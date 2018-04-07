Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини подчеркнул, что его не интересуют деньги «Зенита». Тренер не намерен требовать неустойку в случае своего ухода

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от «Краснодара» (1:2) в поединке 25 тура РФПЛ заявил, что деньги для него не главное, и он не намерен требовать от петербуржцев неустойку, если досрочно покинет команду.

    «Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем.

    Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», – сказал Манчини.

    После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 20:26
    Рекомендуем
    Комментарии38
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17842

      ilichkadr 8 апреля 2018, 13:17

      Интересно, почему Манчини не назовет имя снабженца не нужных игроков? Неужели это Слава Малафеев?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:02

      Посмотрим не расходятся ли его слова с делами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 апреля 2018, 08:40

      теперь еще и руководство задел словесно, похоже финал работы в клубе близок)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1282

      Джой 7 апреля 2018, 22:40

      Еще со времен Адвоката в Зенит приходили не те игроки которых просил тренер.
      Также Спалетти
      Ну а что собственно поменялось?
      Манчини просил покупать ему??...Заболотного Ерохина Полоза Мевлю и список длинный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 22:35

      Фурсетку нужно гнать вместе с ним.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > prezent2017 7 апреля 2018, 22:41

      Да бандита этого в шею гнать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2390

      baden69 7 апреля 2018, 22:07

      Если решу уйти из «Зенита»....
      Это ключевые слова Манчини. Он сам не уйдет, он сделает все, чтобы ему предложили уйти, а раз контракт разрывается не по его инициативе, то от неустойки он не откажется.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 апреля 2018, 22:07

      Чёй-то вдруг Манчини в альтруисты записался? Он что в Питер ехал на белые ночи и мосты разводные посмотреть? Темнит синьор, ой темнит... Видимо именно только деньги ему и нужны!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 7 апреля 2018, 22:03

      Мде... А так всё хорошо начиналось... Летом того года все ныли, что Зенит уже чемпион и скулили про Газпром...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 7 апреля 2018, 21:53

      это понятно что с Заболотным и Оздоевым тебя малость взгрели, так кто тебе виноват какого ты хрена Дзюбу и Шатова сливал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3434

      FRZZ 7 апреля 2018, 21:39

      Вот и хорошо, нужно культурно провожать его.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11