Червиченко: «Самые бестолковые трансферы зимы принадлежат «Зениту»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги зимней трансферной кампании для санкт-петербургского «Зенита». Экс-функционер считает работу сине-бело-голубых бестолковой.

«Антон Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Артем Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю.

Вячеслав Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно – Магомеда Оздоева, Заболотного и Эльмира Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми?

Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые – сами догадаются», – сказал Червиченко.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.