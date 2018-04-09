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    Червиченко: «Самый халявный график у «Спартака», он максимум оступится в одной игре»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что легкий график игр на финише сезона даст преимущество красно-белым в борьбе за чемпионство по сравнению с конкурентами.

    «У «Спартака», на мой взгляд, достаточно легкий график, и очки он может потерять только в играх с «Уралом» и «Ростовом», да и то вряд ли. Поэтому я бы закладывался на то, что красно-белые максимум оступятся в одной игре, а остальные выиграют.

    Что же касается «Локомотива», то им всего лишь нужно не проиграть в двух матчах. Можно сыграть дважды в ничью, а остальные матчи выиграть, и это абсолютно выполнимая задача. Будет интересно. У железнодорожников график сложный, но команда интересная.

    Армейцы умеют удивлять, ведь несколько лет назад они вырвали чемпионство, выиграв 11 матчей на финише. Но самый халявный график у «Спартака», поэтому у них больше всего шансов оспорить с «Локомотивом» золотые медали», – считает Червиченко.

    Источник: Rusfootball.info

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    09.04.2018 10:30
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 9 апреля 2018, 21:27

      Этот жирный боров достал уже нести чушь

      0
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 9 апреля 2018, 17:11

      ЭТА СВИНОМАТКА ДОСТАЛА УЖЕ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 9 апреля 2018, 14:39

      Человек явно неадекватен,зачем выносить его бредни в заголовки новостей или он тащится когда его все обс------ют.

      2
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 9 апреля 2018, 14:36

      Они с Уткиным близнецы-братья: не только фигуркой, а ещё и маразмом в башке. Одни и те же мысли и слова..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      spar57 9 апреля 2018, 13:57

      ...самый халявный график у «Спартака», - пишет жирный Андрюша. Но ведь не Спартак, себе график составлял, а РФПЛ, команда, просто соглашается с ним или не соглашается (затем следуют согласования) и подписывает документ. Так, что вины Спартака здесь нет.

      4
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      Рейтинг: +160

      odin1973 > spar57 9 апреля 2018, 14:43

      Да какая вина.....он свои не халявные матчи сыграл уже просто и сыграл не плохо.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 апреля 2018, 13:56

      дурило мы что ли календарь составляли ведь сделали так чтобы Спартак сыграл у 4-5 туров подряд с лидерами делая ставку на моральное истощение и стресс но мы вышли из этого положения с честью не опозорив Так что жирняк пи... и что /халявный/

      5
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 9 апреля 2018, 13:12

      Что-то когда у нас по осени был НЕ халявный график никто не пиз****

      4
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 9 апреля 2018, 12:57

      думаю спартачи опять выиграют чемпионат

      2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 9 апреля 2018, 12:52

      Хороший зацепинг Спартаку в помощь! Правда сзади еще кони бегут но думается они сдохнут а нам надо до самого конца держатся за паровоз даже второе место это прямая в ЛЧ, а если кубок возьмем то тогда в игре за суперкубок вволю отыграемся на шпалыче с герпесом! и никакой снег им нах не поможет!!

      2
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 9 апреля 2018, 12:46

      а ты оступился где то по дороге МакДак - Спорт-зал !!! Живешь с девизом : Спорт здоровому не нужен , а больному не поможет ???

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