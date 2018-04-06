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  • Стогниенко: «ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов. Ехать на старых уже невозможно»

Стогниенко: «ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов. Ехать на старых уже невозможно»

6 апреля 2018, 18:15
16

Телекомментатор Владимир Стогниенко считает, что ЦСКА просто необходимо усиление в каждую линию. По его мнению, армейцам уже не хватает старых ресурсов для успешного выступления на всех фронтах.

«Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно – клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно», – сказал Стогниенко.

Напомним, ЦСКА проиграл «Арсеналу» (1:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Кроме того, ранее красно-синие выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала. После 24 туров подопечные Виктора Гончаренко идут на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА
Комментарии (16)
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ruded
1523028147
КЭП.
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yarik1_78
1523028302
Ещё один знаток футбола открыл Америку!
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volfrik
1523028315
открыл америку
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raritet
1523029820
на фоне никакого Арсенала это особенно заметно. В самом деле всю разницу сделал один диспетчер Озил. Оборона Арсенала чем-то напоминает Зенитовскую, такие же бездари как и наши Мевли, Нету. Если бы ЦСКА играл с Арсеналом времен Ван Перси, то там без всяких сомнений было бы видно фаворита. А здесь какой-то хаотичный дворовый футбол.
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OfaZavr
1523030558
и без него это было давно понятно.
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seva81
1523032861
Туманно все в будущем.Если братья Игнашевичи закончат карьеру летом,то это сразу минус три защитника.Непонятно,кем восполнять будут.Да и во все линии надо усиление.Причем российских игроков.Желательно.
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vick-north-west
1523032881
Игнашевич, Василий и Алексей ещё ого-го! И борозду вполне могут испортить, и вспахать достаточно глубоко! В российском чемпионате...
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mihail200606
1523033988
это да... и так прыгнули выше головы в еврокубках..
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belrus21
1523035425
И при всем при этом, ЦСКА - лучший клуб РФ в еврокубках. Печалька
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3a zenit
1523040253
а может тренеру ЦСКА мозгов купить?Нахьюя менять Дзагоева и Мусу которые единственные обостряли игру в атаке???Один хер летите 4-1,могли бы на везухе мячик забить.
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