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Головин: «У сборной России нет серьезных проблем»

28 марта 2018, 01:35
13

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итог товарищеского матча против французов (1:3). Армеец заметил, что больших проблем в игре россиян нет.

– Не получилось победить. Я считаю, что играли лучше, чем в первом матче. Сделали шаг вперeд.

– Выглядите очень уставшим. Много сил отдали?

– На самом деле, да. С такими командами иначе не получается. Ничего особенного.

– Опять пропустили три мяча. Говорит ли это о серьeзных проблемах в обороне?

– Считаю, что серьeзных проблем нет. Будем работать на следующем сборе. Конечно, плохо, что пропустили так много. Ещe раз повторюсь: будем работать.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Головин Александр
Комментарии (13)
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woyser
1522199331
Я понял почему они так утверждают, что в обороне нет проблем. Они знают результат Испания-Аргентина!
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acer2003
1522210887
У неё нет игры в футбол... Думал Головин умнее...жаль
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vladimir-7
1522212510
Зачем брать интервью у игроков, которые никогда не скажут о проблемах в команде, иначе их, Лысый тут же выгонит из состава сборной России. Не подставляйте игроков, журналисты.
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OOOVVV.
1522225337
Не сказано: проблема в тренере.
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Артурка32
1522229919
Саня ты себе то веришь??????
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zigbert
1522246481
Ну и хорошо что нет проблем.
Ответить
insider_retro
1522246970
Проблем нет, как впрочем и успехов...
Ответить
SunRomeS
1522247639
Какие проблемы? все так же стабильно средне, порой даже ниже среднего. Тренер нужен, ТРЕНЕР!
Ответить
Serjoga
1522254088
Проблема одна-СБОРНАЯ РОССИИ!
Ответить
+50/-50
1522255024
"– Считаю, что серьeзных проблем нет". А вот положа руку на сердце - серьёзные конкуренты есть? Или нет? Может быть мы уже Чемпионы Мира?
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