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  • Бубнов считает, что Фернандо нужно было удалять в первом тайме матча с «Тосно»

Бубнов считает, что Фернандо нужно было удалять в первом тайме матча с «Тосно»

1 апреля 2018, 07:00
51

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

«В первом тайме хозяева практически не создавали остроты у ворот соперника – их выручил шикарный удар Фернандо со штрафного в компенсированное время. Этот гол придал сил и уверенности фавориту, сбил боевой настрой аутсайдера, оказал ключевое влияние на результат и развитие событий в матче. Проблема в том, что к этому моменту Фернандо должен был покинуть поле за грубый опасный подкат, который по всем параметрам тянул на желтую карточку. Вторую для бразильца. Сложно сказать, почему Виталий Мешков ограничился свистком. Так или иначе, это повод для неудовлетворительной оценки работы рефери.

Во втором тайме «Спартак» гораздо быстрее двигался, комбинировал и мог решить все вопросы задолго до финального свистка, но хорошая игра Юрченко, расточительность нападающих и пенальти, привезенный Кутеповым на ровном месте, не позволили избежать нервной концовки.

Впрочем, главное для «Спартака» – три очка. «Локомотив» теперь находится в шаговой доступности, по крайней мере, до того, как сыграет свой перенесенный матч. В отличие от железнодорожников «Спартак» смог прибавить и во втором тайме гораздо лучше выглядел функционально. Более того, по потерянным очкам ЦСКА на таком же расстоянии от лидера, как и «Спартак». Осечка железнодорожников серьезно обострила интригу в чемпионской гонке», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо Бубнов Александр
Комментарии (51)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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max74
1522557137
Ща свини Бубнова заминусят
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oyabun
1522562371
А никому не приходит в голову что, Мешков потому ничего не дал в этом эпизоде Фернандо потому, что бразилец сыграл в мяч? Да двумя ногами пошел - но в мяч! А дальше уже по инерции получился контакт с игроком Тосно. Но никакой умешленной грубости там не было! Пенальти от Кутепова тоже надуманный. Что то херовая экспертная оценка от Бубнова в этот раз - все против Спартака глаголит.
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Челнинец
1522562436
Судья давал играть, не свистел за каждое падение, и такой футбол больше нравиться, когда судья не обращает внимания на симулянтов, на счет момента с Фернандо, таких моментов в игре с другими командами тоже достаточно и тоже не удаляют, но как заходит речь о Спартаке сразу все ноют, и больше всех это бомжи плачут, потому что по другому вы просто не умеете)
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sobaka120982
1522563520
Тут с бубеном трудно не согласиться! Явная вторая жёлтая. И потом свиньи не плачте что к вам как то не такисудьи относятся
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vladimir-7
1522564299
Удалять Фернандо? Так с судьёй не договаривались.
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MaxRnD
1522564952
По другому судить Спартак на финише чемпионата нельзя, ибо Мутогосский вместе Будотко могут и в ФНЛ отправить для продолжения карьеры
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Dimon 007
1522566298
Воняйте бомжи и коняшки! Все спартаковцы согласны с тем, что надо было удалять! Только вот и пенальти там не было... и забей Мельгарехо снялись бы вопросы! Да и Спартак ближе был! Так что не нойте ушлёпки!
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RedWhiteFans2
1522566337
Бубну за бестолковый бубнеж уже давно надо красную показать и перевести в журналистики угольной промышленности. Однако....
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prezent2017
1522567342
Тянут пищевиков, это же очевидно.
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OfaZavr
1522569745
тогда уж надо упомянуть что у Тосно Сухов тоже должен был вторую желтую получать.
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