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    «Амкар» все-таки победил. Мы предупреждали


    4.7
    Голосов: 7
    31.03.2018 15:55
    Грандиозная игра Оланаре помогла обыграть «Локомотив».

    Зимой «Амкар» провернул выгодную трансферную сделку. Форвард ЦСКА Оланаре проигрывал конкуренцию молодым Чалову и Жамалетдинову, поэтому искал новое место для практики. Переговоры шли долго и упирались в деньги, которых у «Амкара» не было. Потом армейцы все-таки согласились отдать Оланаре в аренду до конца сезона. Права выкупа у «Амкара» нет, но ЦСКА выплачивает нападающему большую часть зарплаты. Кажется, Оланаре начинает обретать себя.

    «Я ушел из ЦСКА, чтобы больше играть. Жаль, что после травмы мне не дали шанса проявить себя», – рассказывал Оланаре. В этом сезоне он выходил за армейцев только в семи играх, в которых забил один мяч. Нигериец проводил на поле в среднем по 55 минут, запоминался борьбой и самоотдачей. Но куда-то ушло голевое чутье.

    Матч «Амкара» с «Локомотивом» окружали скандалы и разговоры о продажности пермской команды. Наш автор из Перми уже подробно объяснил, почему «Амкар» не нужно ругать за перенос домашнего матча в Москву. Теперь пермяки точно не заслуживают критики, потому что добились удивительно неожиданного результата. «Амкар» обыграл лидера чемпионата во встрече, где все складывалось против пермяков.

    Счет открыл Мануэль Фернандеш, реализовавший пенальти за фол на Ари.

    Дальше на поле был только Аарон Оланаре. Нигерийский игрок упустил свой первый момент через несколько минут после пропущенного гола. Нападающий немного промазал мимо дальней штанги. В концовке тайма он не смог нормально пробить по мячу и загубил еще одну возможность. Но потом все-таки забил. Рязанцев заработал одиннадцатиметровый, а пробить дали Оланаре. Аарон забил свой первый гол за «Амкар».

    Следом за ним пошел и второй. И какой! Тут у Оланаре все получилось с игры. Он пяткой замкнул прострел Занева и принес «Амкару» важную победу.

    «Возможно, Оланаре в ЦСКА просто не хватало доверия, а у меня доверие есть ко всем», – сказал после матча главный тренер «Амкара» Вадим Евсеев. «Мы отдали «Амкару» и деньги, и очки. Все раздали», – отреагировал на поражение Семин. Ситуация в турнирной таблице обостряется.

    Вот так радовались футболисты «Амкара».

    Ободряющие слова Геркуса:

    Теперь пермяки укрепляют позиции в битве за выживание, а «Локомотив» наказывает сам себя. Возможно, у этого чемпионата еще будет нервная концовка.

    «Амкар» не продажный. Он выживает как может

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter РФПЛ
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 7
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 3 апреля 2018, 13:52

      уткин даун просто так хейтит все что возможно,а амкар большие молодцы

      0
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      Рейтинг: +49

      smagin 2 апреля 2018, 19:45

      А за неделю до этого тут такую статью забобахали,что Локомотив купил игру (заплатив амкару,что бы провести игру в Москве),а я тогда сказал что у Амкара на много больше шансов на хорошем поле,чем в Перми или Хабаровске,так и случилось.

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 1 апреля 2018, 08:08

      Постой паровоз, не стучите колёса...

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 1 апреля 2018, 07:57

      всех рвет это зенит ха ха

      -1
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      Рейтинг: +305

      Strig > vodomut 1 апреля 2018, 08:07

      зенит? не знаю..

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 1 апреля 2018, 07:09

      не верил в Амкар, не верил в их победу-мужики простите и с победой всех фанатов пермского клуба!!!!!! молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 31 марта 2018, 22:00

      Ну вот я смотрел матч полностью,и не видел что то такого сверх естественного,как тут пишут про Оланаре,да гол забил красиво,а так играл на своем уровне!!!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 31 марта 2018, 19:00

      Локомотив, не наступайте на грабли Зенита, не разбазаривайте очки. Еще впереди 6 туров и расслабляться очень рано, чемпионство надо выигрывать на зубах.

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 31 марта 2018, 18:53

      Амкар, спасибо!!!!

      2
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 31 марта 2018, 18:48

      У Локомотива календарь тяжёлых матчей остался, (Зенит, Краснодар, зубастый Ростов, да и остальные команды будут цепляться за победу), так что не всё так радужно для Локомотива.... начинается самое интересное, сейчас каждое выигранное очко для первых пяти команд на вес золота)))

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      Рейтинг: +28706

      silver29 31 марта 2018, 18:27

      Ух, сейчас бы присыпать паровоз пущенный под откос. Всегда считал машинистов размазней, нажать посильней и потекут, "чемпионы".

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