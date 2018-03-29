Кузяев рискует пропустить матч с «Уфой»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рискует пропустить матч 24-го тура российской Премьер-лиги с «Уфой». Накануне футболист прошел углубление медицинское обследование в финской клинике, специализирующейся на травмах стопы.

О результатах этого обследования будет известно сегодня, но с большой долей вероятности 25-летний футболист пропустит матч 1 апреля. Напомним, что Кузяев получил повреждение на тренировке сборной России и пропустил товарищеские матчи с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).