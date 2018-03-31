«Амкар» все-таки победил. Мы предупреждали

Грандиозная игра Оланаре помогла обыграть «Локомотив».

Зимой «Амкар» провернул выгодную трансферную сделку. Форвард ЦСКА Оланаре проигрывал конкуренцию молодым Чалову и Жамалетдинову, поэтому искал новое место для практики. Переговоры шли долго и упирались в деньги, которых у «Амкара» не было. Потом армейцы все-таки согласились отдать Оланаре в аренду до конца сезона. Права выкупа у «Амкара» нет, но ЦСКА выплачивает нападающему большую часть зарплаты. Кажется, Оланаре начинает обретать себя.

«Я ушел из ЦСКА, чтобы больше играть. Жаль, что после травмы мне не дали шанса проявить себя», – рассказывал Оланаре. В этом сезоне он выходил за армейцев только в семи играх, в которых забил один мяч. Нигериец проводил на поле в среднем по 55 минут, запоминался борьбой и самоотдачей. Но куда-то ушло голевое чутье.

Матч «Амкара» с «Локомотивом» окружали скандалы и разговоры о продажности пермской команды. Наш автор из Перми уже подробно объяснил, почему «Амкар» не нужно ругать за перенос домашнего матча в Москву. Теперь пермяки точно не заслуживают критики, потому что добились удивительно неожиданного результата. «Амкар» обыграл лидера чемпионата во встрече, где все складывалось против пермяков.

Счет открыл Мануэль Фернандеш, реализовавший пенальти за фол на Ари.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 31 марта 2018 г.

Дальше на поле был только Аарон Оланаре. Нигерийский игрок упустил свой первый момент через несколько минут после пропущенного гола. Нападающий немного промазал мимо дальней штанги. В концовке тайма он не смог нормально пробить по мячу и загубил еще одну возможность. Но потом все-таки забил. Рязанцев заработал одиннадцатиметровый, а пробить дали Оланаре. Аарон забил свой первый гол за «Амкар».

Следом за ним пошел и второй. И какой! Тут у Оланаре все получилось с игры. Он пяткой замкнул прострел Занева и принес «Амкару» важную победу.

twit text — 1хСтавка (@1xstavka) 31 марта 2018 г.

«Возможно, Оланаре в ЦСКА просто не хватало доверия, а у меня доверие есть ко всем», – сказал после матча главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев. «Мы отдали «Амкару» и деньги, и очки. Все раздали», – отреагировал на поражение Семин. Ситуация в турнирной таблице обостряется.

Вот так радовались футболисты «Амкара».

twit text — FC Amkar (@fc_amkar) 31 марта 2018 г.

Ободряющие слова Геркуса:

twit text — Илья Геркус (@ilgerkus) 31 марта 2018 г.

Теперь пермяки укрепляют позиции в битве за выживание, а «Локомотив» наказывает сам себя. Возможно, у этого чемпионата еще будет нервная концовка.

«Амкар» не продажный. Он выживает как может