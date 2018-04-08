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  • Болельщики «Галатасарая» благодарны Манчини за то, что он не стал требовать от клуба выплаты неустойки

Болельщики «Галатасарая» благодарны Манчини за то, что он не стал требовать от клуба выплаты неустойки

8 апреля 2018, 17:25
7

В последнее время главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в соцсетях получает от болельщиков «Галатасарая» множество теплых сообщений. Фанаты «львов» выражают благодарность итальянскому специалисту за то, что он не стал требовать от клуба неустойки в размере 9 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

«Я не возьму деньги, когда клуб находится в такой ситуации», сказал Манчини.

Манчини был отправлен в отставку в июне 2014 года. Следующим тренером «Галатасарая» стал Чезаре Пранделли, и сейчас он судится со стамбульцами по поводу суммы компенсации в 7 миллионов евро. Также в суд на клуб подал еще один экс-тренер Игор Тудор, требующий выплатить ему 1,5 миллиона.

Вчера после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 25 тура РФПЛ Манчини заявил, что его не интересуют деньги «Зенита» и он не будет требовать выплатить ему неустойку в случае ухода из клуба по инициативе руководства.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Манчини Роберто
Комментарии (7)
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трениришко
1523197643
******* сайт
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Kollljan
1523198395
Сайтик этот желтый, что ни говори.
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пряник929
1523199590
Еще будет
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mab1011
1523202257
Этому "меценату" пора на пенсию...
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alex1951
1523204260
Много ли найдется в рос.футболе людей,которые поступили бы как он? и нех тут каркать,дайти хоть спокойно уйти...
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Жёлто-синий
1523207126
Нишеброды я о тренерах
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