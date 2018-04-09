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  • Червиченко: «Самый халявный график у «Спартака», он максимум оступится в одной игре»

Червиченко: «Самый халявный график у «Спартака», он максимум оступится в одной игре»

9 апреля 2018, 10:30
28

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что легкий график игр на финише сезона даст преимущество красно-белым в борьбе за чемпионство по сравнению с конкурентами.

«У «Спартака», на мой взгляд, достаточно легкий график, и очки он может потерять только в играх с «Уралом» и «Ростовом», да и то вряд ли. Поэтому я бы закладывался на то, что красно-белые максимум оступятся в одной игре, а остальные выиграют.

Что же касается «Локомотива», то им всего лишь нужно не проиграть в двух матчах. Можно сыграть дважды в ничью, а остальные матчи выиграть, и это абсолютно выполнимая задача. Будет интересно. У железнодорожников график сложный, но команда интересная.

Армейцы умеют удивлять, ведь несколько лет назад они вырвали чемпионство, выиграв 11 матчей на финише. Но самый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше всего шансов оспорить с «Локомотивом» золотые медали», – считает Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив ЦСКА Червиченко Андрей
Комментарии (28)
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bset
1523259570
Хочется верить, что эта халява расслабит их и они потеряют хотя бы часть очков.
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Spartak Piter
1523259846
Надеюсь Спартак выиграет все. А Локо потеряет как минимум 9 очков)
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nik55
1523259971
жирный червяк какой был график в начале и в середине сезона----халявный ?
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ufos73
1523260176
Осенью, когда шли игры с конкурентами и игры в ЛЧ, друг за другом, что то ни кто не говорил, что у Спартака самый тяжелый график...
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Старикан
1523260536
Последние туры показывают, что беда приходит оттуда, откуда не ждёшь! Я бы не стал так радоваться "халявному" графику... Надо настраиваться на каждый матч, как на решающий и брать все очки... Ну, а паровозики пусть сами свои проблемы решают...
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Боцман59rus
1523263554
а кто мешал конкурентам набирать очки в своих халявных играх, в чемпионате матчей у всех поровну и поочередность значения не имеет, свои ТОПы спартак уже сыграл, но видимо чемпионство подарил, нырком самедова в штрафной локомотива,,,
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Sanni333
1523265905
Почему то когда у нас были игры подряд с Краснодаром, Зенитом, Арсеналом, Локо и ЦСКА он забыл. Так что не надо ляля все в одинаковых позициях
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zabvo9406
1523268772
Что-то когда у нас по осени был НЕ халявный график никто не пиз****
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Полная Канистра
1523271388
дурило мы что ли календарь составляли ведь сделали так чтобы Спартак сыграл у 4-5 туров подряд с лидерами делая ставку на моральное истощение и стресс но мы вышли из этого положения с честью не опозорив Так что жирняк пи... и что /халявный/
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spar57
1523271426
...самый халявный график у «Спартака», - пишет жирный Андрюша. Но ведь не Спартак, себе график составлял, а РФПЛ, команда, просто соглашается с ним или не соглашается (затем следуют согласования) и подписывает документ. Так, что вины Спартака здесь нет.
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