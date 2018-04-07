Евсеев – о победе над «СКА»: «Если команда забивает по мячу в конце каждого тайма, у нее есть дух»

Исполняющий главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0)

«Амкар» играл в большинстве, но мяч был у наших ворот? У ворот мы сегодня забили два гола. Выиграли мы сегодня тоже у ворот.

Вы поймите, это же футбол: мы играем против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. В какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. Наверное, сказался и наш перелет — немаловажный фактор. Все вкупе. Если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у нее есть дух», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Амкар» с 28-ю очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.