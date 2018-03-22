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    Черчесов: «Сборной России нельзя будет проходить мимо Ари, ведь уровень мастерства у него есть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что после получения нападающим «Локомотива» Ари российского гражданства кандидатура игрока обязательно будет рассмотрена. При этом специалист подчеркнул, что разговор о приглашении 32-летнего форварда можно будет вести только после того, как он получит паспорт РФ.

    «Я его первый заметил, еще когда он в Швеции играл. Хотели его взять в «Спартак». Так что знаю его давно. Когда он получит паспорт, тогда и поговорим. Пока он бразилец. Но когда получит, мимо проходить будет нельзя, ведь уровень мастерства есть», – сказал Черчесов.

    Ари выступает в РФПЛ с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара». «Быкам» на данный момент принадлежат права на футболиста. За железнодорожников он выступает на правах аренды, рассчитанной до окончания сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.03.2018 13:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 марта 2018, 13:40

      Вместо Кокорина, почему бы и нет.

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 марта 2018, 09:41

      уровень мастерства у него есть, но очень средний

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 марта 2018, 18:04

      32-летнего бразика брать в сборную как-то стрёмно

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 17:24

      Если Черчесов взял его на карандаш ,все может быть.

      2
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 22 марта 2018, 16:46

      Дзюбе привет от Стаса :))

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 22 марта 2018, 16:29

      Есть общие с ним знакомые, более спорную личность и найти сложно для сборной, вещества жрет по больше чем Еременко, и это еще самое малое из всего что мне о нем рассказывали.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Parker8 22 марта 2018, 17:19

      почему его тогда до сих пор не словили? что-то не сходится...

      2
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      Рейтинг: +226

      Parker8 > Diesel133 22 марта 2018, 20:10

      Я тебе открою один маленький секрет, единственный кто из основы ведет ЗОЖ это Чорлука и Фарфан, все остальные себя ведут как рок-звезды. Просто знают как это обойти, тут попроще чем с допингом.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Parker8 22 марта 2018, 21:03

      это все на здоровье отражается, они бы элементарно столько бегать не смогли. Да и по поведению видно было бы.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 марта 2018, 14:24

      позорище нашему всему футболу из 140 млн не можем найти замену представьте не Месси а какому то Кокорину поэтому господин Мутко срочно ужесточите лимит и в связи с этим раздайте еще 11 паспортов бразилам и будет вам счастье

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