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    Сигурдарсон: «В матче против «Краснодара» скорости были, как в Англии. Я был шокирован»

    Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением российском чемпионате.

    – «Ростов» весной показывает симпатичный футбол, но пока регулярно теряет очки. Не хватило немного для победы над «Арсеналом» в Туле. Не дотянули хотя бы до ничьей в последнем домашнем матче с ЦСКА. Обидно было проиграть армейцам?

    – Конечно, обидно. У нас были моменты, не повезло. Подвело и поле, которое не позволяло много комбинировать. А мы делаем ставку на такой футбол. С другой стороны – нам противостоял очень серьезный соперник. Я еще не очень хорошо ориентируюсь в российском футболе, но силу ЦСКА оценить успел. Они же вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень.

    – ЦСКА еще два года назад был чемпионом России. А сейчас в таблице лидирует «Локомотив», с которым вам играть в воскресенье. Что знаете об этой команде?

    – Только то, что это лидер турнира. Значит, нас ждет очередное непростое испытание. Но мы обязательно дадим в Москве бой. А о том, как именно играть с «Локомотивом», нам еще расскажет тренер.

    – По итогам четырех матчей в РФПЛ чему больше всего удивлены?

    – Например, в матче против «Краснодара» я был шокирован скоростями. Такой темп раньше наблюдал только в играх английской Премьер-лиги.

    «Ростов» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 турах.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.04.2018 21:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 10:21

      дайте бой в игре с локо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 7 апреля 2018, 03:35

      ...город крепость, Ростов-на-Дону, дорогие сердцу Дон и Темерник - помогите команде Ростсельмаш вспомнить свою Славу и Доблесть.! Честь всегда с вами! Верю в вас, МУЖИКИ!!!
      Исландцы -вы такие же, как ростовчане, только немного дикие. Расслабьтесь и играйте! С ув.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 7 апреля 2018, 01:12

      Вас, викингов, шокировать недорого стоит.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 апреля 2018, 00:57

      Победы нужны, ребятки!!

      3
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