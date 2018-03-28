Нигматуллин: «Сборная России могла сыграть с Люксембургом. Показали бы в каком мы порядке»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин предположил, что, возможно, национальной команде стоило бы выбрать соперников попроще для товарищеских матчей. Тем не менее, по его словам, на фоне сильных сборных лучше видны недостатки и теперь есть над чем задуматься.

В последним двух контрольных встречах россияне потерпели поражения от Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«С топовыми сборными есть смысл встречаться: на их уровне видны все наши недостатки. Например, матч с этими соперниками показал, что у нас дырявая оборона. Возможно, это было понятно и раньше, но мы могли сыграть с Люксембургом и показать, в каком мы порядке. Сейчас у нас хотя бы появилась пища для размышлений.

Такие поражения не должны серьезно влиять на профессионалов. По большому счету это рабочий процесс. Да, проиграли, но что теперь, пойти застрелиться после этих матчей? Здесь нужно делать правильные выводы.

Не думаю, что после этих матчей кто-то потерял шанс поехать на чемпионат мира. Нойштедтер сыграл с французами отвратительно. Он полностью проиграл индивидуальную борьбу с Мбаппе. Но сказать, что он не поедет на ЧМ, не берусь, потому что у нас на этой позиции просто нет выбора», – сказал Нигматуллин.