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    Червиченко: «Самые бестолковые трансферы зимы принадлежат «Зениту»

    Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги зимней трансферной кампании для санкт-петербургского «Зенита». Экс-функционер считает работу сине-бело-голубых бестолковой.

    «Антон Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Артем Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю.

    Вячеслав Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно – Магомеда Оздоева, Заболотного и Эльмира Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми?

    Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые – сами догадаются», – сказал Червиченко.

    «Зенит» в РФПЛ идет пятым.

    Источник: Sport24

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    24.03.2018 10:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 марта 2018, 19:34

      У Зенита хобби заниматься куплей продажей футболистов ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 марта 2018, 19:25

      и не только зимы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 17:06

      Перевел стрелки на Зенит,теперь критики будет море.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +111

      baddy 24 марта 2018, 14:34

      Что-то в Спартак забыл плюнуть, как-то странно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 24 марта 2018, 13:56

      По Заболотному не соглашусь, он не хуже Дзюбы и при этом ещё не зажрался, а учитывая долгосрочную травму Кокорина у него ещё и есть шанс закрепиться в основе. Я думаю он заиграет. По крайней мере рано ещё судить о целесообразности его трансфера.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Flydis 24 марта 2018, 13:19

      Здесь где-нибудь есть кнопка, которая автоматически блокирует новость с упоминанием фамилии"Червиченко" ?

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 13:07

      не критикуй и не мешай им пусть и дальше сброд приобретают

      3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 24 марта 2018, 11:19

      Здесь не только зимние трансферы, здесь все трансферы последнего года вызывают вопросы. Остался только Кришито да Иванович, остальные -это уровень Амкара . Но и из них Бердыев что-нибудь слепил бы и Амкар победил бы. Но опять же еще один трасфер, и это увы не Бердыев...

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > raritet 24 марта 2018, 12:32

      Паредес и Ригони - уровень Амкара? Ну, тогда я завидую этому клубу.

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 марта 2018, 10:59

      Бестолковый пока Манчини, который не может из таких игроков слепить команду.......

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