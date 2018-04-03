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    Галицкий считает, что в России великолепный чемпионат и им нужно гордиться

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал характеристику российскому чемпионату. Функционер считает наше соревнование великолепным.

    «У нас великолепный чемпионат. Он настолько непредсказуемый. Если посмотреть чемпионат «Баварии»… Правильно! Чемпионат «Баварии», а не Германии! Или чемпионат «ПСЖ», который вы можете называть чемпионатом Франции. Это очень странные истории, и в России этого нет.

    Да, у нас проигрывает картинка, но сейчас вводятся великолепные стадионы, мы увидели Екатеринбург, скоро увидим Ростов. Но надо понимать, что по тем деньгам, которые вкладываем, по тому, что мы зимняя страна, у нас очень хороший футбол, очень интересные игры.

    Мы всегда любим себя уничижать, у соседа всe время трава будет зеленее. Но у нас великолепный чемпионат. Есть легенды, что у них скорости выше. Ну, думаю, может, и правда скорости выше, а приезжает «Эвертон» — и мы не видим этих скоростей.

    ЦСКА вот пробился дальше. Мне кажется, мы не понимаем главного: это наш чемпионат, мы должны им гордиться, здесь должны играть лучшие футболисты, и каждый день мы должны стараться сделать его более конкурентным и спортивным. Когда побеждает одна команда, кому это понравится?» – заявил Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Южане сейчас идут на пятом месте РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 01:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:56

      полностью согласен, такая интрига до самого последнего тура как у нас редко где есть, может мы и уступаем в техничности и качестве да и других минусов хватает, но все равно он хорош.

      3
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 апреля 2018, 11:28

      Не одной зрелищный игры я не увидел в чемпионате

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 10:34

      Здесь Галицкий прав.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 3 апреля 2018, 05:17

      "Это наш чемп и мы должны им гордиться ",чушь псевдо патриотическая
      Г- н Галицкий,пересаживайся на НАШ УАЗ,рассекай на нем с гордым видом. Или слабо?

      -2
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      Рейтинг: +691

      retiremen > kykyi 3 апреля 2018, 06:59

      И тут они.... Как вы достали, ехайте на эхо москвы и там кукуйте.
      Галицкий то вам чем уже плохой, денег на не дает? Приезжай в Краснодар. посмотри, с людьми поговори, а потом пиши...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > retiremen 3 апреля 2018, 11:05

      Ты мне не указывай,куда мне " ехать ". Мне денег Галицкого не надо, это ты благодаря его подачкам на стадион ходишь.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 апреля 2018, 04:57

      Чемпионат будет великолепным, когда будут созданы все условия для болельщиков. Нужно перейти на весна-осень, начинать в конце марта-начале апреля, заканчивать в начале ноября, летом, в жару, можно играть в позднее время.

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