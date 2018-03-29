Ари: «Гражданство РФ мне предложил получить еще Капелло»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился мнением о возможном выступлении за сборную России.

– Многие считают, что вы вполне могли бы пригодиться сборной России. Черчесов, кстати, признался, что следил за вами, когда сам он тренировал «Спартак», а вы выступали в Швеции…

– Не хочу спекулировать на эту тему, но я много раз говорил: конечно, готов помочь сборной России, готов работать на ее благо. Моя детская мечта – выступить на чемпионате мира. Поэтому, если сейчас мне предоставят такой шанс, буду счастлив, это правда.

– Вы планировали получить российский паспорт в марте. И как?

– Нужно подождать еще месяц. Получить российское гражданство мне предлагал еще Фабио Капелло, когда тренировал сборную России. Вскоре я подал документы.

Желание оформить российский паспорт обусловлено не только футбольными причинами. У меня здесь семья, дочка. Хочу тут жить без визы. Сейчас мне выдадут паспорт на общих условиях, как иностранцу, проработавшему и прожившему в России более пяти лет.

Ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов не исключил варианта с вызовом Ари в сборную России.