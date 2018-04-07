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  • Евсеев – о победе над «СКА»: «Если команда забивает по мячу в конце каждого тайма, у нее есть дух»

Евсеев – о победе над «СКА»: «Если команда забивает по мячу в конце каждого тайма, у нее есть дух»

7 апреля 2018, 13:55
7

Исполняющий главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча 25-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0)

«Амкар» играл в большинстве, но мяч был у наших ворот? У ворот мы сегодня забили два гола. Выиграли мы сегодня тоже у ворот.

Вы поймите, это же футбол: мы играем против команды, которая тоже хотела добиться положительного результата. В какой-то степени и соперник нас заставил больше обороняться, когда у них удалили игрока. Наверное, сказался и наш перелет — немаловажный фактор. Все вкупе. Если команда забивает по мячу в концовке каждого из таймов, то у нее есть дух», – сказал Евсеев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Амкар» с 28-ю очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь СКА-Хабаровск Евсеев Вадим
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1523100002
С победой! +++++
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prezent2017
1523102154
Так держать, Вадим Евсеевич!
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серега кашин
1523102720
просто обыграли самую слабую команду рфпл
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Федорыч-НН
1523118486
Если Евсеев передаст свои страсть и дух команде, у нее будут победы
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SPACE TRUCKIN
1523124660
вадик - уважаемый человек и футболист.Пермякам нужен был дух - Евсеич его вселил.Буду с интересом следить за дальнейшими успехами этого тренера...
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zigbert
1523173378
С Евсеевым Амкар показывает хороший результат.Удачи ему на тренерском поприще.
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