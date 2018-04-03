Галицкий считает, что в России великолепный чемпионат и им нужно гордиться

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал характеристику российскому чемпионату. Функционер считает наше соревнование великолепным.

«У нас великолепный чемпионат. Он настолько непредсказуемый. Если посмотреть чемпионат «Баварии»… Правильно! Чемпионат «Баварии», а не Германии! Или чемпионат «ПСЖ», который вы можете называть чемпионатом Франции. Это очень странные истории, и в России этого нет.

Да, у нас проигрывает картинка, но сейчас вводятся великолепные стадионы, мы увидели Екатеринбург, скоро увидим Ростов. Но надо понимать, что по тем деньгам, которые вкладываем, по тому, что мы зимняя страна, у нас очень хороший футбол, очень интересные игры.

Мы всегда любим себя уничижать, у соседа всe время трава будет зеленее. Но у нас великолепный чемпионат. Есть легенды, что у них скорости выше. Ну, думаю, может, и правда скорости выше, а приезжает «Эвертон» — и мы не видим этих скоростей.

ЦСКА вот пробился дальше. Мне кажется, мы не понимаем главного: это наш чемпионат, мы должны им гордиться, здесь должны играть лучшие футболисты, и каждый день мы должны стараться сделать его более конкурентным и спортивным. Когда побеждает одна команда, кому это понравится?» – заявил Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Южане сейчас идут на пятом месте РФПЛ.