Неймар хочет видеть в «Реале» большое количество бразильцев, включая Алисона

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы голкипер «Ромы» Алисон присоединился к нему в «Реале», если форвард перейдет в стан сливочных.

Бразилец намерен собрать в мадридском клубе большую группу своих соотечественников, а вратарь «волков» – это отличный вариант для «галактикос» в качестве потенциальной замены Кейлору Навасу.

Напомним, в услугах Алисона также заинтересован «Ливерпуль». Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за 25-летнего голкипера 60 миллионов евро.