Галицкий считает, что в России великолепный чемпионат и им нужно гордиться

полностью согласен, такая интрига до самого последнего тура как у нас редко где есть, может мы и уступаем в техничности и качестве да и других минусов хватает, но все равно он хорош.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал характеристику российскому чемпионату. Функционер считает наше соревнование великолепным.
«У нас великолепный чемпионат. Он настолько непредсказуемый. Если посмотреть чемпионат «Баварии»… Правильно! Чемпионат «Баварии», а не Германии! Или чемпионат «ПСЖ», который вы можете называть чемпионатом Франции. Это очень странные истории, и в России этого нет.
Да, у нас проигрывает картинка, но сейчас вводятся великолепные стадионы, мы увидели Екатеринбург, скоро увидим Ростов. Но надо понимать, что по тем деньгам, которые вкладываем, по тому, что мы зимняя страна, у нас очень хороший футбол, очень интересные игры.
Мы всегда любим себя уничижать, у соседа всe время трава будет зеленее. Но у нас великолепный чемпионат. Есть легенды, что у них скорости выше. Ну, думаю, может, и правда скорости выше, а приезжает «Эвертон» — и мы не видим этих скоростей.
ЦСКА вот пробился дальше. Мне кажется, мы не понимаем главного: это наш чемпионат, мы должны им гордиться, здесь должны играть лучшие футболисты, и каждый день мы должны стараться сделать его более конкурентным и спортивным. Когда побеждает одна команда, кому это понравится?» – заявил Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».
Южане сейчас идут на пятом месте РФПЛ.