РФПЛ намерена запретить проведения домашних игр на поле соперника

Сегодня, 31 марта, на заседании рабочей группы РФПЛ был поднят вопрос о внесении изменений в один из пунктов регламента, согласно которому со следующего сезона будет исключена возможность проведения домашних матчей на поле соперника, даже если оно заявлено как резервное.

Напомним, поединок 24 тура Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» по договоренности между клубами был перенесен в Москву на стадион железнодорожников из-за плохого качества газона на арене в Перми.

«Российская футбольная Премьер-лига сообщает, что в соответствии с пунктом 10.5 Регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу руководство клуба «Амкар» в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24 тура с «Локомотивом». Местом проведения матча был выбран столичный стадион «РЖД Арена».

«Амкар» не может проводить матчи на своем домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия РФС-РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием приостановило действие сертификата стадиона «Звезда».

Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.

Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведен в соответствие со стандартом РФС», – сообщили в отделе по связям с общественностью РФПЛ.