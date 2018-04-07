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    Бубнов: «Галицкий затеял смелый эксперимент»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» и назначении на его место Мурада Мусаева.

    На данный момент краснодарский клуб занимает пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

    «Мурад Мусаев никогда не работал со взрослыми командами, только с детскими и молодежными. Посмотрим, что получится из смелого эксперимента Галицкого (президент «Краснодара» – прим. ред.), который он затеял. С юношами Мусаев работал хорошо, вспоминается недавний матч с «Реалом» в юношеской лиге УЕФА. Тогда команда играла зрелищно, но организованно.

    Удивился отставке Шалимова сейчас, но Галицкий все объяснил: шесть туров в концовке сезона дают возможность новому тренеру осмотреться и подготовиться к следующему сезону», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.04.2018 11:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:25

      А может Галицкий и прав?

      0
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 7 апреля 2018, 16:29

      Верю в Краснодар, думаю все будет отлично!! всяко лучше деньги впуливать в иностранцев!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 14:55

      Хуже Шалимова уже точно никого не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 14:33

      Своя рука - владыка. Сколько ждать результата?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 апреля 2018, 11:39

      Опять не добраться до групповой стадии Лиги Европы.

      0
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