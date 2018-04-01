«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

В таких снежных условиях побеждать почти невозможно, но Манчини наконец-то смог.

«Такая погода не подходит для футбола. К сожалению, мы потеряли трех важнейших футболистов за последний месяц. Но имеем то, что имеем. Будем исходить из тех игроков, которые у нас есть в распоряжении», – говорил главный тренер «Зенита» Роберто Манчини еще перед началом матча. В перерыве его поддержал голкипер Андрей Лунев. «Погода мешает. В такую погоду это не футбол. Не знаю, за счет чего нам удается вести в счете», – рассказывал вратарь. Снега в Уфе выпало очень много. Он продолжал идти и во время матча.

К перерыву «Зенит» забил уже два гола. Вы сможете разглядеть мяч в этом моменте?

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 апреля 2018 г.

Во втором тайме «Уфа» сократила отставание, но «Зенит» все равно довел матч до победы. Помогли и болельщики.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 апреля 2018 г.

Условия в Уфе были ужасными. Просто посмотрите, что происходило перед матчем.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 1 апреля 2018 г.

Игрокам «Зенита» было не очень комфортно.

text Публикация от text (@1lodygin_official) 1 Апр 2018 в 3:21 PDT

Вот так это смотрелось с трибун:

text Публикация от text (@hulkk_18) 1 Апр 2018 в 4:02 PDT

text Публикация от text (@ivanvadimovich) 1 Апр 2018 в 7:21 PDT

text Публикация от text (@mvl239) 1 Апр 2018 в 7:40 PDT

Эта победа позволила «Зениту» сократить отставание от «Локомотива» до семи очков. Команда Семина проиграла «Амкару» в легких условиях. А в таких тяжелых матчах обычно достигается самый важный результат.

Текстовый онлайн матча «Уфа» – «Зенит»