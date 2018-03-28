Рамос: «Никто из игроков сборной Испании не представляет себя с Кубком мира в руках»

Защитник сборной Испании Серхио Рамос после разгрома Аргентины (6:1) в товарищеском матче заявил, что игроки «красной фурии» не записывают себя в фавориты чемпионата мира-2018.

«Все в этой команде остаются спокойными, никто не представляет себя с Кубком мира в руках.

Аргентина – отличная команда, она действовала сильно, особенно в первом тайме. Но мы знали, как надо играть и отлично справились.

В наших головах был последний матч против «альбиселесте», когда мы проиграли 4:1. Мы хотим создать побольше хороших воспоминаний, чтобы стереть плохие результаты», – сказал Рамос.