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  • Черчесов: «Сборной России нельзя будет проходить мимо Ари, ведь уровень мастерства у него есть»

Черчесов: «Сборной России нельзя будет проходить мимо Ари, ведь уровень мастерства у него есть»

22 марта 2018, 13:58
10

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после получения нападающим «Локомотива» Ари российского гражданства кандидатура игрока обязательно будет рассмотрена. При этом специалист подчеркнул, что разговор о приглашении 32-летнего форварда можно будет вести только после того, как он получит паспорт РФ.

«Я его первый заметил, еще когда он в Швеции играл. Хотели его взять в «Спартак». Так что знаю его давно. Когда он получит паспорт, тогда и поговорим. Пока он бразилец. Но когда получит, мимо проходить будет нельзя, ведь уровень мастерства есть», – сказал Черчесов.

Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара». «Быкам» на данный момент принадлежат права на футболиста. За железнодорожников он выступает на правах аренды, рассчитанной до окончания сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Ари Черчесов Станислав
Комментарии (10)
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Garrincha58
1521717885
позорище нашему всему футболу из 140 млн не можем найти замену представьте не Месси а какому то Кокорину поэтому господин Мутко срочно ужесточите лимит и в связи с этим раздайте еще 11 паспортов бразилам и будет вам счастье
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Parker8
1521725364
Есть общие с ним знакомые, более спорную личность и найти сложно для сборной, вещества жрет по больше чем Еременко, и это еще самое малое из всего что мне о нем рассказывали.
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Batiqol
1521726387
Дзюбе привет от Стаса :))
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zigbert
1521728691
Если Черчесов взял его на карандаш ,все может быть.
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Chesn0k
1521731041
32-летнего бразика брать в сборную как-то стрёмно
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paracetamol
1521787289
уровень мастерства у него есть, но очень средний
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kara-mba
1521801615
Вместо Кокорина, почему бы и нет.
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