Ещенко приветствует конкуренцию в составе

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко положительно относится к конкуренции в команде, которая помогает ему прогрессировать.
«Я всегда за то, чтобы была серьезная конкуренция в команде. Ты и сам будешь прибавлять, и команда усиливаться.
Наверное, удалось влиться в коллектив и прибавить в своей игре. Здесь много факторов. Один из них психологический. Плюс набрал необходимые физические кондиции, прошел сборы», – расскзал Ещенко.
В текущем сезоне 34-летний футболист провел 19 матчей в РФПЛ, в которых не отметился результативными действиями
Источник: «Спорт-Экспресс»