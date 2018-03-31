Лингард: «МЮ» хочет выиграть Кубок Англии и занять второе место в АПЛ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о задачах команды на остаток сезона.

«Мы всегда готовы. Будучи игроком, ты наслаждаешься каждой минутой, проведенной на поле. У нас есть мотивация выиграть Кубок Англии и сохранить второе место в таблице. Победа над «Суонси» жизненно необходима. У нас были взлеты и падения в этом сезоне, но когда ты побеждаешь, это заряжает всех», – сказал Лингард.

Сегодня «МЮ» сыграет против «Суонси» в рамках 32-го тура АПЛ. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.