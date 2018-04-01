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    Бубнов считает, что Фернандо нужно было удалять в первом тайме матча с «Тосно»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от просмотра матча 24-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Тосно» (2:1).

    «В первом тайме хозяева практически не создавали остроты у ворот соперника – их выручил шикарный удар Фернандо со штрафного в компенсированное время. Этот гол придал сил и уверенности фавориту, сбил боевой настрой аутсайдера, оказал ключевое влияние на результат и развитие событий в матче. Проблема в том, что к этому моменту Фернандо должен был покинуть поле за грубый опасный подкат, который по всем параметрам тянул на желтую карточку. Вторую для бразильца. Сложно сказать, почему Виталий Мешков ограничился свистком. Так или иначе, это повод для неудовлетворительной оценки работы рефери.

    Во втором тайме «Спартак» гораздо быстрее двигался, комбинировал и мог решить все вопросы задолго до финального свистка, но хорошая игра Юрченко, расточительность нападающих и пенальти, привезенный Кутеповым на ровном месте, не позволили избежать нервной концовки.

    Впрочем, главное для «Спартака» – три очка. «Локомотив» теперь находится в шаговой доступности, по крайней мере, до того, как сыграет свой перенесенный матч. В отличие от железнодорожников «Спартак» смог прибавить и во втором тайме гораздо лучше выглядел функционально. Более того, по потерянным очкам ЦСКА на таком же расстоянии от лидера, как и «Спартак». Осечка железнодорожников серьезно обострила интригу в чемпионской гонке», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    01.04.2018 07:00
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +458

      Йост 1 апреля 2018, 19:24

      Я не болею ни за кого, сам мяч гонял на республику. Мое мнение хоть и ничего не решает, но за такой подкат надо желтую давать 100%.

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 1 апреля 2018, 13:46

      Бубнов считает, а вот Федун не считает, а просто работает с судьями, как раб на галерах

      4
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 1 апреля 2018, 11:52

      Фернандо ИГРАЛ В МЯЧ, это чётко видно на повторе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 > Добрый Бобер 1 апреля 2018, 19:10

      Ради интереса- почитай правила.

      -1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 апреля 2018, 11:21

      Бубен на таком же уровне эксперт, как и комментаторы. Смотрю тут уже про 2 прямые ноги пишут, хотя Фернандо одну поджал. Простой подкат на скорости, комментатор вам сказал что можно было дать желтую так теперь молитесь на него. Хотя там фола даже не было.Игрок Тосно до мяча добрался 2, он им не владел. Ладно бы Фернандо ногу задрал и въехал бы ей куда нить, но они были даже не выше мяча. Фернандо сыграл в соперника НЕ ВЛАДЕЮЩЕГО мячом после того как он сыграл в мяч, так это уже не Фернандо играет опасно а игрок Тосно, который не владея мячом пытался подставиться под фол.

      3
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > кузнецов артем 1 апреля 2018, 12:03

      Да что ты им рассказываешь, они же дятла!
      Им лишь бы шум поднять, половина из них матч не видели!

      -2
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      Рейтинг: +100

      9зверь9 1 апреля 2018, 11:18

      а я считаю Бубнова давно пора удалить в 13шку!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 апреля 2018, 11:08

      А ПРО ФАЛЬШИВЫЙ ПЕНАЛЬ ЧЁ МОЛЧИШЬ? всё тебе не так когда играет Спатрак

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 апреля 2018, 11:02

      тогда уж надо упомянуть что у Тосно Сухов тоже должен был вторую желтую получать.

      7
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 10:22

      Тянут пищевиков, это же очевидно.

      3
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > prezent2017 1 апреля 2018, 10:57

      За уши

      -1
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 апреля 2018, 10:06

      Мешков своеобразно видит футбол

      6
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 апреля 2018, 10:05

      Бубну за бестолковый бубнеж уже давно надо красную показать и перевести в журналистики угольной промышленности. Однако....

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > RedWhiteFans2 1 апреля 2018, 10:57

      А ты хочешь сказать что момент поката это не желтая была???

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > CSKA471 1 апреля 2018, 11:03

      Какая желтая ???? Игрок не владел мячом, Фернандо сыграл первым, ноги были на уровне мяча и не выше. С какого тут вообще фол ????

      4
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