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    Луис Адриано: «Сборная России сыграет на ЧМ-2018 лучше, чем против бразильцев»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано прокомментировал игру сборной России в товарищеском матче против Бразилии (0:3).

    «Был вчера на стадионе, и игра мне очень понравилась, она была достаточно зрелищной и интересной несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Видно было, что и вчера футболисты боялись получить повреждение. Считаю, что счет отразил реальное положение вещей на поле.

    Думаю, что и сборная Бразилии, и России сыграют на чемпионате мира лучше, чем вчера, так как они наберут оптимальные кондиции и возможно кто-то вернется в строй», – сказал Адриано.

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: ТАСС

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    24.03.2018 23:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 марта 2018, 11:36

      это вряд ли, зачем тешить себя ложными ожиданиями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      volfrik 25 марта 2018, 09:37

      неа, ничего не изменится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 09:05

      Время для подготовки сборной еще есть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 марта 2018, 07:23

      Это и дураку понятно-надеюсь хоть там они начнут играть в полную силу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 марта 2018, 03:18

      "Лучше" некуда!((

      0
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