Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Будогосский: «Если Карасева пригласили на ЧМ-2018, значит, российское судейство находится на правильном пути»

Будогосский: «Если Карасева пригласили на ЧМ-2018, значит, российское судейство находится на правильном пути»

30 марта 2018, 12:53
14

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал включение Сергея Карасева в список арбитров на чемпионат мира-2018.

«Это хорошо не только для судейства, но и для футбола, страны: это свидетельствует о том, что наш футбольный арбитраж, несмотря на всю критику, находится на правильном пути. Только можно порадоваться, с Сергеем в бригаде будут работать наши другие арбитры, поэтому, кроме положительных эмоций, не может быть ничего другого.

ФИФА – это не просто организация, которая увидела человека и взяла его. В течение нескольких лет шел внимательный отбор, был пристальный взгляд на работу Сергея не только на международных матчах, поэтому вся информация, которую собирала организация, дала повод отобрать его в список судей чемпионата мира. На этом уровне никаких случайностей быть не может, поэтому все не просто так. Карасев у меня учился, поэтому я знаю, что он из себя представляет.

Возвращается ли российское судейство на высокий уровень, который был раньше? Об этом могу говорить только тогда, когда Сергей со своей командой не только успешно проведет матчи чемпионата мира, но и в дальнейшем будет приглашаться на столь же статусные соревнования – чемпионаты Европы и мира, а также мы будем иметь в элитной группе других наших судей категории ФИФА. Для этого предстоит большая работа. Думаю, в конце этого года мы проведем некоторую ревизию наших международных списков, так что какие-то подвижки будут, тем более судьи, которых можно рассматривать в список арбитров ФИФА, у нас сегодня есть», – сказал Будогосский.

Напомним, Валентин Иванов был последним российским арбитром, обслуживавшим матчи мирового первенства. Случилось это в 2006 года на мундиале в Германии.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Будогосский Андрей Карасев Сергей
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1522406075
Если бы ЧМ проходил не в России, то вряд ли кто вспомнил бы про наших судей.
Ответить
Полная Канистра
1522406185
не прикрывайся одним Карасёвым посмотри в целом запущенное наше судейство. Позор Будто- гогоскому такое ляпнуть
Ответить
vladimir-7
1522406397
Ну, вот и себя А.Будогосский не забыл упомянуть, ведь это его и только его заслуга включения А.Карасёва в список арбитров на ЧМ-2018. Ну прилипалы, пошли вперед. Следующие Мутко и Прядкин.
Ответить
ilichkadr
1522406466
Будогосский в очередной раз отжигает. Если бы он сказал, что треть судей ЧМ-2018 - россияне, тогда можно было себя похвалить. А так хвастаться особо не чем. На ЧМ-2010 в ЮАР в список арбитров так же был единственный представитель страны - организатора -Джером Деймон. Это не заслуга конкретного судьи, тем более футбольного арбитража, а всего лишь дань уважения стране-организатору. Чем Карасев лучше Мешкова или Иванова? Ничем..........
Ответить
lotsman
1522406730
Если пригласили Карасёва, значит с судьями на ЧМ совсем плохо.
Ответить
Cules2013
1522407420
Посмотрим, что будет после ЧМ))) полностью согласен, что это просто дань уважения стране-хозяйке турнира. Хотя бы одного арбитра для красоты нужно взять из местных.
Ответить
OfaZavr
1522410109
именно что только одного Карасева и пригласили какой это может быть правильный путь, а остальные на каком уровне и подумать стыдно, лишь бы для себя повод для гордости найти опять.
Ответить
zigbert
1522415030
Будем наблюдать за судейством Карасева на ЧМ и именно здесь он должен подтвердить свой класс.
Ответить
Zenmaster
1522416799
Как говорится -- "Сам себя не похвалишь , мы тебя куй похвалим !!!" -- скорей бы с..бал с насиженного места !!!
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1522427816
Как раз таки Карасёв один из тех,кто судит вопреки,а не благодаря.Последний год-два его практически не видно на матчах ЧР,либо вообще не ставят,либо в какой-нибудь ФНЛ,А человек судит на европейской арене такие матчи как Барселона-Арсенал. И судит он там т.к. умеет это делать хорошо и не предвзято.А теперь вопрос,почему он судит в Европе,А у нас его почти везде игнорируют? Я думаю,потому что он не хочет подчиняться правилам и указам г-н Будогоского,у которого от коррупции жирная харя уже в двери не пролазит
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+