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    Яковлев, Лескано, Будковский сыграют впереди у «Анжи». Ханни, Промес и Адриано – в атаке «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Анжи» и «Спартака» на матч 25 тура РФПЛ.

    «Анжи»: Будаков, Тетрашвили, Чансельор, Брызгалов, Данченко, Антон, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Лескано, Будковский.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Петкович, Пашалич, Самедов, Зобнин, Промес, Ханни, Луис Адриано.

    Встреча состоится сегодня на стадионе «Анжи-Арена» в Махачкале и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    08.04.2018 17:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 8 апреля 2018, 22:06

      Сразу бросилось в глаза отсутствие Глушакова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 апреля 2018, 18:25

      наконец то Ханни выпустили с первых минут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 апреля 2018, 18:23

      " - Скорей бы вы друг дружку ухлопали."
      (С) "Свой среди чужих...."

      0
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 8 апреля 2018, 18:07

      Обе забьют, но Спартак больше.

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 8 апреля 2018, 18:03

      Спартак победит в 1-2 мяча.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 8 апреля 2018, 18:02

      КБ- только победа!

      3
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