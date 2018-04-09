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Вернер: «Наби Кейта похож на молодого Иньесту»

9 апреля 2018, 08:42

Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер лестно отозвался о своем одноклубнике Наби Кейта, которого он сравнил с полузащитником «Барселоны» Андресом Иньестой.

«В скором времени Наби станет игроком мирового класса, у него есть все для этого. На мой взгляд, он чем-то похож на Андреса Иньесту.

Они схожи по типажу, по умению обводить соперника, бить и забивать. Сейчас видно, что у него есть много качеств, которыми отличался молодой Иньеста», – приводит слова футболиста FourFourTwo.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига РБ Лейпциг Барселона Иньеста Андрес Вернер Тимо Кейта Наби
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