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  • Порядка 40 тысяч граждан США планируют посетить чемпионат мира-2018

Порядка 40 тысяч граждан США планируют посетить чемпионат мира-2018

3 апреля 2018, 21:53
9

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал о намерении нескольких десятков тысяч граждан США посетить чемпионат мира-2018 в нашей стране. Напомним, что сборная США на соревнование не отобралась.

«Сборная США не отобралась на чемпионат мира по футболу. ... Однако порядка 40 тысяч туристов из США, как ожидается, посетит чемпионат. Это огромное, беспрецедентное число.

Возможно, это и есть люди, которые станут чемпионами по налаживанию отношений, когда вернуться домой», – сказал Родзянко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира США
Комментарии (9)
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vladik12
1522781649
Надеюсь, речь не о членах воинских формирований.
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Vara81
1522784688
39000 из них с двойным гражданством граждане России
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iBragim2102
1522786649
Маловато.
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+50/-50
1522793421
ждём. не обидим. водкой на кормим. всё - как у русских.
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prezent2017
1522825083
Во скоко шпиёнов понаедет!
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OfaZavr
1522829326
ладно если правда с добром приедут а не всякие пакости делать.
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Eddyson
1522851794
Детки наших чиновников всех уровней. И то не все.
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zigbert
1522913232
Проявляют интерес к ЧМ.
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