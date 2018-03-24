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Сборная России впервые в истории крупно проиграла дома

24 марта 2018, 07:23
25

Сборная России в товарищеском матче против сборной Бразилии проиграла со счетом 0:3. Это первый домашний разгром для нашей команды.

Никогда ранее российская команда никому крупно на своем поле не уступала. Последний раз наша сборная была разгромлена на Евро-2016, когда со счетом 0:3 проиграла Уэльсу.

Самое крупное поражение в истории сборная России потерпела в 2004 году, когда в Лиссабоне со счетом 1:7 уступила португальцам.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бразилия Россия
Комментарии (25)
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Татарин за ЦСКА
1521866008
Вау,вот чем мы ни разу не гордились и то отняли
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RamonCSKA
1521867462
Без Березуцких и Игнвшевича защита совсем плюшевой смотрелась А Акинфеев красавчик,спас от пятака точно,сделал все что мог Остальные подкачали
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vladimir-7
1521868921
В 2004г. в Лиссабоне сборная играла под руководством Г. Ярцева и, ушедшего в раздевалку не дождавшись конца игры и в воротах стоял В. Малофеев, которому забивали с 30-35 метров. Это был позор нашей сборной.
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Dimon 007
1521870834
Вы реально задолбали со своим Акинфеевым!
Как вы не поймёте что вся проблема в нём!
Нет руководства обороной! Высокая самооценка и неприкасаемость вносят раздор, в сборной нет нормальной дружеской обстановки при которой игрока спокойно могут работать! А они постоянно нервничают потому что Акинфеев давит своим авторитетом!
Отсюда и ошибки!
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яйва-яйва
1521872040
Отыграются на французах!
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VASoMeat
1521874341
Позор!Других слов просто нет,к чему готовит наших футбольных миллионеров усач(Черчесов)не понятно,дома получить трёшку и опять рекорд,а дальше что,еще рекорды,на чм у нас шансов очень,очень мало!(Вот пример:1 матч,ну допустим кое-как сможем обыграть Саудов,дальше нас убирает Египет(посмотрите как они с Португалией играли,если бы не КриРо),ну а дальше нас выхлапывает Уругвай(Кавани,Суарес и остальные умеют играть в футбол),тогда чего нам ждать от чм?!Надо гнать усача пока еще время есть, и звать тренера который умеет в короткие сроки давай результат,например Бердыев,ведь на чм игра забудется а счёт останется,я думаю сейчас для России главное результат на чемпионате!!!
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BigFanFCRV
1521875172
Вратаря менять надо.Трёху дома пускать-это не дело.
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BRO_football
1521876557
Молодец Черчесов! Пришёл в сборную и обосрался так сильно, как ни обсирался никто до него! Просто красавчик!
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VVM1964
1521879497
Не долго осталось ждать , потерпите - до ЧМ осталось совсем чуть-чуть .
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zigbert
1521898555
Это поражение будет горьким уроком для нашей сборной.
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