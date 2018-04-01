Бубнов считает, что Фернандо нужно было удалять в первом тайме матча с «Тосно»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

«В первом тайме хозяева практически не создавали остроты у ворот соперника – их выручил шикарный удар Фернандо со штрафного в компенсированное время. Этот гол придал сил и уверенности фавориту, сбил боевой настрой аутсайдера, оказал ключевое влияние на результат и развитие событий в матче. Проблема в том, что к этому моменту Фернандо должен был покинуть поле за грубый опасный подкат, который по всем параметрам тянул на желтую карточку. Вторую для бразильца. Сложно сказать, почему Виталий Мешков ограничился свистком. Так или иначе, это повод для неудовлетворительной оценки работы рефери.

Во втором тайме «Спартак» гораздо быстрее двигался, комбинировал и мог решить все вопросы задолго до финального свистка, но хорошая игра Юрченко, расточительность нападающих и пенальти, привезенный Кутеповым на ровном месте, не позволили избежать нервной концовки.

Впрочем, главное для «Спартака» – три очка. «Локомотив» теперь находится в шаговой доступности, по крайней мере, до того, как сыграет свой перенесенный матч. В отличие от железнодорожников «Спартак» смог прибавить и во втором тайме гораздо лучше выглядел функционально. Более того, по потерянным очкам ЦСКА на таком же расстоянии от лидера, как и «Спартак». Осечка железнодорожников серьезно обострила интригу в чемпионской гонке», – сказал Бубнов.