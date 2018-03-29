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  • Натхо: «ЦСКА предложил мне новый контракт, но я хочу играть в Англии, Испании или Италии»

Натхо: «ЦСКА предложил мне новый контракт, но я хочу играть в Англии, Испании или Италии»

29 марта 2018, 15:38
35

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо сказал, что может сменить клуб.

«Срок моего контракта истекает этим летом. Клуб предложил мне новое соглашение, но мне уже 30 лет, и я хотел бы попробовать свои силы в одном из ведущих чемпионатов – Англии, Испании или Италии», – приводит слова футболиста The JC.

Натхо перешел в московский клуб в августе 2014 года из ПАОКа. С 2010 по 2014 год хавбек выступал за «Рубин».

В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 34 играх всех турниров.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы ЦСКА Израиль Натхо Бибрас
Комментарии (35)
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sobaka120982
1522328426
Нет,он классный игрок в составе ЦСКА!!! Но в остальном он перебарщивает
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erma
1522329214
Сказка Пушкина про рыбака и рыбку: "И послала жена Натхо к синему морю просить зарубежный контракт у золотой рыбки.." Тут и до разбитого корыта недалеко.
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momwig_
1522331575
В Англии много лиг... В какой-нть лиге-один вполне может поиграть ещё.
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Чикомас
1522333849
Я думаю просто пытается улучшить контракт. вот и цену себе набивает. Это за Верблума надо бороться, а этот пусть валит, если хочет. Хотя откровенно говоря, игру не портит, последнее время...
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shinnik
1522334567
Шесть Хапоэлей и четыре Маккаби .. Тебя ждут.) Сиди уже( в седле) ровно..
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Lester84
1522339550
Как по мне - для РФПЛ он вполне себе неплох. А вот для Англии, Италии и Испании - кондиции у него уже не те. Натхо времен Рубина может там и заиграл бы, а сейчас - уже нет. Особенно учитывая возраст и перепады его игровой формы последние пару лет.
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OfaZavr
1522339931
в 30 лет если и предложат из топ чемпов то только команды из середины или низы таблицы, лучше бы остаться в ЦСКА где стабильно можно бороться за чемпионство и играть в еврокубках.
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vladimir-7
1522340646
Если есть предложения и сам Б.Натхо хочет уйти, то пожалуйста, пусть переходит, насильно никого держать не будут. Будет ещё одно вакантное место для игрока из молодёжки ПФК ЦСКА.
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Одинокий волк Маквейд
1522340832
Похоже, после сезона весь состав сменится.
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qwera 1969
1522349800
ему бы в ЦСКА удержаться как нибудь......
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