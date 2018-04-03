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    Павлюченко: «Я готовлюсь стать тренером»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил, что в обозримом будущем намерен начать тренерскую карьеру. При этом футболист отметил, что получаемые предложения по спортивной карьере его пока не устраивают.

    «В июле у меня будут экзамены в ВШТ. Готовлюсь, изучаю футбол. Надо двигаться, а не сидеть. Понятно, что надо получить категорию PRO, которая дает право тренировать команду. Но буду начинать с категорий B и А.

    В планах посещать тренировочные процессы клубов, что-то отметить для себя от более опытных тренеров. Через это все проходили, и это нормальная практика.

    Что касается продолжения карьеры в качестве футболиста, я все еще открыт для предложений. Варианты есть поиграть, но они на сегодня меня не устраивают, для меня важно где и в каком городе играть», – сказал Павлюченко.

    Нападающий нынешний сезон начинал в московском «Арарате», но затем покинул клуб.

    Источник: Sport24

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    03.04.2018 15:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:03

      Ну ну.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 3 апреля 2018, 20:56

      Никто, вменяемый, тебя не возьмёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 3 апреля 2018, 18:49

      Только в Барселону, больше никуда не возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 3 апреля 2018, 18:07

      Московский арарат....читать смешно!

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