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    Евсеев – о победе над «СКА»: «Если команда забивает по мячу в конце каждого тайма, у нее есть дух»

    Исполняющий главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0)

    «Амкар» играл в большинстве, но мяч был у наших ворот? У ворот мы сегодня забили два гола. Выиграли мы сегодня тоже у ворот.

    Вы поймите, это же футбол: мы играем против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. В какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. Наверное, сказался и наш перелет — немаловажный фактор. Все вкупе. Если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у нее есть дух», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».

    «Амкар» с 28-ю очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 13:55
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:42

      С Евсеевым Амкар показывает хороший результат.Удачи ему на тренерском поприще.

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 7 апреля 2018, 21:11

      вадик - уважаемый человек и футболист.Пермякам нужен был дух - Евсеич его вселил.Буду с интересом следить за дальнейшими успехами этого тренера...

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 7 апреля 2018, 19:28

      Если Евсеев передаст свои страсть и дух команде, у нее будут победы

      1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 7 апреля 2018, 15:05

      просто обыграли самую слабую команду рфпл

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      Рейтинг: +3

      DanialaP > серега кашин 8 апреля 2018, 13:03

      А до этого, просто обыграли локо))))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 14:55

      Так держать, Вадим Евсеевич!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 14:20

      С победой! +++++

      1
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