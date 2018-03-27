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  • Неймар хочет видеть в «Реале» большое количество бразильцев, включая Алисона

Неймар хочет видеть в «Реале» большое количество бразильцев, включая Алисона

27 марта 2018, 14:15
11

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет, чтобы голкипер «Ромы» Алисон присоединился к нему в «Реале», если форвард перейдет в стан сливочных.

Бразилец намерен собрать в мадридском клубе большую группу своих соотечественников, а вратарь «волков» – это отличный вариант для «галактикос» в качестве потенциальной замены Кейлору Навасу.

Напомним, в услугах Алисона также заинтересован «Ливерпуль». Его контракт с «Ромой» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить за 25-летнего голкипера 60 миллионов евро.

Источник: Don Balon
Франция. Лига 1 Испания. Примера Италия Реал Рома ПСЖ Неймар Алиссон
Комментарии (11)
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Mr Abdullaev
1522149540
Меня одного на смех пробило ?))
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Viper for CSKA
1522151165
Чтобы тренера централизовано сливать, как сейчас со своим мерзким дружком Дани. Если Перес подпишет Неймара, боюсь, это будет самая дорогая ошибка в истории клуба. Намного лучше будет подписать Азара.
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Neverov1
1522151294
много хочет, мало получит...вообще обнаглел...пусть тренера его на скамеечку на пару месяцев посадят, ну или в дубль отправят, глядишь поумнеет...
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orzy
1522152700
уТКАААААААААА
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Benzema 9
1522152941
Кто ты такой чтобы указать кого купить это тебе не барселона или псж чтобы диктовать)
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Spartak241
1522156852
Бери они свободны , ривалдо роналдо зубастик рональдиньо
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DeStar
1522161812
жесть, он даже не игрок реала, а бесит меня уже больше бензема. Сиди в псж своем, или вали в сити. Барса тебя обратно не возьмет, а реалу ты не нужен, да и больше никто твои запросы по одной только зп не потянет.
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ТИНКИ-ВИНКИ
1522170767
Вашу мать, он вообще без мозгов что-ли???????Если бы он был бабой, то я бы определенно советовал бы ему мужика найти )))))
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zigbert
1522225880
Вроде бы не 1 апреля,но смахивает на то.
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mishavandit
1522261397
не ну он в натуре уже подбешивает
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