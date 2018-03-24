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  • Червиченко: «Самые бестолковые трансферы зимы принадлежат «Зениту»

Червиченко: «Самые бестолковые трансферы зимы принадлежат «Зениту»

24 марта 2018, 10:46
11

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги зимней трансферной кампании для санкт-петербургского «Зенита». Экс-функционер считает работу сине-бело-голубых бестолковой.

«Антон Заболотный, о котором было так много разговоров, пока не забил ни одного гола. Артем Дзюба дохихикался и в сборную не попал. Кем брать ворота соперника, не понимаю.

Вячеслав Малафеев совершил, на мой взгляд, самые бестолковые три трансферные покупки в зимнее окно – Магомеда Оздоева, Заболотного и Эльмира Набиуллина. Загадка, как можно было делить команду перед финишным отрезком, когда у нее еще был шанс, если не золото зацепить, то стать вторыми?

Как можно было усилиться только этими игроками, отправив в другие клубы игроков более высокого качества для меня загадка. В принципе у меня есть по этому поводу мысли, но озвучивать не хочу. Люди у нас не глупые – сами догадаются», – сказал Червиченко.

«Зенит» в РФПЛ идет пятым.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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qwera 1969
1521878391
Бестолковый пока Манчини, который не может из таких игроков слепить команду.......
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raritet
1521879560
Здесь не только зимние трансферы, здесь все трансферы последнего года вызывают вопросы. Остался только Кришито да Иванович, остальные -это уровень Амкара . Но и из них Бердыев что-нибудь слепил бы и Амкар победил бы. Но опять же еще один трасфер, и это увы не Бердыев...
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Полная Канистра
1521886046
не критикуй и не мешай им пусть и дальше сброд приобретают
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Flydis
1521886776
Здесь где-нибудь есть кнопка, которая автоматически блокирует новость с упоминанием фамилии"Червиченко" ?
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woyser
1521888979
По Заболотному не соглашусь, он не хуже Дзюбы и при этом ещё не зажрался, а учитывая долгосрочную травму Кокорина у него ещё и есть шанс закрепиться в основе. Я думаю он заиграет. По крайней мере рано ещё судить о целесообразности его трансфера.
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baddy
1521891265
Что-то в Спартак забыл плюнуть, как-то странно.
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zigbert
1521900365
Перевел стрелки на Зенит,теперь критики будет море.
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OfaZavr
1521908736
и не только зимы)
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a-rakhmatov
1521909251
У Зенита хобби заниматься куплей продажей футболистов ...
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