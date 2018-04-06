Милевский вывихнул локоть в матче чемпионата Беларуси

Нападающий «Динамо-Брест» Артем Милевский не смог завершить матч второго тура чемпионата Беларуси, в котором его команда встречалась с минским «Лучом». Игра завершилась со счетом 2:1.

33-летний украинец вынужден был покинуть поле досрочно из-за травмы. В одном из эпизодов второго тайма он неудачно приземлился на газон после столкновения с соперником. Медицинская бригада команды определила у него вывих локтевого сустава, после чего он был заменен на 57-й минуте игры.

Милевского доставили на скорой помощи в больницу. О сроках его возвращения в строй не сообщается.