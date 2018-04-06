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    Матч между сборными России и Турции может быть перенесен со стадиона «Динамо»

    Товарищеский матч РоссияТурция может быть перенесен на другую арену из-за обеспокоенности РФС по поводу готовности стадиона «Динамо».

    Встреча между россиянами и турками должна стать дебютной на новом стадионе бело-голубых.

    «В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант – это стадион ЦСКА. Регионы для проведения встречи на рассматриваются.

    Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Напомним, «ВЭБ Арена» является одной из тренировочных площадок во время мирового первенства. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2018 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 6 апреля 2018, 14:09

      Хоть бы перенесли! В свой новый-старый дом хозяин должен первым заходить,а не пускать кого-попало.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 13:49

      Утром деньги, вечером стулья и порядок.

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