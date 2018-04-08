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    Болельщики «Галатасарая» благодарны Манчини за то, что он не стал требовать от клуба выплаты неустойки

    В последнее время главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в соцсетях получает от болельщиков «Галатасарая» множество теплых сообщений. Фанаты «львов» выражают благодарность итальянскому специалисту за то, что он не стал требовать от клуба неустойки в размере 9 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

    «Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», сказал Манчини.

    Манчини был отправлен в отставку в июне 2014 года. Следующим тренером «Галатасарая» стал Чезаре Пранделли, и сейчас он судится со стамбульцами по поводу суммы компенсации в 7 миллионов евро. Также в суд на клуб подал еще один экс-тренер Игор Тудор, требующий выплатить ему 1,5 миллиона.

    Вчера после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ Манчини заявил, что его не интересуют деньги «Зенита» и он не будет требовать выплатить ему неустойку в случае ухода из клуба по инициативе руководства.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.04.2018 17:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 8 апреля 2018, 20:05

      Нишеброды я о тренерах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 8 апреля 2018, 19:17

      Много ли найдется в рос.футболе людей,которые поступили бы как он?
      и нех тут каркать,дайти хоть спокойно уйти...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      mab1011 8 апреля 2018, 18:44

      Этому "меценату" пора на пенсию...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 апреля 2018, 17:59

      Еще будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3956

      Kollljan 8 апреля 2018, 17:39

      Сайтик этот желтый, что ни говори.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 8 апреля 2018, 17:27

      ******* сайт

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > трениришко 8 апреля 2018, 17:31

      подогревают психопатов по весне

      2
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