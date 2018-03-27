Сборная Франции получит в подарок от оргкомитета «Россия-2018» шапки-ушанки с символикой ЧМ-2018

Оргкомитет чемпионата мира «Россия-2018» приготовила презент сборной Франции. Футболисты трехцветных получат в подарок шапки-ушанки.

«По сложившейся традиции, мы сделаем сувениры сборной Франции – лицензионные шапки-ушанки с символикой чемпионата мира. На предыдущих товарищеских матчах сборной России с командами Испании, Аргентины и Бразилии мы дарили другие сувениры – мягкие игрушки Забиваки (прим. – талисмана ЧМ-2018)», – сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Сегодня в Санкт-Петербурге французы проведут товарищеский матч со сборной России. Начало – в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.