и сборная, которая уже осталась без Васина, Кокорина, Джикии. Кстати, что может в подобной ситуации восхищать, так это настоящее футбольное братство, когда представители разных команд поддерживают своих товарищей и соперников вне зависимости от клубных пристрастий...

– Я прекрасно понимаю, через что проходят люди из-за серьезных повреждений, поэтому тоже не остаюсь в стороне. Признаюсь, пересмотрел свое отношение к этой проблеме, переоценил какие-то жизненные моменты. Плохого никогда никому не желал, но мог не отреагировать. Ну, получил человек травму и получил. Теперь сознаю, что мы все едим общий хлеб, делаем общее дело, и в данном случае абсолютно не важно, из ЦСКА ты, «Зенита», «Динамо» или «Спартака». Просто желаю, чтобы у всех со здоровьем все было хорошо.