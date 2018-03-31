Карреру не интересует поражение «Локомотива» от «Амкара»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что его не интересует результат матча 24-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Амкаром» (1:2).

В случае победы над «Тосно» красно-белые сократят отставание от лидирующих железнодорожников до двух очков.

«Результат матча «Амкар» – «Локомотив» нас на данный момент не интересует. Мы сейчас думаем только о себе, о «Спартаке». Другими играми не интересовались», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

«Амкар» все-таки победил. Мы предупреждали