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    Сборная России впервые в истории крупно проиграла дома

    Сборная России в товарищеском матче против сборной Бразилии проиграла со счетом 0:3. Это первый домашний разгром для нашей команды.

    Никогда ранее российская команда никому крупно на своем поле не уступала. Последний раз наша сборная была разгромлена на Евро-2016, когда со счетом 0:3 проиграла Уэльсу.

    Самое крупное поражение в истории сборная России потерпела в 2004 году, когда в Лиссабоне со счетом 1:7 уступила португальцам.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 07:23
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 16:35

      Это поражение будет горьким уроком для нашей сборной.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 24 марта 2018, 15:53

      Футбол загибается в нашей стране.Сборная-тому подтверждение.Выбили травмы отнюдь не великих оборонцев и ВСЁ! Некому играть. В РФС дураки?-Нет,они прекрасно понимают и знают,что надо растить талантливых детей.Чтобы вернуть должок бразильцам,придётся ждать 15 лет.(правда,потребуется поправка в УК РФ,позволяющая расстреливать чиновников за воровство из пулемётов прямо в кабинете.)

      0
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      Рейтинг: +13

      DOGMA84 24 марта 2018, 11:01

      что и следовала ожидать

      0
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      Рейтинг: +76

      Наш 24 марта 2018, 10:44

      Полагаю, травмы Кокорина, Джикии, Кузяева окончательно развалили треснутый кувшин сборной РФ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 марта 2018, 10:43

      хоть Черчесов и физрук и садодур но и он не может научить этих кривоногих играть что вы хотите если из 11 игроков только один и понимает суть игры это Головин остальным просто нет места даже в сборной Зимбабве а самый худший вчера был Глушак обосрался так по полной

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 24 марта 2018, 10:29

      Молодец Черчесов! Пришёл в сборную и обосрался так сильно, как ни обсирался никто до него! Просто красавчик!

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 марта 2018, 10:15

      Толи еще будет, с такими игроками и тренером!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 24 марта 2018, 10:06

      Вратаря менять надо.Трёху дома пускать-это не дело.

      -1
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 24 марта 2018, 09:52

      Позор!Других слов просто нет,к чему готовит наших футбольных миллионеров усач(Черчесов)не понятно,дома получить трёшку и опять рекорд,а дальше что,еще рекорды,на чм у нас шансов очень,очень мало!(Вот пример:1 матч,ну допустим кое-как сможем обыграть Саудов,дальше нас убирает Египет(посмотрите как они с Португалией играли,если бы не КриРо),ну а дальше нас выхлапывает Уругвай(Кавани,Суарес и остальные умеют играть в футбол),тогда чего нам ждать от чм?!Надо гнать усача пока еще время есть, и звать тренера который умеет в короткие сроки давай результат,например Бердыев,ведь на чм игра забудется а счёт останется,я думаю сейчас для России главное результат на чемпионате!!!

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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 24 марта 2018, 09:14

      Отыграются на французах!

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > яйва-яйва 24 марта 2018, 09:17

      Французы проиграли свой матч!
      Думаю 0:4 для нас норм будет!

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