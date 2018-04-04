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  • Тарханов: «Семин больше таких осечек «Локомотива» не допустит»

Тарханов: «Семин больше таких осечек «Локомотива» не допустит»

4 апреля 2018, 09:20
18

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов видит в конкурентах у «Локомотива» три команды в концовке текущего чемпионата – «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

– Вы давно знаете Семина. Он может растерять в концовке такое большое преимущество? Ведь было только что «+8»…

– Уверен, Юрий Палыч больше таких осечек команды не допустит. У «Локомотива» сплоченный коллектив, прекрасные исполнители. Пауз на матчи сборных уже не будет, в еврокубках москвичи не выступают, так что будет время для полноценного восстановления.

Даже «Спартак», хоть и выиграл, тяжеловато смотрелся против «Тосно». Много было потерь, ошибок… Такой вот тур получился специфический. С другой стороны – «Бавария» после перерыва на игры сборной забивает шесть голов «Боруссии». Это называется класс.

– «Локомотиву» нужно опасаться только «Спартака»?

– ЦСКА и «Зенит» я бы тоже не сбрасывал со счетов. Руководство питерцев пообещало разорвать в концовке всех. Вот победили в гостях «Уфу» 2:1. И отступать далее не будут.

Мне жаль «Краснодар», что они не выдержали гонки, растеряли очки на ровном месте. Остальные три команды попытаются достать «Локомотив». Но, считаю, никому его опередить не удастся. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разыграют две путевки в Лигу чемпионов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Тарханов Александр Семин Юрий
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Урия Гип
1522824225
Зениту проиграет точно.
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OldenVad
1522825902
Если бы было все так просто, сказал, так и произошло )))
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Zenmaster
1522826339
Не всё от Сёмина и игроков Локо зависит -- сейчас все будут бодаться за каждое очко -- кому подняться выше , кому остаться !!!
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Опорник84
1522828869
Только господь бог может что-то предполагать, а Юрий Павлович при всем моем уважении не является таковым! Все рассудит игра!
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Боцман59rus
1522831001
краснодар, как всегда в концовке слился - даже не удивляет,,,
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_Marqella_
1522831133
Как бы мне этого не хотелось, но мне кажется ,что чемпионом будет Спартак...слишком уж простой календарь на остаток сезона,да и у соперников в борьбе за золото есть игры между собой а это значит по любому будут потери очков...Зенит по игре не готов стать чемпионом, Локомотив потеряет очки однозначно, ЦСКА ещё и в Европе с Арсеналом играть,силёнок может не хватить...так что, если Спартак всё своё возьмёт, буду чемпионами...как это было бы не прискорбно...))
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OfaZavr
1522831867
тут наверняка сказать сложно и потери вполне возможны.
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lotsman
1522847868
Да куда он денется.))
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ljrljr0505
1522869995
Игра с Ростовом покажет оправились от оплеухи или нет. Если выиграют, то шансы на чемпионство увеличатся. При любом другом исходе (спаси Господи и сохрани) все будет очень сложно
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zigbert
1522917030
Борьба будет напряженной в каждом матче и трудно предугадать их исход.
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