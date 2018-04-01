Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна


    4
    Голосов: 6
    01.04.2018 18:20
    В таких снежных условиях побеждать почти невозможно, но Манчини наконец-то смог.

    «Такая погода не подходит для футбола. К сожалению, мы потеряли трех важнейших футболистов за последний месяц. Но имеем то, что имеем. Будем исходить из тех игроков, которые у нас есть в распоряжении», – говорил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини еще перед началом матча. В перерыве его поддержал голкипер Андрей Лунев. «Погода мешает. В такую погоду это не футбол. Не знаю, за счет чего нам удается вести в счете», – рассказывал вратарь. Снега в Уфе выпало очень много. Он продолжал идти и во время матча.

    К перерыву «Зенит» забил уже два гола. Вы сможете разглядеть мяч в этом моменте?

    Во втором тайме «Уфа» сократила отставание, но «Зенит» все равно довел матч до победы. Помогли и болельщики.

    Условия в Уфе были ужасными. Просто посмотрите, что происходило перед матчем.

    Игрокам «Зенита» было не очень комфортно.

    text

    Публикация от text (@1lodygin_official)

    Вот так это смотрелось с трибун:

    text

    Публикация от text (@hulkk_18)

    text

    Публикация от text (@ivanvadimovich)

    text

    Публикация от text (@mvl239)

    Эта победа позволила «Зениту» сократить отставание от «Локомотива» до семи очков. Команда Семина проиграла «Амкару» в легких условиях. А в таких тяжелых матчах обычно достигается самый важный результат.

    Текстовый онлайн матча «Уфа» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 апреля 2018, 00:21

      Футбол в России...он такой,суровый)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 2 апреля 2018, 17:42

      Стройте крытые стадионы или манежи - и проблем не будет никаких

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 2 апреля 2018, 12:40

      Отскочил Зенит, а не выиграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 2 апреля 2018, 07:50

      Футбол на снегу-новый вид спорта в России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 2 апреля 2018, 07:33

      В снежки да в снежную крепость играть, а фурсенковать по снегу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 апреля 2018, 06:53

      у манчини все через жо.у

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > mihail1980 2 апреля 2018, 08:11

      А Манчини при чём здесь?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4028

      raritet 1 апреля 2018, 20:23

      Да здравствует РФС- родина футбольных самодуров. Наверное пока все игроки не переломаются на снежных полях, до них не дойдет , что Футбол в России- летняя игра с мячом. А не зимняя не знаю с чем....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 1 апреля 2018, 20:18

      Да и мяч разглядеть большая проблема была

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 1 апреля 2018, 18:59

      В свое время было много дискуссий по переходу нашего календаря на осень-весна, дескать как только перейдём, так все еврокубки наши... прошли годы... особых достижений у наших клубов и сборной нет! Зато теперь половина матчей под снегопадами проходит!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 1 апреля 2018, 18:48

      какой позор что играть заставляют в такую погоду......потом все себе ломают и рвут....позор кто стоит у руля рфс

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 > ZENIT84, 1 апреля 2018, 22:15

      У многих команд из-за погодных условий возникли проблемы, но больше всего пострадал наш Зенит!Мамана, Кокорин, Кузяев- основные игроки!
      РФС не видит причин менять условия турнира! Видимо до здоровья игроков чиновникам дела нет! Что будет дальше?!
      А о сборной России говорить вооще не хочется

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > ZENIT-59 1 апреля 2018, 22:38

      хера трансляции продали уже бабки в карманах ....**** мы северная страна уже давно должны быть крытые манежи .....и никто ничего типа не замечает муткообразные

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11