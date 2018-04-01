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Набиуллин и Оздоев не полетели с «Зенитом» на игру с «Уфой»

1 апреля 2018, 00:50
8

Футболисты «Зенита» сегодня отправились на гостевой матч 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой».

Игру из-за перебора желтых карточек пропустит хавбек Магомед Оздоев. Защитник Эльмир Набиуллин не полетел в столицу Башкортостана в связи с повышенной температурой.

Также в матче не сыграет Далер Кузяев, получивший травму в расположении сборной России.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Илья Скроботов, Никита Каккоев, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Себастьян Дриусси.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Оздоев Магомед Набиуллин Эльмир Кузяев Далер
Комментарии (8)
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stream15
1522534458
Пора бы им играть начинать.
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a-rakhmatov
1522544880
Им нельзя играть-это стратегический запас Зенита ))
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Челнинец
1522561771
эти игроки были куплены для того чтобы, они не перешли в другие Московские клубы, потом такая же участь как у Рязанцева и др. будет, ну Оздоев хоть играл пару матчей)
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Garrincha58
1522561817
составчик так себе и как они собираются всех рвать?
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Mefistofel29
1522563634
Жаль ребят, загубили свою карьеру. ну хоть бабла срубили, может я и сам так же бы сделал, если чувствуешь, что с футболом у тебя что-то не получается - иди в Зенит.
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prezent2017
1522567736
Надо было Панюкова взять.
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Бриг
1522571591
Смотришь на состав нападения и плакать хочется. Как-то незаметно команду развалили.
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