Тарханов: «Семин больше таких осечек «Локомотива» не допустит»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов видит в конкурентах у «Локомотива» три команды в концовке текущего чемпионата – «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

– Вы давно знаете Семина. Он может растерять в концовке такое большое преимущество? Ведь было только что «+8»…

– Уверен, Юрий Палыч больше таких осечек команды не допустит. У «Локомотива» сплоченный коллектив, прекрасные исполнители. Пауз на матчи сборных уже не будет, в еврокубках москвичи не выступают, так что будет время для полноценного восстановления.

Даже «Спартак», хоть и выиграл, тяжеловато смотрелся против «Тосно». Много было потерь, ошибок… Такой вот тур получился специфический. С другой стороны – «Бавария» после перерыва на игры сборной забивает шесть голов «Боруссии». Это называется класс.

– «Локомотиву» нужно опасаться только «Спартака»?

– ЦСКА и «Зенит» я бы тоже не сбрасывал со счетов. Руководство питерцев пообещало разорвать в концовке всех. Вот победили в гостях «Уфу» 2:1. И отступать далее не будут.

Мне жаль «Краснодар», что они не выдержали гонки, растеряли очки на ровном месте. Остальные три команды попытаются достать «Локомотив». Но, считаю, никому его опередить не удастся. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разыграют две путевки в Лигу чемпионов.