Головин: «У сборной России нет серьезных проблем»

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итог товарищеского матча против французов (1:3). Армеец заметил, что больших проблем в игре россиян нет.

– Не получилось победить. Я считаю, что играли лучше, чем в первом матче. Сделали шаг вперeд.

– Выглядите очень уставшим. Много сил отдали?

– На самом деле, да. С такими командами иначе не получается. Ничего особенного.

– Опять пропустили три мяча. Говорит ли это о серьeзных проблемах в обороне?

– Считаю, что серьeзных проблем нет. Будем работать на следующем сборе. Конечно, плохо, что пропустили так много. Ещe раз повторюсь: будем работать.

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