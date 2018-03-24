Сборная России впервые в истории крупно проиграла дома

Сборная России в товарищеском матче против сборной Бразилии проиграла со счетом 0:3. Это первый домашний разгром для нашей команды.
Никогда ранее российская команда никому крупно на своем поле не уступала. Последний раз наша сборная была разгромлена на Евро-2016, когда со счетом 0:3 проиграла Уэльсу.
Самое крупное поражение в истории сборная России потерпела в 2004 году, когда в Лиссабоне со счетом 1:7 уступила португальцам.
Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!
Источник: Бомбардир.ру
Как вы не поймёте что вся проблема в нём!
Нет руководства обороной! Высокая самооценка и неприкасаемость вносят раздор, в сборной нет нормальной дружеской обстановки при которой игрока спокойно могут работать! А они постоянно нервничают потому что Акинфеев давит своим авторитетом!
Отсюда и ошибки!