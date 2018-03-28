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  • Нигматуллин: «Сборная России могла сыграть с Люксембургом. Показали бы в каком мы порядке»

Нигматуллин: «Сборная России могла сыграть с Люксембургом. Показали бы в каком мы порядке»

28 марта 2018, 14:59
8

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин предположил, что, возможно, национальной команде стоило бы выбрать соперников попроще для товарищеских матчей. Тем не менее, по его словам, на фоне сильных сборных лучше видны недостатки и теперь есть над чем задуматься.

В последним двух контрольных встречах россияне потерпели поражения от Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«С топовыми сборными есть смысл встречаться: на их уровне видны все наши недостатки. Например, матч с этими соперниками показал, что у нас дырявая оборона. Возможно, это было понятно и раньше, но мы могли сыграть с Люксембургом и показать, в каком мы порядке. Сейчас у нас хотя бы появилась пища для размышлений.

Такие поражения не должны серьезно влиять на профессионалов. По большому счету это рабочий процесс. Да, проиграли, но что теперь, пойти застрелиться после этих матчей? Здесь нужно делать правильные выводы.

Не думаю, что после этих матчей кто-то потерял шанс поехать на чемпионат мира. Нойштедтер сыграл с французами отвратительно. Он полностью проиграл индивидуальную борьбу с Мбаппе. Но сказать, что он не поедет на ЧМ, не берусь, потому что у нас на этой позиции просто нет выбора», – сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция Бразилия Люксембург Нигматуллин Руслан
Комментарии (8)
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Ден 781
1522238919
Вот не думаю что было бы легко
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acer2003
1522240202
И там бы проиграли..
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shinnik
1522245326
Звезда поп..
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Mister Fiks
1522249013
Все верно говорит.
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zigbert
1522252783
Говорит по делу.
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Zeff
1522255496
С Люксембургом показали бы все грани мастерства. Хотя не факт, что выиграли бы.
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Yarrom89
1522257439
"Нойштедтер сыграл отвратительно, но все равно поедет так как нет выбора на позицию". Вот по такому принципу собрана половина сборной России Черчесова. В стране 144 млн населения, они центрального защитника найти не могут. У Исландии 300 тысяч населения и все в порядке со всеми позициями, учитывая при этом, что играют они куда лучше нашей сборной (беру в расчет последние пару лет), кто-то может сейчас скажет что в России погодные условия не футбольные, но в Исландии знаете тоже не пляжи Малибу, одни гейзеры да скалы. Эту тему можно мусолить бесконечно, очевидно одно - сборная Черчесова неиграбельна.
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