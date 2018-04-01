Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лунев: «Пенальти в матче с «Уфой»? Если я и коснулся ноги, то просто погладил ее»

Лунев: «Пенальти в матче с «Уфой»? Если я и коснулся ноги, то просто погладил ее»

1 апреля 2018, 20:16
12

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1). Также он поделился мнением об эпизоде, в котором голкипер столкнулся с защитником Дмитрием Стоцким.

— Многие обсуждают эпизод с пенальти, который, как считают эксперты, не был назначен в ворота «Зенита».

— Мое мнение — там не было пенальти. Даже если и коснулся ноги, то можно сказать, что просто ее погладил. Но это никак не пенальти — сто процентов.

— Можно сказать, что отлегло и отпустило? Все-таки одержали долгожданную победу в чемпионате России.

— Так-то оно так, но нужно стремиться к лучшей игре. Конечно, сегодня можно сослаться на погоду, но в любом случае мы пропустили и нужно поправлять игру и стремиться к более качественному футболу.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Лунев Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Василий Зенитов
1522603138
все правильно сказал
Ответить
3a zenit
1522604138
странно что бомбардир не пишет про белую траву вместо краски на поле Зенита.
Ответить
семёнычев
1522605676
Когда же и в какой пустыне,Безумец, их забудешь ты? Ах,ножки ножки, где вы ныне? Где мнёте вешние цветы?
Ответить
GrizzlyD
1522605816
падение-показуха
Ответить
anatolich72
1522605909
Как любят у нас говорить касание было ,игрок упал,100%пенальти.За язык никто не тянул.
Ответить
Диктор
1522606215
Врун-пусть это будет на твоей совести.
Ответить
Serjoga
1522606313
Как может говорить вратарь "даже"? Уж Лунев точно знает коснулся ноги или нет! Но в динамике ты хоть гладь ее, хоть хватайся за нее, а на скорости и касания хватает, чтобы завалить игрока! Лицемеришь парниша!
Ответить
TRELL
1522609096
***,многие,как я вижу,не смотрели матч! Мяч изменил направление движения после касания вратаря и игрока клуба "Уфа"! На повторе очень хорошо видно... Следовательно,какое к черту пенальти?! Судья был рядом,отчётливо видел... Нужно футбол смотреть,а не в инете срач разводить!
Ответить
smersh45
1522612149
где были и есть специалисты когда свинам не дали вторую жёлтую карточку?
Ответить
maygli
1522617551
Какие нежности... ))) с чего бы это.
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+