Швейцария и Бразилия хотят тренироваться в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2»

Сразу две сборные хотели бы использовать в качестве тренировочной площадки в Ростове-на-Дону стадион местного «Ростова» «Олимп-2». Речь идет о командах Швейцарии и Бразилии, которые сыграют между собой 17 июня

«Сегодня есть информация, что за наше поле активно перетягивают свои интересы сборные Бразилии и Швейцарии. Им оргкомитет определил стадионы «Олимп-2» и «Локомотив», но предпочтение обе команды отдают «Олимпу-2», – рассказал руководитель тренировочной площадки стадиона Юрий Сафронов.

В данный момент в Ростове-на-Дону идут подготовительные работы на стадионе, а именно – ремонт раздевалок, душевых, подготовка поля.