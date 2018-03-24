Сборная России впервые в истории крупно проиграла дома

Сборная России в товарищеском матче против сборной Бразилии проиграла со счетом 0:3. Это первый домашний разгром для нашей команды.

Никогда ранее российская команда никому крупно на своем поле не уступала. Последний раз наша сборная была разгромлена на Евро-2016, когда со счетом 0:3 проиграла Уэльсу.

Самое крупное поражение в истории сборная России потерпела в 2004 году, когда в Лиссабоне со счетом 1:7 уступила португальцам.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!