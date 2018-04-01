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    Набиуллин и Оздоев не полетели с «Зенитом» на игру с «Уфой»

    Футболисты «Зенита» сегодня отправились на гостевой матч 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой».

    Игру из-за перебора желтых карточек пропустит хавбек Магомед Оздоев. Защитник Эльмир Набиуллин не полетел в столицу Башкортостана в связи с повышенной температурой.

    Также в матче не сыграет Далер Кузяев, получивший травму в расположении сборной России.

    Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

    Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Илья Скроботов, Никита Каккоев, Юрий Жирков.

    Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев.

    Нападающие: Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Себастьян Дриусси.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.04.2018 00:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 1 апреля 2018, 11:33

      Смотришь на состав нападения и плакать хочется. Как-то незаметно команду развалили.

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Бриг 1 апреля 2018, 12:34

      Некоторым не угодишь. То одни, "Зенит" - "все деньги мира", "звёздный состав" и всё такое... Другие же теперь -"развалили", "угробили", "убили"... Работать нужно! И ещё раз работать и не только тренеру с командой, но и самой команде.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 апреля 2018, 10:28

      Надо было Панюкова взять.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 1 апреля 2018, 09:20

      Жаль ребят, загубили свою карьеру. ну хоть бабла срубили, может я и сам так же бы сделал, если чувствуешь, что с футболом у тебя что-то не получается - иди в Зенит.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 апреля 2018, 08:50

      составчик так себе и как они собираются всех рвать?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 апреля 2018, 08:49

      эти игроки были куплены для того чтобы, они не перешли в другие Московские клубы, потом такая же участь как у Рязанцева и др. будет, ну Оздоев хоть играл пару матчей)

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 апреля 2018, 04:08

      Им нельзя играть-это стратегический запас Зенита ))

      4
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 1 апреля 2018, 01:14

      Пора бы им играть начинать.

      0
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