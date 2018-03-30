Будогосский: «Если Карасева пригласили на ЧМ-2018, значит, российское судейство находится на правильном пути»

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал включение Сергея Карасева в список арбитров на чемпионат мира-2018.

«Это хорошо не только для судейства, но и для футбола, страны: это свидетельствует о том, что наш футбольный арбитраж, несмотря на всю критику, находится на правильном пути. Только можно порадоваться, с Сергеем в бригаде будут работать наши другие арбитры, поэтому, кроме положительных эмоций, не может быть ничего другого.

ФИФА – это не просто организация, которая увидела человека и взяла его. В течение нескольких лет шел внимательный отбор, был пристальный взгляд на работу Сергея не только на международных матчах, поэтому вся информация, которую собирала организация, дала повод отобрать его в список судей чемпионата мира. На этом уровне никаких случайностей быть не может, поэтому все не просто так. Карасев у меня учился, поэтому я знаю, что он из себя представляет.

Возвращается ли российское судейство на высокий уровень, который был раньше? Об этом могу говорить только тогда, когда Сергей со своей командой не только успешно проведет матчи чемпионата мира, но и в дальнейшем будет приглашаться на столь же статусные соревнования – чемпионаты Европы и мира, а также мы будем иметь в элитной группе других наших судей категории ФИФА. Для этого предстоит большая работа. Думаю, в конце этого года мы проведем некоторую ревизию наших международных списков, так что какие-то подвижки будут, тем более судьи, которых можно рассматривать в список арбитров ФИФА, у нас сегодня есть», – сказал Будогосский.

Напомним, Валентин Иванов был последним российским арбитром, обслуживавшим матчи мирового первенства. Случилось это в 2006 года на мундиале в Германии.