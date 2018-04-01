Лунев: «Пенальти в матче с «Уфой»? Если я и коснулся ноги, то просто погладил ее»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1). Также он поделился мнением об эпизоде, в котором голкипер столкнулся с защитником Дмитрием Стоцким.

— Многие обсуждают эпизод с пенальти, который, как считают эксперты, не был назначен в ворота «Зенита».

— Мое мнение — там не было пенальти. Даже если и коснулся ноги, то можно сказать, что просто ее погладил. Но это никак не пенальти — сто процентов.

— Можно сказать, что отлегло и отпустило? Все-таки одержали долгожданную победу в чемпионате России.

— Так-то оно так, но нужно стремиться к лучшей игре. Конечно, сегодня можно сослаться на погоду, но в любом случае мы пропустили и нужно поправлять игру и стремиться к более качественному футболу.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна