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  • Манчини подчеркнул, что его не интересуют деньги «Зенита». Тренер не намерен требовать неустойку в случае своего ухода

Манчини подчеркнул, что его не интересуют деньги «Зенита». Тренер не намерен требовать неустойку в случае своего ухода

7 апреля 2018, 20:26
39

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от «Краснодара» (1:2) в поединке 25 тура РФПЛ заявил, что деньги для него не главное, и он не намерен требовать от петербуржцев неустойку, если досрочно покинет команду.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем.

Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», – сказал Манчини.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (39)
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mialkov
1523122265
Ну всё! Манчини, можешь собирать чемоданы! Игроки для тебя - дерьмо, а теперь еще и руководство для тебя тем же пахнет!
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Cubinec1989
1523122374
Бомбардир ты днище!!! В заголовке от тебя он требует неустойку, в своей цитате -нет!!!
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Каратель помойников
1523122412
цыплят по осени считают-поглядим как он петь начнёт когда уволят
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Zenmaster
1523123231
Позор да и только -- уё..ывай скорей Мудачини -- толку от тебя 000 !!!
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Чахлик Невмерущий
1523124801
Ну это как то не по итальянски... Вон Спалетти возьми или Дона Фабио! Так совсем другой коленкор. Прилетели пролетели улетели прихватили! Нет Роберто держись до конца, а то придётся на известном рынке деревянными членами торговать.
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Обер-КанцлерЪ
1523125361
Ключевой момент - "если решу уйти из Зенита". А если ЗЕНИТ РЕШИТ ?
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ufos73
1523126370
Даешь Роберто еще года 2 поработать!!!
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baden69
1523128070
Если решу уйти из «Зенита».... Это ключевые слова Манчини. Он сам не уйдет, он сделает все, чтобы ему предложили уйти, а раз контракт разрывается не по его инициативе, то от неустойки он не откажется.
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OfaZavr
1523166007
теперь еще и руководство задел словесно, похоже финал работы в клубе близок)
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zigbert
1523178135
Посмотрим не расходятся ли его слова с делами.
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