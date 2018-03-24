Луис Адриано: «Сборная России сыграет на ЧМ-2018 лучше, чем против бразильцев»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Бразилии (0:3).

«Был вчера на стадионе, и игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счет отразил реальное положение вещей на поле.

Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на чемпионате мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и возможно кто-то вернется в строй», – сказал Адриано.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно