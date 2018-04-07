Манчини подчеркнул, что его не интересуют деньги «Зенита». Тренер не намерен требовать неустойку в случае своего ухода

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после поражения от «Краснодара» (1:2) в поединке 25 тура РФПЛ заявил, что деньги для него не главное, и он не намерен требовать от петербуржцев неустойку, если досрочно покинет команду.

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита». Если решу уйти из «Зенита», то не будет речи ни о какой неустойке. Я пытаюсь сделать команду из игроков, несмотря ни на что. Главное, чтобы меня слушали. И тогда я буду пытаться делать команду топового уровня. К сожалению, результаты сейчас неутешительные, но мы работаем.

Я работаю с людьми, которые берут игроков, которые мне нужны. Я не работаю с людьми, которые берут трех-четырех футболистов, которых я не просил. Прошу одного игрока, а мне привозят другого. Нуждаюсь в том, чтобы руководство клуба советовалось со мной, прежде чем взять футболистов», – сказал Манчини.

После 25 туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице. Манчини возглавил сине-бело-голубых перед началом нынешнего сезона.