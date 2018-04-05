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    Бубнов: «Допускаю, что «Спартак» может оформить дубль»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не увидел сложностей для «Спартака» в прошедшем матче 1/4 финала Кубка России, в котором москвичи на выезде играли с самарскими «Крыльями Советов».

    «По самой игре много говорить не приходится: встречались команды разного уровня. «Спартак» в экономном режиме, особенно не напрягаясь, сделал результат. У «Крыльев Советов» фактически не было шансов. Разве что в первом тайме мог отличиться Соболев, но сделал это только в компенсированное время, когда все уже давно было ясно. «Спартак» полностью контролировал ситуацию, больше владел мячом, при этом не потратил много сил на тяжелом поле.

    Видно, что команда Массимо Карреры находится в хорошем тонусе. Кроме Джикии и Ананидзе все в строю, у тренера есть возможность выбирать состав на игру, проводить ротацию. Внутри существует здоровая конкуренция. К примеру, сегодня Мельгарехо органично подменил Комбарова на левом фланге обороны, а заодно усилил атакующий потенциал. Примечательно и то, что в форме все три форварда, Зе Луиш, Промес и Луис Адриано, которые по разу забили самарцам.

    «Спартак» пребывает в приподнятом настроении, а, если поймать кураж, концовка сезона, что в Кубке, что в чемпионате не ставит перед красно-белыми неразрешимых задач. «Тосно» плюс два представителя ФНЛ и, условно говоря, соперники из второй восьмерки Премьер-лиги соответственно – проходной календарь.

    «Локомотив» опережает «Спартак» на 5 очков, если считать потерянные, но его финиш в чемпионате ощутимо сложнее. Выводы делать пока рано, и я воздержусь от прогнозов. Однако по состоянию на сегодняшний день допускаю, что «Спартак» может оформить дубль», – считает Бубнов.

    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 1:3. В полуфинале турнира столичный клуб встретится с «Тосно».

    Источник: Sportbox.ru

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    05.04.2018 06:30
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    Комментарии21
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 18 апреля 2018, 12:11

      Да уже не очень реально! Большой отрыв у Локо. 8 по потерянным за несколько туров нереально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +883

      Spartak №1 7 апреля 2018, 11:11

      ООО великий провидец начал ванговать... Здесь и ребенку ясно фаворит Спартак... Но Тосно тоже не подарок надо еще пройти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 14:09

      Лучше просто не трепать языком, а дождаться окончания чемпионата!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:59

      Мельгарехо был хорош на новой для него позиции.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 12:47

      не пойму этого бубена а так же и Ловчева которые совсем недавно пели что локо уже не догнать и что игры У Спартака нет а сейчас смотрю совсем другой куплет состряпал что видит уже дубль Спартака . Господа эксперты вы уж определитесь

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Полная Канистра 7 апреля 2018, 11:12

      да они плясут по обстоятельствам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Spartak №1 7 апреля 2018, 11:15

      2 рваных башмака уже читать их вью не хочется

      0
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 5 апреля 2018, 12:33

      Интересная очень интересная концовка ждёт нас

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 апреля 2018, 12:18

      В который раз чемпионат радует нас интересной концовкой.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 11:27

      трофеи любят тишину, не будем загадывать раньше времени а будем ждать и верить!

      5
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      Рейтинг: -16

      sport1409 5 апреля 2018, 11:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Прогнозы футбольных матчeй -> bets-info.ru

      -4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2018, 09:12

      а мог бы быть требл но Спартак еще не дорос до таких вершин

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