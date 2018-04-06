Стогниенко: «ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов. Ехать на старых уже невозможно»

Телекомментатор Владимир Стогниенко считает, что ЦСКА просто необходимо усиление в каждую линию. По его мнению, армейцам уже не хватает старых ресурсов для успешного выступления на всех фронтах.

«Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно – клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно», – сказал Стогниенко.

Напомним, ЦСКА проиграл «Арсеналу» (1:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Кроме того, ранее красно-синие выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала. После 24 туров подопечные Виктора Гончаренко идут на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.