Яковлев, Лескано, Будковский сыграют впереди у «Анжи». Ханни, Промес и Адриано – в атаке «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Спартака» на матч 25 тура РФПЛ.

«Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни, Луис Адриано.

Встреча состоится сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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