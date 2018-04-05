Бубнов: «Допускаю, что «Спартак» может оформить дубль»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов не увидел сложностей для «Спартака» в прошедшем матче 1/4 финала Кубка России, в котором москвичи на выезде играли с самарскими «Крыльями Советов».

«По самой игре много говорить не приходится: встречались команды разного уровня. «Спартак» в экономном режиме, особенно не напрягаясь, сделал результат. У «Крыльев Советов» фактически не было шансов. Разве что в первом тайме мог отличиться Соболев, но сделал это только в компенсированное время, когда все уже давно было ясно. «Спартак» полностью контролировал ситуацию, больше владел мячом, при этом не потратил много сил на тяжелом поле.

Видно, что команда Массимо Карреры находится в хорошем тонусе. Кроме Джикии и Ананидзе все в строю, у тренера есть возможность выбирать состав на игру, проводить ротацию. Внутри существует здоровая конкуренция. К примеру, сегодня Мельгарехо органично подменил Комбарова на левом фланге обороны, а заодно усилил атакующий потенциал. Примечательно и то, что в форме все три форварда, Зе Луиш, Промес и Луис Адриано, которые по разу забили самарцам.

«Спартак» пребывает в приподнятом настроении, а, если поймать кураж, концовка сезона, что в Кубке, что в чемпионате не ставит перед красно-белыми неразрешимых задач. «Тосно» плюс два представителя ФНЛ и, условно говоря, соперники из второй восьмерки Премьер-лиги соответственно – проходной календарь.

«Локомотив» опережает «Спартак» на 5 очков, если считать потерянные, но его финиш в чемпионате ощутимо сложнее. Выводы делать пока рано, и я воздержусь от прогнозов. Однако по состоянию на сегодняшний день допускаю, что «Спартак» может оформить дубль», – считает Бубнов.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» завершился со счетом 1:3. В полуфинале турнира столичный клуб встретится с «Тосно».