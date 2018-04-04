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    Тарханов: «Семин больше таких осечек «Локомотива» не допустит»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов видит в конкурентах у «Локомотива» три команды в концовке текущего чемпионата – «Спартак», ЦСКА и «Зенит».

    – Вы давно знаете Семина. Он может растерять в концовке такое большое преимущество? Ведь было только что «+8»…

    – Уверен, Юрий Палыч больше таких осечек команды не допустит. У «Локомотива» сплоченный коллектив, прекрасные исполнители. Пауз на матчи сборных уже не будет, в еврокубках москвичи не выступают, так что будет время для полноценного восстановления.

    Даже «Спартак», хоть и выиграл, тяжеловато смотрелся против «Тосно». Много было потерь, ошибок… Такой вот тур получился специфический. С другой стороны – «Бавария» после перерыва на игры сборной забивает шесть голов «Боруссии». Это называется класс.

    – «Локомотиву» нужно опасаться только «Спартака»?

    – ЦСКА и «Зенит» я бы тоже не сбрасывал со счетов. Руководство питерцев пообещало разорвать в концовке всех. Вот победили в гостях «Уфу» 2:1. И отступать далее не будут.

    Мне жаль «Краснодар», что они не выдержали гонки, растеряли очки на ровном месте. Остальные три команды попытаются достать «Локомотив». Но, считаю, никому его опередить не удастся. ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» разыграют две путевки в Лигу чемпионов.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.04.2018 09:20
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:30

      Борьба будет напряженной в каждом матче и трудно предугадать их исход.

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 4 апреля 2018, 22:26

      Игра с Ростовом покажет оправились от оплеухи или нет. Если выиграют, то шансы на чемпионство увеличатся. При любом другом исходе (спаси Господи и сохрани) все будет очень сложно

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 4 апреля 2018, 16:17

      Да куда он денется.))

      0
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 4 апреля 2018, 14:55

      локо надо опасаться не спартака,цска,и зенита,а самих себя,как дальше играть будут.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:51

      тут наверняка сказать сложно и потери вполне возможны.

      4
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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 4 апреля 2018, 11:50

      У нас теоретически +5 от Спартака,но в чемпионство я особо не верю.
      Палычу,игрокам,болельщикам надо а вот руководству не уверен.

      0
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 4 апреля 2018, 11:38

      Как бы мне этого не хотелось, но мне кажется ,что чемпионом будет Спартак...слишком уж простой календарь на остаток сезона,да и у соперников в борьбе за золото есть игры между собой а это значит по любому будут потери очков...Зенит по игре не готов стать чемпионом, Локомотив потеряет очки однозначно, ЦСКА ещё и в Европе с Арсеналом играть,силёнок может не хватить...так что, если Спартак всё своё возьмёт, буду чемпионами...как это было бы не прискорбно...))

      5
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > _Marqella_ 4 апреля 2018, 11:49

      Спартаку легче играть с сильными командами чем с аутсайдерами, так что легко точно не будет

      1
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > OldenVad 4 апреля 2018, 11:53

      Ну чемпионат, вообще, любой команде выиграть не легко..Я говорю о шансах, их как мне кажется у Спартака больше всех...

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 апреля 2018, 11:36

      краснодар, как всегда в концовке слился - даже не удивляет,,,

      4
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 4 апреля 2018, 11:01

      Только господь бог может что-то предполагать, а Юрий Павлович при всем моем уважении не является таковым! Все рассудит игра!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 4 апреля 2018, 10:18

      Не всё от Сёмина и игроков Локо зависит -- сейчас все будут бодаться за каждое очко -- кому подняться выше , кому остаться !!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zenmaster 4 апреля 2018, 13:31

      Распределение мест в чемпионате зависит от команд, играющих в
      нём, вот как они сыграют(договорятся), так и места распределятся.

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