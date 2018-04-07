Бубнов: «Галицкий затеял смелый эксперимент»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера «Краснодара» и назначении на его место Мурада Мусаева.

На данный момент краснодарский клуб занимает пятое место, отставая от лидирующего «Локомотива» на восемь очков.

«Мурад Мусаев никогда не работал со взрослыми командами, только с детскими и молодежными. Посмотрим, что получится из смелого эксперимента Галицкого (президент «Краснодара» – прим. ред.), который он затеял. С юношами Мусаев работал хорошо, вспоминается недавний матч с «Реалом» в юношеской лиге УЕФА. Тогда команда играла зрелищно, но организованно.

Удивился отставке Шалимова сейчас, но Галицкий все объяснил: шесть туров в концовке сезона дают возможность новому тренеру осмотреться и подготовиться к следующему сезону», – сказал Бубнов.