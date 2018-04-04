Каррера не считает «Спартак» фаворитом Кубка России

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

– Показалось, что «Спартак» добился победы легко и уверенно, на классе. Так ли это?

– Это вам так кажется! На самом деле все не так. «Крылья» играли хорошо, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы не позволили им многого, они все равно нашли возможность забить.

– После матча с «Тосно» вы выражали недовольство настроем. Сегодня было все в порядке?

– Может, не прям все. Но мы победили! Провели хороший матч. Единственное, что мне не понравилось, это пропущенный гол. Мы не должны были пропускать.

– Можно ли считать теперь «Спартак» фаворитом Кубка?

– Нет. Можно сказать лишь то, что мы победили. И точка. А в воскресенье у нас следующая игра – с «Анжи».

Соперником московского клуба по 1/2 финала Кубка России станет «Тосно».