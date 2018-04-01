Набиуллин и Оздоев не полетели с «Зенитом» на игру с «Уфой»

Смотришь на состав нападения и плакать хочется. Как-то незаметно команду развалили.
Футболисты «Зенита» сегодня отправились на гостевой матч 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой».
Игру из-за перебора желтых карточек пропустит хавбек Магомед Оздоев. Защитник Эльмир Набиуллин не полетел в столицу Башкортостана в связи с повышенной температурой.
Также в матче не сыграет Далер Кузяев, получивший травму в расположении сборной России.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.
Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Илья Скроботов, Никита Каккоев, Юрий Жирков.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Себастьян Дриусси.