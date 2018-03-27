Бубнов назвал главного лидера сборной Франции

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов знает кто является главным лидером сборной Франции в последнее время.

«Это Антуан Гризманн – ведущий форвард команды, который много забивает и представляет угрозу для любого соперника.

Сейчас много разговоров о его будущем. Где ему будет лучше – в «Барселоне» или в «Атлетико»? В «Барселоне»! Потому что каталонцы играют в куда более атакующий футбол, который подходит Гризманну.

У него будет заметно больше возможностей проявить все свои лучшие качества. «Атлетико» столько мяч не контролирует, хотя и в мадридском клубе Гризманн забивает регулярно», – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.