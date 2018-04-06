Сигурдарсон: «В матче против «Краснодара» скорости были, как в Англии. Я был шокирован»

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением российском чемпионате.

– «Ростов» весной показывает симпатичный футбол, но пока регулярно теряет очки. Не хватило немного для победы над «Арсеналом» в Туле. Не дотянули хотя бы до ничьей в последнем домашнем матче с ЦСКА. Обидно было проиграть армейцам?

– Конечно, обидно. У нас были моменты, не повезло. Подвело и поле, которое не позволяло много комбинировать. А мы делаем ставку на такой футбол. С другой стороны – нам противостоял очень серьезный соперник. Я еще не очень хорошо ориентируюсь в российском футболе, но силу ЦСКА оценить успел. Они же вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень.

– ЦСКА еще два года назад был чемпионом России. А сейчас в таблице лидирует «Локомотив», с которым вам играть в воскресенье. Что знаете об этой команде?

– Только то, что это лидер турнира. Значит, нас ждет очередное непростое испытание. Но мы обязательно дадим в Москве бой. А о том, как именно играть с «Локомотивом», нам еще расскажет тренер.

– По итогам четырех матчей в РФПЛ чему больше всего удивлены?

– Например, в матче против «Краснодара» я был шокирован скоростями. Такой темп раньше наблюдал только в играх английской Премьер-лиги.

«Ростов» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 турах.