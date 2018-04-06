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    Стогниенко: «ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов. Ехать на старых уже невозможно»

    Телекомментатор Владимир Стогниенко считает, что ЦСКА просто необходимо усиление в каждую линию. По его мнению, армейцам уже не хватает старых ресурсов для успешного выступления на всех фронтах.

    «Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно – клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно», – сказал Стогниенко.

    Напомним, ЦСКА проиграл «Арсеналу» (1:4) в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Кроме того, ранее красно-синие выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала. После 24 туров подопечные Виктора Гончаренко идут на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков.

    Источник: Газета.ру

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    06.04.2018 18:15
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 апреля 2018, 21:44

      а может тренеру ЦСКА мозгов купить?Нахьюя менять Дзагоева и Мусу которые единственные обостряли игру в атаке???Один хер летите 4-1,могли бы на везухе мячик забить.

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 6 апреля 2018, 20:23

      И при всем при этом, ЦСКА - лучший клуб РФ в еврокубках. Печалька

      1
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 6 апреля 2018, 20:13

      ЦСКА вроде купить хотели

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 20:08

      Вообще не понятно, что они дальше делать будут!

      0
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 6 апреля 2018, 19:59

      это да... и так прыгнули выше головы в еврокубках..

      1
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 6 апреля 2018, 19:58

      А кстати, Стогниенко где сейчас обитает?

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 6 апреля 2018, 19:52

      Нужны люди

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 апреля 2018, 19:41

      Игнашевич, Василий и Алексей ещё ого-го! И борозду вполне могут испортить, и вспахать достаточно глубоко! В российском чемпионате...

      2
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      Рейтинг: +74

      seva81 6 апреля 2018, 19:41

      Туманно все в будущем.Если братья Игнашевичи закончат карьеру летом,то это сразу минус три защитника.Непонятно,кем восполнять будут.Да и во все линии надо усиление.Причем российских игроков.Желательно.

      -1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > seva81 6 апреля 2018, 21:28

      Защитники ЦСКА без ветеранов: Васин, Набабкин, Чернов, Фернандес, Щенников , при желании Вернблум. Рано ЦСКА хоронить.

      0
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      Рейтинг: +74

      seva81 > kanav67 7 апреля 2018, 13:16

      Я немного неправильно выразился.Имел ввиду центральных защитников.А с ними могут быть проблемы.При желании Вернблум-надо чтобы еще было желание переподписать контракт.Если не ошибаюсь,то у него тоже этим летом контракт заканчивается.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 19:02

      и без него это было давно понятно.

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