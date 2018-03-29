Натхо: «ЦСКА предложил мне новый контракт, но я хочу играть в Англии, Испании или Италии»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо сказал, что может сменить клуб.

«Срок моего контракта истекает этим летом. Клуб предложил мне новое соглашение, но мне уже 30 лет, и я хотел бы попробовать свои силы в одном из ведущих чемпионатов – Англии, Испании или Италии», – приводит слова футболиста The JC.

Натхо перешел в московский клуб в августе 2014 года из ПАОКа. С 2010 по 2014 год хавбек выступал за «Рубин».

В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал шесть результативных передач в 34 играх всех турниров.