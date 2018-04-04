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    Каррера не считает «Спартак» фаворитом Кубка России

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

    – Показалось, что «Спартак» добился победы легко и уверенно, на классе. Так ли это?

    – Это вам так кажется! На самом деле все не так. «Крылья» играли хорошо, особенно в начале второго тайма. Несмотря на то, что мы не позволили им многого, они все равно нашли возможность забить.

    – После матча с «Тосно» вы выражали недовольство настроем. Сегодня было все в порядке?

    – Может, не прям все. Но мы победили! Провели хороший матч. Единственное, что мне не понравилось, это пропущенный гол. Мы не должны были пропускать.

    – Можно ли считать теперь «Спартак» фаворитом Кубка?

    – Нет. Можно сказать лишь то, что мы победили. И точка. А в воскресенье у нас следующая игра – с «Анжи».

    Соперником московского клуба по 1/2 финала Кубка России станет «Тосно».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 21:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 6 апреля 2018, 15:30

      ТОСНО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:19

      Жаль Селихова подвели немного оборонцы. А в целом команда сыграла хорошо.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 апреля 2018, 12:54

      Кутепов дорогой соберись уж в конце концов то фол в штрафной то прозеваешь гол сейчас не гоже пропускать в последних матчах победы дорого стоят

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 10:56

      все верно сказал, зачем говорить наперед, еще предстоят непростые игры.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 5 апреля 2018, 10:09

      Конечно прав Мистер. Запросто могут вышибить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 апреля 2018, 02:25

      Осторожничает, и правильно делает...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 4 апреля 2018, 22:32

      И следующий,бывший спартач Парфёнов Д ))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > acer2003 4 апреля 2018, 22:36

      А разве не на Авангард выходят?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > klifS 4 апреля 2018, 22:44

      Точно!Сорян)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2018, 22:28

      Все правильно сказал-молодец что не стал делить шкуру еще не убитого медведя.Пусть все идет как идет.

      8
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 4 апреля 2018, 21:47

      Промолчу...

      1
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