Черчесов: «Сборной России нельзя будет проходить мимо Ари, ведь уровень мастерства у него есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после получения нападающим «Локомотива» Ари российского гражданства кандидатура игрока обязательно будет рассмотрена. При этом специалист подчеркнул, что разговор о приглашении 32-летнего форварда можно будет вести только после того, как он получит паспорт РФ.

«Я его первый заметил, еще когда он в Швеции играл. Хотели его взять в «Спартак». Так что знаю его давно. Когда он получит паспорт, тогда и поговорим. Пока он бразилец. Но когда получит, мимо проходить будет нельзя, ведь уровень мастерства есть», – сказал Черчесов.

Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара». «Быкам» на данный момент принадлежат права на футболиста. За железнодорожников он выступает на правах аренды, рассчитанной до окончания сезона.