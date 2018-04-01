Набиуллин и Оздоев не полетели с «Зенитом» на игру с «Уфой»

Футболисты «Зенита» сегодня отправились на гостевой матч 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой».

Игру из-за перебора желтых карточек пропустит хавбек Магомед Оздоев. Защитник Эльмир Набиуллин не полетел в столицу Башкортостана в связи с повышенной температурой.

Также в матче не сыграет Далер Кузяев, получивший травму в расположении сборной России.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

Защитники: Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Доменико Кришито, Илья Скроботов, Никита Каккоев, Юрий Жирков.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Александр Ерохин, Дмитрий Плетнев.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Антон Заболотный, Себастьян Дриусси.