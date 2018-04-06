Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Милевский вывихнул локоть в матче чемпионата Беларуси

    Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский не смог завершить матч второго тура чемпионата Беларуси, в котором его команда встречалась с минским «Лучом». Игра завершилась со счетом 2:1.

    33-летний украинец вынужден был покинуть поле досрочно из-за травмы. В одном из эпизодов второго тайма он неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником. Медицинская бригада команды определила у него вывих локтевого сустава, после чего он был заменен на 57-й минуте игры.

    Милевского доставили на скорой помощи в больницу. О сроках его возвращения в строй не сообщается.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 27 апреля 2018, 09:02

      Он мозги вывихнул, и очень давно. Иначе мог бы добиться гораздо большего при своём таланте.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11