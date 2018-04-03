Порядка 40 тысяч граждан США планируют посетить чемпионат мира-2018

Глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко рассказал о намерении нескольких десятков тысяч граждан США посетить чемпионат мира-2018 в нашей стране. Напомним, что сборная США на соревнование не отобралась.

«Сборная США не отобралась на чемпионат мира по футболу. ... Однако порядка 40 тысяч туристов из США, как ожидается, посетит чемпионат. Это огромное, беспрецедентное число.

Возможно, это и есть люди, которые станут чемпионами по налаживанию отношений, когда вернуться домой», – сказал Родзянко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.