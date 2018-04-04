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Каррера не считает «Спартак» фаворитом Кубка России

4 апреля 2018, 21:42
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

– Показалось, что «Спартак» добился победы легко и уверенно, на классе. Так ли это?

– Это вам так кажется! На самом деле все не так. «Крылья» играли хорошо, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы не позволили им многого, они все равно нашли возможность забить.

– После матча с «Тосно» вы выражали недовольство настроем. Сегодня было все в порядке?

– Может, не прям все. Но мы победили! Провели хороший матч. Единственное, что мне не понравилось, это пропущенный гол. Мы не должны были пропускать.

– Можно ли считать теперь «Спартак» фаворитом Кубка?

– Нет. Можно сказать лишь то, что мы победили. И точка. А в воскресенье у нас следующая игра – с «Анжи».

Соперником московского клуба по 1/2 финала Кубка России станет «Тосно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Спартак Крылья Советов Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Старикан
1522867635
Промолчу...
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Диктор
1522870105
Все правильно сказал-молодец что не стал делить шкуру еще не убитого медведя.Пусть все идет как идет.
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acer2003
1522870362
И следующий,бывший спартач Парфёнов Д ))
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арейская
1522884342
Осторожничает, и правильно делает...
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vitvik
1522912176
Конечно прав Мистер. Запросто могут вышибить.
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OfaZavr
1522914981
все верно сказал, зачем говорить наперед, еще предстоят непростые игры.
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Полная Канистра
1522922073
Кутепов дорогой соберись уж в конце концов то фол в штрафной то прозеваешь гол сейчас не гоже пропускать в последних матчах победы дорого стоят
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zigbert
1522923587
Жаль Селихова подвели немного оборонцы. А в целом команда сыграла хорошо.
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Zeff
1523017830
ТОСНО.
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