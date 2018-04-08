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  • Яковлев, Лескано, Будковский сыграют впереди у «Анжи». Ханни, Промес и Адриано – в атаке «Спартака»

Яковлев, Лескано, Будковский сыграют впереди у «Анжи». Ханни, Промес и Адриано – в атаке «Спартака»

8 апреля 2018, 17:53
6

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Спартака» на матч 25 тура РФПЛ.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни, Луис Адриано.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Анжи Спартак
Комментарии (6)
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Аэратор
1523199726
КБ- только победа!
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AlfavitЪ
1523199807
Спартак победит в 1-2 мяча.
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Братья Васильевы
1523200023
Обе забьют, но Спартак больше.
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shinnik
1523200991
" - Скорей бы вы друг дружку ухлопали." (С) "Свой среди чужих...."
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Алекc
1523201158
наконец то Ханни выпустили с первых минут
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zigbert
1523214388
Сразу бросилось в глаза отсутствие Глушакова.
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