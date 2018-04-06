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  • Сигурдарсон: «В матче против «Краснодара» скорости были, как в Англии. Я был шокирован»

Сигурдарсон: «В матче против «Краснодара» скорости были, как в Англии. Я был шокирован»

6 апреля 2018, 21:56
4

Нападающий «Ростова» Бьорн Сигурдарсон поделился мнением российском чемпионате.

– «Ростов» весной показывает симпатичный футбол, но пока регулярно теряет очки. Не хватило немного для победы над «Арсеналом» в Туле. Не дотянули хотя бы до ничьей в последнем домашнем матче с ЦСКА. Обидно было проиграть армейцам?

– Конечно, обидно. У нас были моменты, не повезло. Подвело и поле, которое не позволяло много комбинировать. А мы делаем ставку на такой футбол. С другой стороны – нам противостоял очень серьезный соперник. Я еще не очень хорошо ориентируюсь в российском футболе, но силу ЦСКА оценить успел. Они же вышли в четвертьфинал Лиги Европы. Это серьезный уровень.

– ЦСКА еще два года назад был чемпионом России. А сейчас в таблице лидирует «Локомотив», с которым вам играть в воскресенье. Что знаете об этой команде?

– Только то, что это лидер турнира. Значит, нас ждет очередное непростое испытание. Но мы обязательно дадим в Москве бой. А о том, как именно играть с «Локомотивом», нам еще расскажет тренер.

– По итогам четырех матчей в РФПЛ чему больше всего удивлены?

– Например, в матче против «Краснодара» я был шокирован скоростями. Такой темп раньше наблюдал только в играх английской Премьер-лиги.

«Ростов» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, набрав 27 очков в 24 турах.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Сигурдарсон Бьорн
Комментарии (4)
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Таганский
1523051824
Победы нужны, ребятки!!
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Viktor781
1523052745
Вас, викингов, шокировать недорого стоит.
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GoLenaStop
1523061317
...город крепость, Ростов-на-Дону, дорогие сердцу Дон и Темерник - помогите команде Ростсельмаш вспомнить свою Славу и Доблесть.! Честь всегда с вами! Верю в вас, МУЖИКИ!!! Исландцы -вы такие же, как ростовчане, только немного дикие. Расслабьтесь и играйте! С ув.
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Полная Канистра
1523085701
дайте бой в игре с локо
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