Павлюченко: «Я готовлюсь стать тренером»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что в обозримом будущем намерен начать тренерскую карьеру. При этом футболист отметил, что получаемые предложения по спортивной карьере его пока не устраивают.

«В июле у меня будут экзамены в ВШТ. Готовлюсь, изучаю футбол. Надо двигаться, а не сидеть. Понятно, что надо получить категорию PRO, которая дает право тренировать команду. Но буду начинать с категорий B и А.

В планах посещать тренировочные процессы клубов, что-то отметить для себя от более опытных тренеров. Через это все проходили, и это нормальная практика.

Что касается продолжения карьеры в качестве футболиста, я все еще открыт для предложений. Варианты есть поиграть, но они на сегодня меня не устраивают, для меня важно где и в каком городе играть», – сказал Павлюченко.

Нападающий нынешний сезон начинал в московском «Арарате», но затем покинул клуб.