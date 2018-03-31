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РФПЛ намерена запретить проведения домашних игр на поле соперника

31 марта 2018, 15:15
8

Сегодня, 31 марта, на заседании рабочей группы РФПЛ был поднят вопрос о внесении изменений в один из пунктов регламента, согласно которому со следующего сезона будет исключена возможность проведения домашних матчей на поле соперника, даже если оно заявлено как резервное.

Напомним, поединок 24 тура Премьер-лиги «Амкар»«Локомотив» по договоренности между клубами был перенесен в Москву на стадион железнодорожников из-за плохого качества газона на арене в Перми.

«Российская футбольная Премьер-лига сообщает, что в соответствии с пунктом 10.5 Регламента РОСГОССТРАХ чемпионата России по футболу руководство клуба «Амкар» в установленный срок направило в РФПЛ письмо с указанием времени начала и места проведения матча 24 тура с «Локомотивом». Местом проведения матча был выбран столичный стадион «РЖД Арена».

«Амкар» не может проводить матчи на своем домашнем стадионе в связи с тем что совместная комиссия РФС-РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием приостановило действие сертификата стадиона «Звезда».

Норма об игре на поле соперника была принята несколько лет назад, когда в России не было достаточного количества стадионов первой и высшей категорий. Сегодня мы констатируем, что эта норма себя изжила. В связи со сложившейся ситуацией в РФПЛ прошло заседание рабочей группы, которая выработала предложение о внесении изменений в п. 10.5. Регламента следующего сезона о невозможности проведения домашнего матча на поле соперника, даже если он будет выбран в качестве резервного.

Оставшиеся домашние матчи сезона-2017/18 ФК «Амкар» будет проводить на других резервных аренах, пока футбольный газон пермского стадиона «Звезда» не будет приведен в соответствие со стандартом РФС», – сообщили в отделе по связям с общественностью РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив
Комментарии (8)
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APchelov
1522499063
Надо взять, и запретить
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polozovs
1522500212
Надо было и этому матчу не дать состояться
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пряник929
1522500235
А что же вы молчали, когда ЦСКА привез Арсенал в Москву и Аленичев в знак протеста дубль выставил? А в Туле через неделю отличное поле уже было... Да и на день игры вполне достойней смотрелось, чем поля в этом сезоне в марте...
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Svoysvoemubrat
1522502676
Хорошая мысля всегда приходит опосля.
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paracetamol
1522503503
Странное прозрение после проигрыша Локо. Хитрый план не удался?
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Ахимас Вельде
1522503940
Наверное, наши отзывы прочитали.
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OfaZavr
1522509433
вот это правильно.
Ответить
zigbert
1522569250
Только сейчас дошло до руководителей РФПЛ,принять разумное решение.Возникает вопрос а где вы были раньше?
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