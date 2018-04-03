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    Порядка 40 тысяч граждан США планируют посетить чемпионат мира-2018

    Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал о намерении нескольких десятков тысяч граждан США посетить чемпионат мира-2018 в нашей стране. Напомним, что сборная США на соревнование не отобралась.

    «Сборная США не отобралась на чемпионат мира по футболу. ... Однако порядка 40 тысяч туристов из США, как ожидается, посетит чемпионат. Это огромное, беспрецедентное число.

    Возможно, это и есть люди, которые станут чемпионами по налаживанию отношений, когда вернуться домой», – сказал Родзянко.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    03.04.2018 21:53
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 10:27

      Проявляют интерес к ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 апреля 2018, 17:23

      Детки наших чиновников всех уровней. И то не все.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:08

      ладно если правда с добром приедут а не всякие пакости делать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 апреля 2018, 09:58

      Во скоко шпиёнов понаедет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 4 апреля 2018, 01:10

      ждём. не обидим. водкой на кормим. всё - как у русских.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 3 апреля 2018, 23:17

      Маловато.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Vara81 3 апреля 2018, 22:44

      39000 из них с двойным гражданством граждане России

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8824

      vladik12 3 апреля 2018, 21:54

      Надеюсь, речь не о членах воинских формирований.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Barmaleushka 3 апреля 2018, 22:37

      Натуралы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8824

      vladik12 > Barmaleushka 3 апреля 2018, 22:45

      Пехотинцы.

      0
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