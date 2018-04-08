Болельщики «Галатасарая» благодарны Манчини за то, что он не стал требовать от клуба выплаты неустойки

В последнее время главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в соцсетях получает от болельщиков «Галатасарая» множество теплых сообщений. Фанаты «львов» выражают благодарность итальянскому специалисту за то, что он не стал требовать от клуба неустойки в размере 9 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

«Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», сказал Манчини.

Манчини был отправлен в отставку в июне 2014 года. Следующим тренером «Галатасарая» стал Чезаре Пранделли, и сейчас он судится со стамбульцами по поводу суммы компенсации в 7 миллионов евро. Также в суд на клуб подал еще один экс-тренер Игор Тудор, требующий выплатить ему 1,5 миллиона.

Вчера после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ Манчини заявил, что его не интересуют деньги «Зенита» и он не будет требовать выплатить ему неустойку в случае ухода из клуба по инициативе руководства.