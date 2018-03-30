Мусса Дембеле обсудит продление контракта с «Тоттенхэмом» после ЧМ-2018

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Дембеле пока не знает, останется ли он в лондонском клубе или сменит прописку.

«Пока разговоров о продлении контракта не было. Зачем тратить на это силы в середине сезона? Ведь, если игроку не понравится предложение, то он будет чувствовать себя недооцененным. Это может сказаться на его игре.

На данный момент в «Тоттенхэме» меня все устраивает. Это правда, у меня нет мыслей на счет какого-то большого трансфера. Сейчас я просто хочу сыграть на ЧМ-2018, а дальше будет видно.

Нет, я не знаю об интересе со стороны других клубов. Я сказал своему агенту отложить все разговоры на этот счет до лета. Сейчас я сосредоточен исключительно на «Тоттенхэме». Возможно, это мой последний здесь сезон. А может, я продлю контракт. Скоро все станет ясно», – сказал Дембеле.

Напомним, что действующий контракт 30-летнего футболиста рассчитан до середины 2019 года.