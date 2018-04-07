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Бубнов: «Галицкий затеял смелый эксперимент»

7 апреля 2018, 11:10
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» и назначении на его место Мурада Мусаева.

На данный момент краснодарский клуб занимает пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Мурад Мусаев никогда не работал со взрослыми командами, только с детскими и молодежными. Посмотрим, что получится из смелого эксперимента Галицкого (президент «Краснодара» – прим. ред.), который он затеял. С юношами Мусаев работал хорошо, вспоминается недавний матч с «Реалом» в юношеской лиге УЕФА. Тогда команда играла зрелищно, но организованно.

Удивился отставке Шалимова сейчас, но Галицкий все объяснил: шесть туров в концовке сезона дают возможность новому тренеру осмотреться и подготовиться к следующему сезону», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Бубнов Александр Галицкий Сергей
Комментарии (7)
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vitvik
1523090371
Опять не добраться до групповой стадии Лиги Европы.
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DOCTOR PENALTY
1523100794
Своя рука - владыка. Сколько ждать результата?
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prezent2017
1523102117
Хуже Шалимова уже точно никого не будет.
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Razvedchik - sniper
1523107741
Верю в Краснодар, думаю все будет отлично!! всяко лучше деньги впуливать в иностранцев!
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zigbert
1523172355
А может Галицкий и прав?
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