Матч между сборными России и Турции может быть перенесен со стадиона «Динамо»

Товарищеский матч Россия – Турция может быть перенесен на другую арену из-за обеспокоенности РФС по поводу готовности стадиона «Динамо».

Встреча между россиянами и турками должна стать дебютной на новом стадионе бело-голубых.

«В среду делегация РФС посетила стадион и осталась недовольна увиденным. Сейчас союз рассматривает вариант переноса на другой стадион. Главный вариант – это стадион ЦСКА. Регионы для проведения встречи на рассматриваются.

Многое зависит от Международной федерации футбола, которая должна дать добро на проведение встречи на стадионе, задействованном для организации чемпионата мира», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «ВЭБ Арена» является одной из тренировочных площадок во время мирового первенства. Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.