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    Лунев: «Пенальти в матче с «Уфой»? Если я и коснулся ноги, то просто погладил ее»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1). Также он поделился мнением об эпизоде, в котором голкипер столкнулся с защитником Дмитрием Стоцким.

    — Многие обсуждают эпизод с пенальти, который, как считают эксперты, не был назначен в ворота «Зенита».

    — Мое мнение — там не было пенальти. Даже если и коснулся ноги, то можно сказать, что просто ее погладил. Но это никак не пенальти — сто процентов.

    — Можно сказать, что отлегло и отпустило? Все-таки одержали долгожданную победу в чемпионате России.

    — Так-то оно так, но нужно стремиться к лучшей игре. Конечно, сегодня можно сослаться на погоду, но в любом случае мы пропустили и нужно поправлять игру и стремиться к более качественному футболу.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.04.2018 20:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 апреля 2018, 00:19

      Какие нежности... ))) с чего бы это.

      1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 1 апреля 2018, 22:49

      где были и есть специалисты когда свинам не дали вторую жёлтую карточку?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 1 апреля 2018, 21:58

      ***,многие,как я вижу,не смотрели матч! Мяч изменил направление движения после касания вратаря и игрока клуба "Уфа"! На повторе очень хорошо видно... Следовательно,какое к черту пенальти?! Судья был рядом,отчётливо видел... Нужно футбол смотреть,а не в инете срач разводить!

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 21:11

      Как может говорить вратарь "даже"? Уж Лунев точно знает коснулся ноги или нет! Но в динамике ты хоть гладь ее, хоть хватайся за нее, а на скорости и касания хватает, чтобы завалить игрока! Лицемеришь парниша!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 апреля 2018, 21:10

      Врун-пусть это будет на твоей совести.

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Диктор 2 апреля 2018, 00:17

      Скорей на совести судьи. ))

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 1 апреля 2018, 21:05

      Как любят у нас говорить касание было ,игрок упал,100%пенальти.За язык никто не тянул.

      1
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 1 апреля 2018, 21:03

      падение-показуха

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 1 апреля 2018, 21:01

      Когда же и в какой пустыне,Безумец, их забудешь ты? Ах,ножки ножки, где вы ныне? Где мнёте вешние цветы?

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 1 апреля 2018, 20:58

      погладил ногу, самые большие яйца, я не понял здесь сайт футбольный или порно

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 апреля 2018, 20:35

      странно что бомбардир не пишет про белую траву вместо краски на поле Зенита.

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