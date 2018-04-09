Червиченко: «Самый халявный график у «Спартака», он максимум оступится в одной игре»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что легкий график игр на финише сезона даст преимущество красно-белым в борьбе за чемпионство по сравнению с конкурентами.

«У «Спартака», на мой взгляд, достаточно легкий график, и очки он может потерять только в играх с «Уралом» и «Ростовом», да и то вряд ли. Поэтому я бы закладывался на то, что красно-белые максимум оступятся в одной игре, а остальные выиграют.

Что же касается «Локомотива», то им всего лишь нужно не проиграть в двух матчах. Можно сыграть дважды в ничью, а остальные матчи выиграть, и это абсолютно выполнимая задача. Будет интересно. У железнодорожников график сложный, но команда интересная.

Армейцы умеют удивлять, ведь несколько лет назад они вырвали чемпионство, выиграв 11 матчей на финише. Но самый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше всего шансов оспорить с «Локомотивом» золотые медали», – считает Червиченко.